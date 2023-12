Despodobirea brazilor la ghiveci. Sfaturi de la experţi în peisagistică

Cum achiziţionarea brazilor la ghiveci este în trend de câţiva ani, experţii atrag atenţia asupra unor factori ce trebuie luaţi în calcul şi au câteva recomandări. Cea mai mare grijă, încă de la împodobire, este ca bradul să nu sufere un şoc termic.

Specialiştii în peisagistică din cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USV) explică faptul că longevitatea brazilor de Crăciun depinde foarte mult de modul lor de îngrijire.

Bradul natural de Crăciun poate fi reciclat după perioada sărbătorilor, poate fi găsit la un preț mai mic și are un miros natural. Dezavantajul cel mai mare este că pădurile sunt defrișate, iar bradul nu poate fi replantat, asta în comparație cu bradul în ghiveci, care poate fi replantat, are un miros natural, iar de la an la an crește tot mai mare. Costă mai mult decât un brad fără rădăcină și, dacă nu știm să îl îngrijim, se poate usca în casă. În context, experţii în peisagistică vin cu recomandări.

„În momentul în care apare decizia achiziţionării şi împodobirii unui brad de Crăciun, trebuie să se ţină cont şi de nevoile acestuia, mai ales nevoia de apă, nu trebuie tratat precum un element artificial, dar şi de cerinţe în ceea ce priveşte lumina şi bineînţeles umiditatea şi căldura. De aceea este foarte important ca în momentul în care este adus în casă un astfel de exemplar viu să fim atenţi la aclimatizare. Altfel spus, bradul trebuie aclimatizat”, a punctat asist. univ. dr. Roxana Paşcu, de la disciplina de peisagistică a Facultăţii de Horticultură a USV Iaşi.

Despodobirea și scoaterea din cameră

Atenţie trebuie acordată şi poziţionării efective în cameră, deoarece un exemplar de brad la ghiveci are nevoie de multă lumină şi să nu fie în imediata apropiere de o sursă de căldură.

„În momentul în care sărbătorile au luat sfârşit şi începe despodobirea trebuie să avem în vedere modalitatea de scoatere treptată din mediul în care a petrecut destule zile. Mai exact, trebuie scos prima dată într-un hol, din hol în balcon şi mai apoi plantat, când temperaturile sunt îndeajuns de crescute, adică substratul de plantat să nu fie îngheţat”, a mai spus asist. univ. dr. Roxana Paşcu.

Potrivit acesteia, bradul nu trebuie ţinut în interior mai mult de două săptămâni, iar dacă iarna este blândă, bradul poate fi plantat imediat după ce este scos afară, însă doar dacă temperatura este peste 0 grade C. După plantare, se udă bine.

Dacă temperatura nu permite, va fi păstrat în ghiveci până la începutul lunii martie. Ghiveciul va fi protejat în folie cu bule sau cu un material de iută, astfel încât să nu existe riscul îngheţului rădăcinilor. Se va uda în zilele cu temperaturi mai ridicate.