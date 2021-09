Un gigant auto prezent şi în România îşi închide fabricile din India. „Nu am reuşit să găsim o soluţie pentru profitabilitatea pe termen lung”

Potrivit sursei citate, producătorul auto american se alătură astfel altor constructori de vehicule care au decis să plece de pe această piaţă dominată de rivalii asiatici, transmite News.ro.

Ford a intrat pe piaţa indiană în urmă cu 25 de ani, dar deţine o cotă de de numai 2% pe piaţa vehiculelor de pasageri, chiar dacă a încercat ani de zile să îi atragă pe consumatorii indieni şi să obţină profit.

Reprezentanţii companiei a anunţat joi, că Ford a acumulat în India pierderi operaţionale de peste 2 miliarde de dolari în decurs de 10 ani, iar cererea pentru vehiculele sale noi a fost slabă.

„În pofida eforturilor noastre, nu am reuşit să găsim o soluţie pentru profitabilitatea pe termen lung”, a declarat directorul Ford India, Anurag Mehrotra.

Decizia Ford de a-şi reduce pierderile în India, după ce s-a retras şi din Brazilia la începutul acestui an, scoate în evidenţă presiunile existente asupra producătorilor de automobile de a investi în vehicule electrice şi autonome, precum şi în tehnologie destinată vehiculelor conectate.

Ford Motor a anunţat, în luna ianuarie, că va închide în 2021 cele trei fabrici pe care le deţine în Brazilia şi că va înregistra costuri de restructurare asociate, înainte de taxe, în valoare de aproximativ 4,1 miliarde de dolari, din cauza pandemiei de coronavirus. Decizia va afecta aproximativ 5.000 de angajaţi, informa CNBC.

Potrivit sursei citate, impactul pandemiei de Covid-19 a amplificat problemele anterioare ale Ford în Brazilia, legate de utilizarea insuficientă a capacităţii de producţie. Costurile în numerar vor fi de circa 2,5 miliarde de dolari, anunţa CNBC.

În trecut, producătorii auto au încercat să menţină o prezenţă pe toate pieţele importante, fiind dispuşi să piardă bani pentru a face acest lucru.

În 2017, General Motors a încetat să mai producă maşini pentru piaţa indiană. De asemenea, anul trecut, Harley-Davidson a oprit producţia şi şi-a redus masiv operaţiunile comerciale pe cea mai mare piaţă de motociclete din lume.

Ford are două uzine de producţie în India, care acoperă atât necesarul pieţei interne, cât şi comenzile la export. Uzina din statul Tamil Nadu are o capacitate anuală de 200.000 de unităţi şi produce modelele SUV EcoSport şi Endeavour. Cealaltă uzină Ford este amplasată în statul Gujarat, în vestul Indiei, şi poate produce 240.000 de autoturisme pe an.

În România, Ford Craiova are circa 6.000 de angajaţi care lucrează atât pentru producţia de vehicule, cât şi pentru cea de motoare. Aproximativ 1.100 dintre aceştia lucrează doar la uzina de motoare în 3 şi în 4 schimburi, pentru a face faţă cererii actuale de pe piaţă.

De la preluarea din martie 2008, Ford a investit peste 1,5 miliarde de euro. Din această sumă, aproximativ 300 de milioane de euro au fost investiţi doar în modernizarea Secţiei de Producţie Motoare.

Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan ce numără aproximativ 186.000 de angajaţi în întreaga lume.