Compania farmaceutică AC HELCOR aniversează 35 de ani de inovație farmaceutică și progres tehnlogic

Compania farmaceutică românească AC HELCOR, aniversează 35 de ani de inovație, producție farmaceutică și expansiune internațională. HELCOR este un exemplu de integrare între tradiția antreprenorială locală și cele mai exigente standarde farmaceutice internationale în context european, transformând știința în soluții reale pentru sănătatea oamenilor.

De la primele comprimate formulate în laboratorul farmaceutic povestea HELCOR a fost construită pe o viziune clară și curajoasă: dezvoltarea și producția de medicamente.

Compania a fost fondată în 1990 de farmacista Elena Pop, într-o Românie post-comunistă aflată într-un proces profund de transformare. Viziunea sa a fost dusă mai departe de medicul chirurg Coriolan Pop, compania cunoscând o evoluție exponențială și devenind o platformă industrială completă și modernă, aliniată celor mai exigente reglementări internaționale GMP.

Astăzi, HELCOR numără peste 150 de produse în portofoliu, de la medicamente până la suplimente alimentare. Compania este prima din România comprimate retard, comprimate filmate, ambalarea medicamentului în blister, capsule nano-lipidice la scara de fabricație pilot și o serie de formule originale, deținând 14 brevete de invenție recunoscute internațional.

Prin centrele sale logistice automatizate, compania este capabilă să livreze rapid și cu trasabilitate completă, în România și pe piețele din Europa și Asia, adaptându-se la cele mai stricte reglementări internaționale și funcționând ca partener de încredere pentru distribuitori și retaileri.

Centrul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, nucleul HELCOR

Centrul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare HELCOR este o infrastructură de ultimă generație ce permite companiei să transforme ideile inovatoare în soluții terapeutice concrete, accelerând dezvoltarea de produse cu valoare adăugată mare. Prin tehnologii emergente, echipamente de testare avansată, un centru microbiologic certificat GLP și echipe multidisciplinare de cercetare, HELCOR integrează procese de: formulare avansată a medicamentelor , testare preclinică riguroasă, scale-up industrial pentru producție, validare la standarde internaționale (GMP, GLP).

„Construim o companie solidă și dinamică, care nu doar urmează ritmul pieței, ci îl modelează. Creșterea noastră se bazează pe excelență operațională ghidata de profesia de farmacist, control strategic al proceselor și, esențial, pe un fundament academic puternic, sursa autentică a creativității noastre științifice. Prin conexiunea permanentă cu mediul universitar, HELCOR transformă cercetarea de nivel academic în soluții concrete, aducând știința si inteligenta creativă mai aproape de nevoile reale ale pacienților din România și din lume”, a declarat dr. Anca Pop, Coordonator medical cercetare HELCOR.

Propriul Centru de Training și parteneriat cu universități de prestigiu

Prin propriul său Centru de training, HELCOR susține educația medicală continuă prin parteneriate cu universități din România și din străinătate și încurajează performanța personalului său (farmaciști, cercetători, ingineri chimisti, biologi dar și echipele de management) prin programe dedicate de mentorat academic și stagii în centre academice de prestigiu. Această cultură a excelenței profesionale si academice transformă HELCOR într-o platformă de dezvoltare profesională continuă, inovare tehnologică și leadership în sănătate.

Fabricat în România. Impact global

Într-o lume globalizată, HELCOR își păstrează rădăcinile autohtone și respectă valorile europene de calitate, responsabilitate socială și de etică profesională. “Fabricat în România” si „ Fabricat in Europa” nu este doar un slogan – este o promisiune de valoare adăugată reală: de a crea locuri de muncă specializate, de a investi în infrastructură locală și de a susține economia națională. Produsele sunt dezvoltate la cele mai înalte standarde GMP, dovadă că și România poate performa competitiv pe piețele internaționale, in context european.

Direcții strategice pentru viitor

În următorul deceniu, HELCOR își propune să accelereze extinderea globală, să investească masiv în tehnologii emergente precum biotehnologie, formulări avansate, nanotehnologie, progrese științifice aplicabile vieții de zi cu zi, în accesul echitabil la tratamente eficiente și accesibile , precum și în inițiative de sustenabilitate, pentru a integra sănătatea umană cu protecția mediului.

„Într-o industrie unde progresul real cere viziune și perseverență, HELCOR își asumă rolul de a construi nu doar produse, ci soluții de viitor. Continuăm să inovăm, să producem în România la standarde globale și să transformăm cercetarea în soluții terapeutice cu impact real asupra calității vieții, adaugă dr. Coriolan Pop, Președinte HELCOR.

Compania intră cu o misiune clară de progres în sănătate și de responsabilitate pentru generațiile viitoare. Într-un context competitiv și reglementat, HELCOR se bazează pe agilitate, know-how local și capacitatea de a transforma cercetarea în soluții viabile pentru sănătate.