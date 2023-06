Ciucă, despre ieftinirea produselor: Trebuie discuții pe întreg lanțul: de la producător, la procesator, la retailer

Nicolae Ciucă susține, referitor la plafonarea adaosului comercial la produse, că măsura trebuie să vizeze scheme de ajutor prin care se stimulează procesarea produselor alimentare în țară, dar și discuții cu întreg lanțul.

„Am discutat acest aspect cu premierul. Am împărtășit din măsurile și experiența pe care am avut-o atunci când am încercat să scădem prețul la lapte. Este o măsura pe care fiecare dintre noi o dorim, PNL își dorește ca românii să nu mai plătească așa mult pe produsele de bază. Este o regulă prin care trebuie să facem în așa fel încât piața să funcționeze, aici este o chestiune pe care o repet. În momentul de fata România este un producător de cereale, de legume, produse din carne, avem ferme. Cu riscul de a se supăra cineva este absolut greu de înțeles cum o țară care produce așa mult își importă producția ambalată mai bine și la un preț mai mare”, a precizat președintele PNL.

Nicolae Ciucă susține că măsura trebuie să stimuleze procesarea produselor alimentare în țară și pe întregul lanț: producător, procesator și retaileri.

„Din punctul meu de vedere, măsura trebuie să vizeze acele scheme de ajutor de stat prin care să stimulăm procesarea produselor alimentare în țară și obligatoriu discuții pe întreg lanțul, de la producător, la procesator și la retaileri. Dacă intervenim brutal pe una dintre verigi producem dezechilibre în piață”, a subliniat președintele PNL.

Întrebat dacă prețurile la raft sunt corect, Nicolae Ciucă a punctat că „trebuie văzut care este costul de producție pentru produsul de bază, pentru ambalare, pentru transport și să vedem dacă , în momentul de față, procesul de producție, costul materialelor de producție în sine, justifică menținerea prețului la nivelul în care, cu adevărat, inflația a dus la ridicarea acestor prețuri”.