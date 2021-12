Top 10 cele mai profitabile acţiuni americane pe o perioadă de 5 ani

Astfel, Fortinet, AMD, Apple, Nvidia, Autodesk, IDEXX Laboratories, Adobe, Mettler-Toledo International, S&P Global şi Paycom Software sunt cele 10 companii identificate în această lună.

„Am analizat datele financiare pentru peste 700 de companii care au fost membre ale indicelui S&P 500 din 1990. Scopul a fost de a determina un set de caracteristici care să ne permită să alegem acţiuni ce se vor dovedi a fi câştigătoare în următorii 5 ani.

Astfel, am găsit 10 caracteristici care au fost cheie pentru companiile cele mai performante din top S&P500”, explică Irina Cristescu, General Manager XTB România.

Raportul ridicat preţ/valoare contabilă, raportul ridicat preţ relativ/valoare contabilă, randamentul ridicat al capitalului, rata ridicată de creştere a veniturilor în 4 trimestre, creşterea mare a veniturilor pe 3 ani, randamentul scăzut al dividendelor, rata scăzută de plată a dividendelor, ponderea redusă a datoriei pe termen scurt, raportul dintre datoria netă şi capitaluri proprii scăzut şi rata mare de acoperire a numerarului.

Rezultatele modelului până acum

Modelul XTB se bazează pe date financiare de la companii, prin urmare, cel mai bine este să fie implementat la 2 luni după sfârşitul trimestrului, deoarece majoritatea companiilor S&P 500 au raportat rezultate trimestriale până atunci.

„XTB a rulat modelul la începutul lunii iunie 2021 şi apoi din nou la începutul lunii septembrie 2021. Rezultatele pentru perioada iunie - noiembrie sunt promiţătoare, portofoliul de companii selecţionate generând o rată de rentabilitate de peste 30%, comparativ cu cea de aproximativ 8% obţinută de indicele S&P 500”, adaugă Irina Cristescu.

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că acţiunile alese de modelul nostru în aceste trimestrele nu sunt unice - din 10 companii alese în iunie 2021, 6 au fost alese de model şi în septembrie 2021 şi în decembrie. Astfel, repetarea unei părţi a alegerilor în perioada următoare sugerează că acestea au în continuare caracteristici de câştigători.

Fortinet - Securitate cibernetică

Fortinet (FTNT.US) este o companie de securitate cibernetică. Este unul dintre liderii din industrie şi oferă atât software pentru securitate cibernetică, cât şi hardware de securitate cibernetică. Cererea pentru produsele Fortinet a crescut în timpul pandemiei deoarece mai mulţi angajaţi au fost nevoiţi să lucreze de acasă, mai degrabă decât de la birou, iar companiile au avut nevoie să creeze noi funcţii de securitate cibernetică. Compania a raportat o creştere de 33% faţă de anul trecut a veniturilor din Q3, în timp ce venitul net a crescut cu 14%. Fortinet a fost ales şi de modelul nostru pentru acţiuni în iunie şi septembrie 2021.

AMD - Procesoare grafice şi cipuri

Advanced Micro Devices (AMD.US) este o companie care produce componente electronice. Printre produsele sale principale se pot găsi microprocesoare avansate. Unul dintre rivalii cheie ai AMD este cunoscuta companie de tehnologie din SUA - Intel. Veniturile AMD au crescut cu peste 50% în Q3 2021 comparativ cu Q3 2020 şi au ajuns la 4,31 miliarde USD. Compania este obişnuită pe lista de acţiuni a modelului nostru, deoarece a fost aleasă şi în iunie şi septembrie 2021.

Apple - Software şi hardware de calculator

Apple (AAPL.US) este o companie care nu are nevoie de prezentare. Telefoanele inteligente de ultimă generaţie şi alte produse hardware au propulsat-o către poziţia de cea mai mare companie din lume în ceea ce priveşte capitalizarea bursieră. Veniturile companiei au crescut lent, dar constant în ultimul deceniu, înainte de a creşte cu 33% în anul fiscal 2021 (încheiat la 25 septembrie 2021). Profitul net al companiei a crescut cu peste 60% la aproape 94,5 miliarde de dolari. Apple încearcă în mod constant să rămână înaintea concurenţilor săi, investind sume mari de bani în cercetare şi dezvoltare. Apple a fost aleasă şi de modelul nostru de selecţie pentru acţiuni în iunie şi septembrie 2021.

Nvidia - Procesoare grafice şi cipuri

Nvidia (NVDA.US) este o companie care proiectează şi produce piese de computer. Compania este cel mai bine cunoscută pentru unităţile sale de procesare grafică, care sunt apreciate de jucători precum şi de producătorii de echipamente pentru minat criptomonede. Nvidia a început să ofere şi servicii de jocuri în cloud prin intermediul mărcii sale Geforce Now. Compania a raportat o creştere de 50% a veniturilor pe Q3 2021, la 7,1 miliarde de dolari, în timp ce câştigul per acţiune a crescut cu 70% faţă de anul trecut, la 1,01 dolari. La fel ca AMD, NVIDIA a fost aleasă de modelul nostru de selecţie a acţiunilor în iunie şi septembrie 2021.

