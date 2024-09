Bătaie de joc în consolidarea celui mai mare spital din sud-estul țării. Lucrarea este finanțată de Compania Națională de Investiții

Lucrarea de consolidare a celui mai mare spital din sud-estul țării bate pasul pe loc. Deși contractul a fost atribuit de Compania Națională de Investiții (CNI) în urmă cu șapte ani, lucrările de la Spitalul Clinic Județean de Urgență, sunt departe de final.

CNI dă vina pe birocrație, alte lucrări, pandemie și randamentul scăzut al antreprenorului pentru întârzierile uriașe.

Realitatea de pe teren contrazice explicațiile companiei de investiții care pare să aibă foarte multă clemență cu constructorul.

„Este inacceptabil faptul că, de aproape un an, trei etaje ale spitalului sunt blocate, fără progres vizibil, din cauza lipsei de personal calificat și resurse necesare pentru finalizarea proiectului. Acest lucru reflectă nu doar incapacitatea firmei de a gestiona un astfel de proiect, dar și o evidentă lipsă de interes din partea Companiei Naționale de Investiții în monitorizarea și gestionarea acestei situații. În loc să acționeze ferm și responsabil, cei de la CNI se arată surprinzător de indulgenți față de firmă. Este necesară o intervenție urgentă și responsabilă din partea CNI pentru a corecta această situație și pentru a se asigura că firma contractată își îndeplinește obligațiile asumate”, au declarat reprezentanții Consiliului Județean Galați.

Lucrarea care a fost atribuită în 2017 companiei EUROMATERIA de către Compania Națională de Investiții (CNI) a început pe 17.05.2018 și trebuia să fie gata de mult.

Nu s-a finalizat nici măcar pe jumătate și nici nu este clar când s-ar putea termina. În plus, explicațiile companiei privind întârzierile uriașe nu au nicio legătură cu realitatea de pe șantier. De fapt, pare că cei de la București nu au trecut vreodată pe la Galați ca să vadă care sunt adevăratele probleme.

Ce spune Compania Națională de Investiții

Cei de la CNI susțin că principala problemă care a dus la întârzierea lucrărilor este faptul că în spital se desfășoară activități. De parcă firma care a preluat lucrarea nu știa că are de lucrat într-un spital imens cu mii de pacienți și salariați.

„Termenul iniţial de finalizare a lucrărilor nu a fost respectat şi au fost întocmite acte adiţionale de prelungire a termenului de execuție în principal din cauza modului de derulare a acestora. Mai exact, lucrările de intervenţie contractate de CNI S.A. s-au realizat cu spitalul fiind în exploatare, ceea ce a însemnat o derulare a lucrărilor condiționată şi limitată de spațiile puse la dispoziţie de către beneficiar pentru a se interveni asupra lor, fapt ce nu a corespuns în totalitate cu graficul de lucru asumat de antreprenor. Eliberarea amplasamentelor secvenţial, 2-3 niveluri consecutive pe corp de clădire, celelalte rămânând în exploatare, au condus la timpi de execuţie mari”, a explicat CNI.

Cadrele medicale s-au săturat de șantiere

Situația este diferită la fața locului. Angajații spitalului și pacienții se învârt de ani buni prin șantier și susțin că, frecvent, nu văd muncitori prin zonă. Medicii s-au plictisit așteptând să revină în secțiile lor.

În mod bizar, CNI susține că problemele au apărut și din cauza unei alte lucrări executate la spital. Asta în condițiile în care trei etaje dintr-un corp al spitalului nu sunt terminate de un an de zile de cei de la EUROMATERIA.

„De asemenea, precizăm faptul că, independent de investiția derulată de CNI S.A., UAT Galaţi a demarat investiţia <Creşterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Sf. Apostol Andrei -municipiul Galaţi, jud. Galați>. Aceste lucrări contractate de UAT Județul Galaţi sunt în strânsă legătură, în mare parte cu lucrările contractate prin CNI SA, fiind necesară corelarea între cele 2 contracte de lucrări pentru spațiile de consolidare şi reabilitare, lucru care de asemenea este generator de timpi de întârziere”, a transmis CNI.

În realitate, în prima fază trebuie făcută consolidarea și apoi lucrarea privind eficiența energetică, susțin specialiștii. Logica arată că astfel CNI încurcă lucrarea Consiliului Județean, și nu invers,

De asemenea, CNI dă vina pe birocrație deși aceasta nu ar fi produs efecte dacă lucrarea se termina la timp.

