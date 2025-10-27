Articol publicitar

Compania farmaceutică AC HELCOR aniversează 35 de ani de inovație farmaceutică și progres tehnlogic

0
0
Publicat:

Compania farmaceutică românească AC HELCOR, aniversează 35 de ani de inovație,  producție farmaceutică și expansiune internațională. HELCOR este un exemplu de integrare între tradiția antreprenorială locală și cele mai exigente standarde farmaceutice internationale în context european, transformând știința în soluții reale pentru sănătatea oamenilor.

WhatsApp Image 2025 10 27 at 10 20 40 jpeg

De la primele comprimate formulate în laboratorul farmaceutic povestea HELCOR a fost construită pe o viziune clară și curajoasă: dezvoltarea și producția de medicamente.

Compania a fost fondată în 1990 de farmacista Elena Pop, într-o Românie post-comunistă aflată într-un proces profund de transformare. Viziunea sa a fost dusă mai departe de medicul chirurg Coriolan Pop, compania cunoscând o evoluție exponențială și devenind o platformă industrială completă și modernă, aliniată celor mai exigente reglementări internaționale GMP.

Astăzi, HELCOR numără peste 150 de produse în portofoliu, de la medicamente până la suplimente alimentare. Compania este prima din România  comprimate retard, comprimate filmate, ambalarea medicamentului în blister, capsule nano-lipidice la scara de fabricație pilot și o serie de formule originale, deținând 14 brevete de invenție recunoscute internațional.

Prin centrele sale logistice automatizate, compania este capabilă să livreze rapid și cu trasabilitate completă, în România și pe piețele din Europa și Asia, adaptându-se la cele mai stricte reglementări internaționale și funcționând ca partener de încredere pentru distribuitori și retaileri.

Centrul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, nucleul HELCOR

Centrul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare HELCOR este o infrastructură de ultimă generație ce permite companiei să transforme ideile inovatoare în soluții terapeutice concrete, accelerând dezvoltarea de produse cu valoare adăugată mare. Prin tehnologii emergente, echipamente de testare avansată, un centru microbiologic certificat GLP și echipe multidisciplinare de cercetare, HELCOR integrează procese de: formulare avansată a medicamentelor , testare preclinică riguroasă, scale-up industrial pentru producție, validare la standarde internaționale (GMP, GLP).

Construim o companie solidă și dinamică, care nu doar urmează ritmul pieței, ci îl modelează. Creșterea noastră se bazează pe excelență operațională ghidata de profesia de farmacist, control strategic al proceselor și, esențial, pe un fundament academic puternic, sursa autentică a creativității noastre științifice. Prin conexiunea permanentă cu mediul universitar, HELCOR transformă cercetarea de nivel academic în soluții concrete, aducând știința si inteligenta creativă mai aproape de nevoile reale ale pacienților din România și din lume”, a declarat dr. Anca Pop, Coordonator medical cercetare HELCOR.

Propriul Centru de Training și parteneriat cu universități de prestigiu

Prin propriul său Centru de training, HELCOR susține educația medicală continuă prin parteneriate cu universități din România și din străinătate și încurajează performanța personalului său (farmaciști, cercetători, ingineri chimisti, biologi dar și echipele de management) prin programe dedicate de mentorat academic și stagii în centre academice de prestigiu. Această cultură a excelenței profesionale si academice transformă HELCOR într-o platformă de dezvoltare profesională continuă, inovare tehnologică și leadership în sănătate.

Fabricat în România. Impact global

Într-o lume globalizată, HELCOR își păstrează rădăcinile autohtone și respectă valorile europene de calitate, responsabilitate socială și de etică profesională. “Fabricat în România” si „ Fabricat in Europa” nu este doar un slogan – este o promisiune de valoare adăugată reală: de a crea locuri de muncă specializate, de a investi în infrastructură locală și de a susține economia națională. Produsele sunt dezvoltate la cele mai înalte standarde GMP, dovadă că și România poate performa competitiv pe piețele internaționale, in context european.

WhatsApp Image 2025 10 27 at 10 20 29 jpeg

Direcții strategice pentru viitor

În următorul deceniu, HELCOR își propune să accelereze extinderea globală, să investească masiv în tehnologii emergente precum biotehnologie, formulări avansate, nanotehnologie, progrese științifice aplicabile vieții de zi cu zi, în accesul echitabil la tratamente eficiente și accesibile , precum și în inițiative de sustenabilitate, pentru a integra sănătatea umană cu protecția mediului.

Într-o industrie unde progresul real cere viziune și perseverență, HELCOR își asumă rolul de a construi nu doar produse, ci soluții de viitor. Continuăm să inovăm, să producem în România la standarde globale și să transformăm cercetarea în soluții terapeutice cu impact real asupra calității vieții, adaugă dr. Coriolan Pop, Președinte HELCOR.

Compania intră  cu o misiune clară de progres în sănătate și de responsabilitate pentru generațiile viitoare. Într-un context competitiv și reglementat, HELCOR se bazează pe agilitate, know-how local și capacitatea de a transforma cercetarea în soluții viabile pentru sănătate.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului
gandul.ro
image
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de miliarde de euro
mediafax.ro
image
Scandalul de la Craiova, dezbatere încinsă: “Rădoi a divizat vestiarul cu ceasul cadou de 18.000 euro dat lui Baiaram!” Rotaru: “Eu nu am fost de acord!”
fanatik.ro
image
Primul ordin dat de Vladimir Putin după ce a testat „Burevestnik”, racheta cu „rază de acțiune nelimitată”
libertatea.ro
image
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador Dalí și a fost vândut cu peste 50.000 de euro
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
antena3.ro
image
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
observatornews.ro
image
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
cancan.ro
image
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
prosport.ro
image
Unde trebuie amplasat gardul? Care este limita de proprietate
playtech.ro
image
Marius Şumudică, întâlnire de cinci stele cu Erdogan în Turcia: „A venit cu patru avioane!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nici n-a stat pe gânduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso în vestiar și i-a spus câteva cuvinte! Decizia antrenorului
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Casele din mediul rural de până la 150 de metri pătrați și anexele vor putea fi ridicate fără autorizație de construire prin noul cod al Urbanismului
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Regina Letizia Felipe Leonor și Sofia profimedia 1047996945 jpg
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia
okmagazine.ro
japanese aesthetic with lucky cat jpg
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Imagini noi și așteptate cu Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Copiii lui Harry au moștenit celebrul păr roșcat al tatălui lor

Click! Pentru femei

image
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?