XTB devine unul dintre primii cinci brokeri din lume în ultimul trimestru din 2020

Omar Arnaout, CEO XTB, a declarat: „Una dintre priorităţile XTB este să ne concentrăm asupra cerinţelor tot mai mari ale clienţilor noştri, oferindu-le cea mai bună ofertă de investiţii. În toamna anului trecut, am introdus o ofertă care permite investiţii în acţiuni cu comision 0% (pentru un volum lunar de până în 100.000 EUR. Toate aceste initiative au avut o influenţă asupra rezultatelor. În anul 2020, am înregistrat peste 112.000 de clienţi noi, adica atâţia clienţi cât am inregistrat în toata perioada 2014-2019 cumulat. Nu vom încetini în 2021. Dorim să dobândim cel puţin încă 120.000 de clienţi noi”.

Potrivit acestuia, comparând al patrulea trimestru al anului 2020 cu perioada corespunzătoare din 2019, XTB a înregistrat o creştere cu aproximativ 41.500 de clienţi activi, sau 135% (în ultimul trimestru din 2019, XTB a avut aproximativ 30.800 de clienţi activi).

Sursa citată menţionează că, în lista generală a brokerilor în ceea ce priveşte cel mai mare număr de conturi active descrise în raportul Finance Magnates, XTB a crescut de pe locul 20 în ultimul trimestru din 2019.

„În ultimul trimestru al anului 2020, rezultatele XTB au atras o atenţie specială - acest broker a realizat cea mai mare creştere trimestrială a numărului de conturi active, ceea ce i-a permis să intre în primii cinci brokeri globali. Datele arată că grupul a reuşit să capitalizeze interesul crescut în investiţii generat de volatilitatea semnificativă a pieţei şi să atragă un grup mare de investitori, generând mai mult decât dublarea bazei conturilor active în doar un an”, a declarat Sylwester Majewski, managerul echipei de Intelligence de la Finance Magnates.