„Menţionăm faptul că documentația inițială prin care au fost aprobați indicatori tehnico-economici şi care a stat la baza procedurii de achiziţie publică a fost elaborată la nivelul anului 2018. Pe parcursul lucrărilor au intervenit o serie de modificări, atât de ordin legislativ în ceea ce privește normativele tehnice, modificări fără de care nu ar fi îndeplinite cerințele de obţinere a autorizaţiei de funcţionare, cât şi din partea beneficiarului cu privire la modificări aduse proiectului. Acest lucru a condus la lucrări suplimentare, care nu aveau cum să fie cuprinse în contractul iniţial, motiv pentru care CNI S.A. a reavizat indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii şi a demarat o procedură de achiziţie distinctă. În urma acestei noi proceduri de achiziție publică a fost încheiat cu EUROMATERIA SRL contractul de proiectare şi execuție nr. 815/24.08.2023”, a mai explicat CNI.

Nicio nenorocire nu vine singură. Nici măcar la spitalul mamut din Galați care nu reușește să vadă luminița de la capătul consolidării. După aglomerație, lucrări „de corelat” și birocrație au apărut „epuizarea creditelor bugetare” și pandemia COVID 19.

În luna noiembrie 2023 „CNI SA a informat antreprenorul cu privire la epuizarea creditelor bugetare pentru anul 2023 pentru Programul Național de Construcţii de Interes Public sau Social (PNCIPS) iar acesta, conform prevederilor contractuale, a procedat la sistarea lucrărilor”.

Contracte, termene depășite, acte adiționale

Conform documentului emis de compania de investiții, CNI SA are relaţie contractuală cu societatea EUROMATERIA, în baza următoarelor contracte: contract proiectare şi execuţie nr.296/27.12.2017 care prevede execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții „Consolidare clădire spital clinic judeţean de urgenţă, din municipiul Galaţi, judeţul Galaţi" și contract proiectare şi execuţie nr. 815/24.08.2023, lucrările sunt în strânsă legătura cu cele care fac obiectul contractului 296/27.12.2017.

Contractul a primit două acte adiționale.

„Referitor la actele adiţionale de prelungire a termenului de finalizare a lucrărilor, precizăm că la contractul nr.296/27.12.2017 au fost întocmite 2 astfel de documente, după cum urmează:

-Act adițional nr.3/2021 prin care a fost prelungit termenul de finalizare până la 31.12.2021, motivat de întârzierile cauzate de predarea cu întârziere a spațiilor de lucru, lucrări suplimentare precum şi criza provocată de pandemia COVID 19

-Act adiţional nr.6/2022 prin care a fost prelungit termenul de finalizare până la 12.01.2024 motivat de predarea cu întârziere a spațiilor de lucru, durata de timp necesară reavizării indicatorilor tehnico-economici”, au adăugat cei de la CNI.

Lucrarea merge în pas de melc

Dincolo de explicații, pe teren lucrarea merge în pas de melc obiectivele din cele două contracte fiind realizate în proporție de cel mult 45%. Martorii din spital susțin că angajații companiei care face consolidarea sunt foarte scumpi la vedere. Poate au lucrări prin alte părți, susțin angajații spitalului gălățean.

„Gradul de realizare al celor două contracte este în prezent de aproximativ 45% pentru contractul nr. 296/27.12.2017 şi 30% pentru contractul nr. 815/24.08.2023. Independent de contractele derulate de CNI S.A., pentru obiectivul menţionat mai există un contract de proiectare şi execuție nr. 3074/11.03.2019, privind Creșterea eficienței energetice jud. Galați", autoritatea contractantă fiind UAT Galaţi”, a mai comunicat CNI.

Vestea proastă vine la final. CNI „estimează” că lucrările se vor termina în prima parte a anului 2026.

„Ritmul scăzut de lucru este influențat atât de derularea lucrărilor de execuţie sub exploatare (spitalul este în continuare funcţional), producând totodată şi disconfort în spital (personal, pacienţi, funcţionare) cât şi de randamentul scăzut al antreprenorului, Numărul muncitorilor în şantier este însă în corelare cu anvergura frontului de lucru şi a spațiului pus la dispoziţie pentru derularea lucrărilor. Aşa cum am precizat anterior, termenul de finalizare a lucrărilor este condiționat de eliberarea amplasamentelor de către spital precum şi de predarea acestora către antreprenor. Clădirea spitalului este împărțită în 5 tronsoane A, B, C, D, E şi 11 etaje (demisol, parter, E1-E9). Menţionăm cá tronsonul A pe toate cele 11 etaje a fost finalizat şi predat reprezentanților spitalului. Astfel, potrivit contractelor aflate in gestiunea CNI S.A., termenul de finalizare este estimat, la acest moment, pentru primul trimestru al anului 2026”, a precizat CNI.