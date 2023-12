Companiile industriale vor obține licențe într-un singur punct de contact sau de la distanța, din 2025

Companiile care desfăşoară activităţi industriale vor putea solicita, din 2025, licenţa industrială fără a fi necesară corespondenţa cu toate celelalte autorităţi sau depunerea documentelor în format fizic la sediile acestora, a anunţat Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT), într-un comunicat de presă.

Mai exact, aceste entităţi pot solicita licenţa industrială unică, prin depunerea unei cereri într-un singur punct de contact electronic, inclusiv de la distanţă, atunci când cel puţin un aviz pe baza căruia îşi desfăşoară activitatea expiră sau necesită prelungire, reînnoire sau modificare.

Potrivit sursei citate, ministerul de resort, în parteneriat cu Consiliul Concurenţei, derulează o reformă amplă destinată simplificării, debirocratizării şi digitalizării procesului de obţinere a tuturor avizelor, permiselor şi licenţelor necesare pentru a deschide o fabrică sau de a derula orice altă operaţiune industrială.

„Principalul scop al iniţiativei este reprezentat de reducerea poverii administrative pentru companiile care activează în acest domeniu. Totodată, reforma va asigura şi predictibilitate pentru mediul de afaceri, fiind, astfel, un pilon esenţial al Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), regăsit în jaloanele 243 şi 246 (...) Instituţia responsabilă de raţionalizarea, simplificarea şi digitalizarea procedurilor specifice este Oficiul pentru Licenţă Industrială (OLI), a cărui înfiinţare şi operaţionalizare a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1.251/2023, care a fost publicată în Monitorul Oficial din 13.12.2023. Printre atribuţiile acestui nou organ de specialitate al administraţiei publice centrale, menţionăm constituirea şi administrarea Punctului de contact unic electronic pentru licenţe industriale (PCUEL), care se va integra în sistemul e-guvernare gestionat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. În continuare, OLI va colabora cu un grup de lucru interministerial pentru rezolvarea problemelor cu caracter multisectorial în acest proces", se arată în comunicat.

Datele MEAT relevă faptul că, în prezent, în România funcţionează 133.000 de companii în industriile extractivă, prelucrătoare şi de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, care vor beneficia de avantajele create prin intermediul reformei.

Prin intermediul PCUEL, în scopul reducerii termenelor de obţinere a actelor de funcţionare, acest "One Stop Shop" va include şi un simulator de licenţă (organizat pe coduri CAEN), care va indica solicitantului traseul complet al reglementării, respectiv lista documentelor necesare, o estimare a tarifului specific solicitării şi a timpului necesar.

De asemenea, reforma presupune o cooperare strânsă între 3.228 de unităţi administrativ-teritoriale, 42 de colegii prefecturale, 40 de autorităţi centrale şi serviciile deconcentrate, fiind cuprinsă în jalonul 246 din PNRR, cu termen de implementare în trimestrul al doilea din anul 2025.

Legislaţia specifică, respectiv Ordonanţa de Urgenţă nr. 140/2022, a fost iniţiată şi elaborată de MEAT, alături de Consiliul Concurenţei. Documentul şi a avut la bază Raportul Final al proiectului "Comprehensive redesign of the licensing system in Romania" privind simplificarea licenţierii activităţii mediului de afaceri, elaborat cu sprijinul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi finalizat în România în luna mai a anului trecut. Totodată, demersul, care reprezintă jalonul 243 din PNRR, a avut drept model experienţa Portugaliei în reformarea sistemului de licenţiere.