Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Cinci țări UE cer supraimpozitarea profiturilor neașteptate ale companiilor energetice

Cinci miniștri de finanțe din Uniunea Europeană solicită o taxă pe profiturile neașteptate ale companiilor energetice, ca reacție la creșterea prețurilor la combustibili din cauza războiului din Iran, potrivit unei scrisori adresate de miniștri Comisiei Europene.

Cinci state UE cer supraimpozitarea profiturilor companiilor din energie. Foto Shutterstock

Miniștrii de finanțe din Germania, Italia, Spania, Portugalia și Austria au făcut un apel comun într-o scrisoare datată vineri, afirmând că o astfel de măsură ar fi un semnal că „suntem uniți și suntem capabili să luăm măsuri”.

De asemenea, ar transmite un mesaj clar că cei care profită de consecințele războiului trebuie să își facă partea pentru a ușura povara asupra publicului larg”, au scris ei, potrivit documentului obținut de Reuters.

Prețurile petrolului și gazelor au crescut vertiginos de la începutul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, pe 28 februarie, creând un șoc al prețurilor similar cu criza energetică prin care a trecut Europa după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022 - chiar dacă țările UE obțin acum mai multă energie din surse regenerabile.

Distorsiunile pieței

În scrisoarea adresată comisarului UE pentru climă, Wopke Hoekstra, miniștrii au menționat o taxă de urgență similară în 2022 pentru a aborda prețurile ridicate la energie.

Având în vedere distorsiunile actuale ale pieței și constrângerile fiscale, Comisia Europeană ar trebui să dezvolte rapid un instrument de contribuție similar la nivelul UE, bazat pe o bază juridică solidă”, au scris aceștia.

Scrisoarea nu a oferit detalii despre nivelul impozitului pe veniturile neașteptate propus de miniștri sau asupra căror companii ar trebui să se aplice acesta.

Șeful departamentului de energie al blocului comunitar a declarat marți că acesta ia în considerare reluarea măsurilor de criză energetică utilizate în 2022, inclusiv propuneri de reducere a tarifelor la rețea și a taxelor pe electricitate.

UE a introdus o serie de politici de urgență în 2022, după ce Rusia a redus livrările de gaze. Acestea au inclus o plafonare la nivelul UE a prețurilor la gaze, o taxă pe profiturile neașteptate ale companiilor energetice și obiective de reducere a cererii de gaze.

Dependența puternică a Europei de combustibilii importați o expune impactului conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor globale la energie. Prețurile europene la gaze au crescut cu peste 70% de la începutul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, pe 28 februarie.

Comisarul UE pentru energie, Dan Jorgensen, a declarat că Bruxelles-ul este deosebit de îngrijorat pe termen scurt de aprovizionarea Europei cu produse petroliere rafinate, cum ar fi combustibilul pentru avioane și motorina.

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare a evidențiat recent, în cadrul conferinței organizate de The Economist, presiunile multiple cu care se confruntă economia României în această perioadă. Ministrul de Finanțe a atras atenția că situația actuală nu mai poate fi analizată printr-o singură criză, ci prin suprapunerea mai multor factori de risc. Dacă în anii anteriori principala problemă era cea bugetară, în prezent aceasta se combină cu o criză energetică globală, amplificată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu. În opinia sa, această combinație complică semnificativ eforturile autorităților de a menține stabilitatea economică și de a controla inflația.

În același context, Nazare a vorbit și despre impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra economiei și nivelului de trai. El a explicat că Guvernul analizează măsuri concrete pentru a limita aceste scumpiri, menționând două scenarii principale: reducerea accizelor sau implementarea unui mecanism prin care companiile din domeniu să contribuie voluntar la temperarea prețurilor. Ministrul a subliniat că una dintre aceste soluții urmează să fie adoptată într-un termen scurt, în funcție de eficiența și sustenabilitatea fiecărei opțiuni. În esență, mesajul transmis a fost că autoritățile încearcă să găsească un echilibru între nevoia de venituri la buget și protejarea consumatorilor într-un context economic tot mai dificil.

Top articole

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Toate cifrele din contractul de selecţioner al lui Gică Hagi la naţionala României: ce salariu are şi primele de calificare la Euro şi Mondiale. Exclusiv
fanatik.ro
image
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Anatol Basarab B jpg
Numerologul Anatol Basarab avertizează și el cu privire la Paștele 2026! ”Ziua despre care a vorbit Vanga cu 33 de ani în urmă și eu vorbesc din martie”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?