IDEXX Laboratories - Software şi echipamente veterinare

IDEXX Laboratories (IDXX.US) este primul dintre noii veniţi pe lista XTB. Compania furnizează echipamente de diagnosticare şi sisteme informatice companiilor veterinare. Pandemia de COVID-19 s-a dovedit a fi o perioadă profitabilă pentru IDEXX Laboratories, deoarece sentimentul de singurătate în timpul blocajelor a motivat adopţia mai multor animale de companie. Firma se aşteaptă ca aceste condiţii favorabile de afaceri să persiste în 2022 şi ca veniturile anuale să crească cu 18% YoY până la un nou record de 3,2 miliarde de dolari. Creşterea câştigului per acţiune este estimată între 22 şi 24% în acest an.

Autodesk – Software

Autodesk (ADSK.DE) este o companie care proiectează software pentru arhitecţi şi ingineri. Compania a raportat o creştere de 18% a veniturilor în Q3 2021 faţă de Q3 2020, iar pentru a treia oară în istorie vânzările sale trimestriale au depăşit 1 miliard de dolari. Cu toate acestea, Câştigul per acţiune pentru Q3 a scăzut de la 0,62 USD la 0,57 USD. Rezultatele vânzărilor au fost conform aşteptărilor investitorilor, dar venitul net s-a dovedit a fi mai mic decât se preconizase. Autodesk a fost ales şi de modelul nostru pentru acţiuni în iunie şi septembrie 2021.

Mettler-Toledo International - Cântare şi echipamente de măsurare

Mettler-Toledo International (MTD.US) este a doua companie care debutează pe lista de alegere a modelului XTB în decembrie 2021. Firma este un producător de cântare şi echipamente de măsurare utilizate în sectorul alimentar şi laboratoare. În afară de aceasta, Mettler-Toledo furnizează şi tehnologie de măsurare pentru companii. Acţiunile se tranzacţionează cu 40% mai sus până în prezent şi a anunţat recent că va răscumpăra acţiuni în 2022 în valoare de 1 miliard de dolari. Compania se aşteaptă ca profitul să crească cu aproximativ 34% în acest an, în timp ce vânzările sunt estimate să fie cu 8% mai mari faţă de anul trecut.

Adobe – Software

Adobe (ADBE.DE) este o companie care dezvoltă software de grafică. În portofoliul său de produse emblematice putem găsi software precum Adobe Photoshop, Adobe Illustrator sau Adobe Premiere. Veniturile Adobe au crescut cu 22% în Q3 2021, comparativ cu Q2 2020. Câştigul per acţiune a fost cu 30% mai mare faţă de anul trecut, la 2,50 USD. Compania a anunţat că se aşteaptă ca veniturile în anul fiscal 2022 să ajungă la 17,90 miliarde de dolari, sau cu 13% mai mari decât în anul fiscal 2021. Adobe a fost ales şi de modelul nostru pentru acţiuni în iunie şi septembrie 2021.

S&P Global - Informaţii financiare

S&P Global (SPGI.US) este al treilea dintre noii veniţi pe lista noastră de acţiuni pentru decembrie 2021. Compania se concentrează pe informaţii şi analize financiare. Cu toate acestea, este cea mai cunoscută companie de rating şi furnizor de indici. S&P Global şi-a mărit dividendul în fiecare dintre ultimii 48 de ani, ceea ce îl face mai mult o acţiune de tip valoare decât una de creştere. Cu toate acestea, compania a câştigat aproape 50% până în prezent, un câştig mult mai mare decât în cazul S&P 500. Compania a reuşit să-şi crească veniturile cu peste 100% în deceniul precedent, iar perspectiva rămâne bună după ce agenţia de supraveghere a aprobat o propunere de preluare a Markit IHS în valoare de 39 de miliarde de dolari de către S&P Global.

Paycom Software - Software de salarizare şi resurse umane

Paycom Software (PAYC.US) este o altă companie care a fost aleasă după modelul nostru la începutul lunii decembrie 2021, care a fost aleasă şi în septembrie 2021. Software-ul său sprijină angajatorii în procesul de angajare, managementul talentelor sau plata angajaţilor cu acurateţe şi în timp util. Compania a raportat o creştere de 30% de la an la an a veniturilor din Q3 şi o creştere de 10% de la an la an a câştigului per acţiune pentru Q3. Atât câştigurile din Q3, cât şi rezultatele vânzărilor au fost mai bune decât aşteptările analiştilor.