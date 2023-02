Ciucă: Guvernul nu are în vedere introducerea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri

Premierul României vine cu precizări legate de măsurile pe care le ia Guvernul, subliniind că, în ciuda insistențelor PSD, Executivul nu va introduce un impozit de 1% pe cifra de afaceri.

„Cota unică de impozitare are efecte benefice asupra economiei, iar guvernul pe care îl conduc nu are în vedere introducerea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri. Aceasta a fost una dintre concluziile întâlnirii pe care am avut-o, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Confederației Patronale ”Concordia”. Această asociație este un important partener social al executivului, companiile membre generând o cotă cumulată de 30% din PIB-ul României”, a scris Nicolae Ciucă, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

„Le-am prezentat soluțiile pe care le avem la nivel guvernamental pentru problemele pe care mi le-au semnalat: deficitul de forță de muncă se poate acoperi atât prin eficientizarea procedurilor de recrutare a lucrărilor din afara UE, cât și prin programe active de stimulare a inserției pe piața muncii a cetățenilor români. De asemenea, vom identifica resursele necesare continuării programului Kurzarbeit, destinat sectoarelor afectate de invadarea Ucrainei de către Rusia” a completat șeful statului.

„I-am asigurat pe reprezentanții organizației patronale că vom continua programele guvernamentale de protejare a cetățenilor și a economiei de efectele crizei energetice. Avem resursele financiare pentru a susține măsurile de plafonare a tarifelor și avem în plan proiecte ample de modernizare și dezvoltare în domeniul electricității, pe tot parcursul de la producție până la furnizare”, a conchis liderul de la Palatul Victoria.

Promisiunile oficiale

Anterior, Biroul de presă al Guvernului a transmis un comunicat în care puncta faptul că premierul României a vorbit cu reprezentanții confederației patronale despre relația dintre stat și mediul de afaceri, în special pe zona de reglementare legislativă și aspecte legate de domeniul muncii.

Liderul de la Palatul Victoria a abordat teme precum meodalitățile de muncă (normală, cu normă redusă sau telemuncă) sau care au legătură cu problemele din zona forței de muncă, România având un deficit pe această zonă.

Fiindcă forța de muncă locală lipsește, angajatorii au solicitat, în urmă cu un an, peste 100.000 de muncitori din afara UE. Conform datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, în România sunt 117.000 de cetățeni din afara UE care au permis de ședere valabil.

În anul 2022, angajatorii au solicitat aproximativ 140.000 de avize de angajare, cu 40% peste limita fixată de Guvern. Însă, în domeniul construcțiilor este înregistrată cea mai mare nevoie, fiind minimum 27.000 de solicitări. În pofida cererilor, contingentul a rămas la 100.000 de lucrători din afara UE și pentru acest an.

Lucrătorii străini din țara noastră plătesc contribuții identice cu cele plătite de români. Totuși, ei ar putea beneficia de pensie doar în cazul în care devin rezidenți și au lucrat la fel ca cetățenii români. În cazul în care se întorc în țara de origine, ei pot beneficia de bani doar în cazul în care există un acord cu România sau cu UE. Pentru moment, se discută despre asta.

Stabilitatea în domeniul fiscal e urmărită de Guvernul Ciucă, Executivul fiind reticent în susținerea de demersuri legislative care ar aduce mari modificări, pentru a nu da peste cap mediul privat.