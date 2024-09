Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi că planul de măsuri pe care urmează să-l prezinte Comisiei Europene luna viitoare, în vederea negocierii unui acord pe şapte ani pentru reducerea deficitului, nu va include taxe noi.

„Încă nu a fost tot planul (de reducere a deficitului bugetar - n. red.) prezentat coaliției. Așa am hotărât - că întâi îl prezentăm în coaliție. Nici nu știu, să vă dezamăgesc, să... Nu vor fi taxe noi. Vom merge... oricum se vede eficiența crescută a ANAF-ului. O să continuăm cu digitalizarea. Știu că a existat un deranj major. Trebuie să închidem radarul mărfurilor, schimbăm sistemul de digitalizare și din punctele de trecere a frontierelor. Intrăm acum cu - am semnat la guvern, cred că ieri - cloudul dedicat, care are implementare un an de zile.”, a afirmat premierul.

Acesta a adăugat că este să avem un plan pe șapte ani, pentru că și anii 2025 și 2026 vor fi anii în care vor fi cele mai mari investiții.

„Foarte important este să avem un plan pe șapte ani, pentru că și anii 2025 și 2026 vor fi anii în care vor fi cele mai mari investiții. Atât timp cât se va menține ritmul de investiții actual - și vă anunț cu bucurie că am ajuns la 80 de miliarde investiții anul acesta, record istoric, cu mult față de anul trecut și față, parcă au guvernat unii opt luni de zile - e de trei ori mai mult. Comisia Europeană nu are nimic împotrivă, fiindcă o astfel de investiție, cum este Autostrada Moldovei, se multiplică de opt ori. Cu alte cuvinte, orice euro investit în Autostrada Moldovei se va multiplica în economia națională, dar mai ales în economiile locale, de opt ori; se vor întoarce opt euro pentru fiecare euro investit. De aceea, la rectificare mai mult ca sigur că vom crește veniturile, lucru care s-a dovedit, fiindcă se face planul la ANAF dintr-o colectare mai bună, dar și datorită acestor investiții. A existat un delay de încasări, cum e normal; am riscat acest lucru, mi l-am asumat de la început, dar cu bucurie vă anunț că se pare că ne-a reușit”, a adăugat oficialul.

România a avut un deficit bugetar de 4,02% din PIB în primele 7 luni din 2024, fiind mai mare cu 1,62 puncte procentuale comparativ cu cel din perioada similară a anului trecut. Ca valoare, se ridică la 71 miliarde lei.

Conform notei care însoțește execuția bugetară, veniturile totale au însumat 331,56 mld. lei în primele șapte luni ale anului 2024, înregistrând o creștere de 15,1% (an/an), susținută de încasările din venituri curente – contribuții de asigurări, TVA, impozit pe salarii, impozit pe profit și venituri nefiscale.