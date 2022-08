Ciucă: Avem cantităţile de gaz necesare să putem trece iarna. Continuăm să înmagazinăm şi am reuşit să atingem un procent de 70%

Premierul Nicolae Ciuc─â a transmis, miercuri, la ├«nceputul ┼čedin┼úei de Guvern, c─â ├«n momentul de fa┼ú─â ┼úara noastr─â contiun─â ├«nmagazinarea de gaze ├«n depozitele proprii, reu┼čind s─â ating─â un procent de 70%.

,,├Än momentul de fa┼ú─â continu─âm s─â ├«nmagazin─âm gaze ├«n depozitele proprii ┼či am reu┼čit s─â atingem un procent de 70%, ceea ce este foarte ├«ncurajator pentru realizarea obiectivului astfel ├«nc├ót s─â ne asigur─âm c─â avem cantit─â┼úile de gaz necesare pentru iarna 2022-2023 ┼či sunt convins c─â, a┼ča cum ne-am asumat prin demersurile pe care Ministerul Energiei contin─â s─â le fac─â, vom avea garan┼úia unei aprovizion─âri continue ├«n perioada urm─âtoare ┼či putem ├«n felul acesta s─â transmitem un mesaj c├ót se poate de clar c─â pentru cet─â┼úenii ┼ú─ârii noastre, pentru economia rom├óneasc─â avem cantit─â┼úile de gaz necesare s─â putem trece iarna dintre anii 2022 ┼či 2023.ÔÇŁ, a transmis premierul.

,,A┼ča cum bine ┼čti┼úi, s─âpt─âm├óna trecut─â am ├«nfiin┼úat Comitetul Interministerial care are ca obiect principal asigurarea rezilien┼úei energetice pentru perioada urm─âtoare, precum ┼či concretizarea investi┼úilor ├«n energie. Sunt demersuri care au ├«nceput s─â func┼úioneze. Am primit deja rapoartele de la Ministerul Energiei ├«n ceea ce prive┼čte proiectele care urmeaz─â s─â fie implementate pe termen scurt ┼či pe termen mediu ┼či lung ┼či, de asemenea, am primit ┼či analiza pie┼úei energetice de la Agen┼úia Na┼úional─â de Reglementare ├«n Energie (ANRE) ┼či, ├«n acest moment, se desf─â┼čoar─â activitatea de analiz─â ┼či de identificare a solu┼úiilor astfel ├«nc├ót, p├ón─â pe data de 31 august s─â avem ├«ncheiate toate activit─â┼úiile subsecvente ┼či s─â venim cu o decizie ├«n acest sens.ÔÇŁ, a mai declarat Nicolae Ciuc─â.

La r├óndul s─âu, ministrul Energiei, Virgil Popescu a transmis: ,,├Änmagazinarea ├«n depozite pentru iarn─â a dep─â┼čit cu mult graficul asumat. La 1 septembrie ar fi trebuit s─â avem 57% din capacitatea de depozitare total─â a depozitelor din Rom├ónia. Suntem deja la 70%. Estim─âm c─â probabil ├«n cursul lunii septembrie vom ajunge la cei 80% minim ┼či continu─âm s─â ├«nmagazin─âm. Fluxurile de intrare de gaze naturale ├«n Rom├ónia sunt ├«n parametrii normali. Nu exist─â probleme cu intrarea sau cu aprovizionarea cu gaze naturale ├«n acest moment. Sigur, pot s─â existe situa┼úii punctuale ├«n pia┼ú─â care ar trebui sesizate ┼či, evident, cei care trebuie s─â vegheze asupra pie┼úei de gaze naturale ar trebui s─â ia decizii de verificare.ÔÇŁ

Cu privire la investi┼úiile din domeniul energetic, ministrul a afirmat c─â ,,a trimis raportul ┼či se afl─â ├«n evaluarea proiectelor depuse ├«n PNRRÔÇŁ.

,,Suntem bucuro┼či s─â avem foarte multe proiecte depuse, practic a fost dublat num─ârul de proiecte, fa┼ú─â de valoarea ini┼úial─â a anvelopei financiare, de 500 de milioane de euro. Avem proiecte de peste 1 miliard de euro depuse, suntem ├«n evaluare ┼či suntem convin┼či c─â acest apel de proiecte va avea un succesÔÇŁ, a mai precizat Virgil Popescu.

Ministrul Energiei a vorbit ┼či despre acel proiect pentru agricultur─â, acele fonduri destinate industriei alimentare, preciz├ónd c─â se lucreaz─â la caietele de sarcini, ├«n discu┼úii cu Consiliul Concuren┼úei, pentru c─â acestea se vor aproba ca scheme de ajutor, la nivelul Consiliului.

,,Vrem s─â lans─âm, cu ajutorul AFIR-ului, aceste fonduriÔÇŁ, a spus Virgil Popescu, amintind ┼či lansarea proiectului pentru unit─â┼úile administrativ teritoriale, de produce a energiei electrice ├«n cogenerare, de 380 de milioane de euro.

,,P├ón─â acum, avem un singur proiect depus (..) Am prelungit cu ├«nc─â o lun─â termenul la solicitarea Asocia┼úiei Municipiilor, avem doar proiectul depus de municipalitatea Constan┼úa care probabil va intra ├«n evaluareÔÇŁ, a afirmat Popescu, f─âc├ónd apel c─âtre prim─ârii s─â finalizeze studiile de fezabilitate pentru a putea participa la acest call de proiecte pentru eficien┼ú─â energetic─â.