Cheltuieli colosale pe servicii de parfumare a sediului într-o instituție de stat

O instituție de stat subordonată Ministerului Dezvoltării a cheltuit circa 66.000 de euro pe servicii de parfumare cu uleiuri esențiale a sediului în care funcționează. Cheltuielile sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât nu este vorba de achiziția dispozitivelor, ci de închirierea lor.

Peste 66.000 de euro din bani publici a cheltuit Compania Națională de Investiții (CNI) pentru a-și parfuma – cu uleiuri esențiale – sediul central, situat la câteva minute de mers pe jos de Piața Romană.

Conducerea instituției a transmis spotmedia.ro că aceste costuri sunt unele optimizate și că – dacă și-ar fi cumpărat dispozitivele de parfumare, în loc să le închirieze – ar fi cheltuit chiar mai mult.

CNI funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării. Există ca să implementeze, în numele statului român, proiecte de investiții. Coordonează aceste investiții, din faza de documentație, până la licitații și monitorizarea execuției și recepția finală a lucrărilor.

Compania este, practic, „brațul executiv” al statului român pentru investițiile publice: gestionează, în mod centralizat, construcția și modernizarea unor obiective de infrastructură de interes public din toată țara.

Aceasta este și instituția care a înregistrat, în ultimii 4 ani, cele mai mari cheltuieli cu „servicii de ambientare și odorizare”, cumpărate prin încredințare directă.

A început să își cumpere astfel de servicii în anul 2022.

CNI a transmis că toate dispozitivele de parfumare pe care le-a închiriat sunt instalate în sediul său de pe Strada Povernei 1-3, în Sectorul 1. Acolo are de odorizat 50 de spații și 16 grupuri sanitare.

„Începând cu anul 2022, serviciile au fost implementate experimental, pe o suprafață redusă. Ulterior, aria de implementare a fost extinsă treptat, până la acoperirea integrală a spațiilor instituției”, a transmis CNI pentru spotmedia.ro.

În anul 2024, cheltuielile CNI cu serviciile de parfumare au crescut din nou. Mai exact au fost cu 9,1% mai mari, în comparație cu 2023. Și au ajuns la 91.200 lei (18.351 euro).

„Principalul obiectiv a fost asigurarea unui mediu de lucru modern, agreabil și adaptat nevoilor instituției, atât pentru angajați, cât și pentru vizitatori.

Spațiul de birouri al instituției a fost, inițial, de tip open space, iar ulterior a fost recompartimentat pentru a răspunde nevoilor operaționale.

În urma acestei recompartimentări, accesul în anumite birouri se face printr-un hol comun cu grupul sanitar, ceea ce a generat disconfort olfactiv.

Serviciile de ambientare au fost introduse tocmai pentru a remedia această situație și pentru a îmbunătăți calitatea mediului interior”, a transmis CNI, la solicitarea spotmedia.ro.

Cu privire la costurile acestor servicii de parfumare, CNI spune că sunt „optimizate”, ceea ce înseamnă că ar fi putut fi și mai scumpe.

Compania Națională de Investiții (CNI) este o societate pe acțiuni înființată în anul 2001, aflată sub autoritatea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). CNI are rolul de a implementa și supraveghea proiecte de investiții în infrastructura publică din România.