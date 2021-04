Site-ul Google Argentina, cumpărat pentru 3 dolari într-un proces „normal şi complet legal”

Potrivit sursei citate, compania a redobândit ulterior controlul asupra site-ului, transmite Digi24

Nicolas Kurona, în vârstă de 30 de ani, a spus că a reuşit să cumpere domeniul Google.com.ar printr-un proces normal şi complet legal.

„Nu mă gândeam că voi fi lăsat să-l cumpăr", a declarat Nicolas pentru BBC.

Reprezentanţii Google Argentina au declarat că, pentru puţin timp, domeniul a fost achiziţionat de altcineva. Compania a adăugat că a redobândit rapid controlul asupra domeniului.

Totul a început miercuri seară, când Nicolas Kurona lucra la website-ul unui client, în locuinţa sa din Buenos Aires, şi a început să primească mesaje pe WhatsApp potrivit cărora site-ul local Google era căzut.

„Am introdus adresa www.google.com.ar în browser şi nu mergea", a spus Kurona. „Am crezut că se întâmplă ceva ciudat".

Tânărul a accesat apoi Centrul de informaţii al reţelei din Argentina (NIC), organizaţia care administrează domeniile naţionale de internet .ar. A căutat Google şi a văzut că domeniul google.com.ar era disponibil.

Deşi nu credea că va reuşi să ducă procesul la capăt, Nicolas Kurona a urmat paşii necesari şi a primit pe e-mail o factură pentru achiziţia sa. Astfel, tânărul a reuşit să cumpere domeniul Google din Argentina pentru suma de 2,9 dolari.

Uimit, Nicolas a scris în browser adresa www.google.com.ar şi apăsat Enter. „Au apărut datele mele personale", a spus el. „Am îngheţat uitându-mă la ecran. Nu-mi venea să cred ce se întâmplase".

Miercuri seară, la 21.52 ora locală, Nicolas a cumpărat domeniul Google din Argentina. Toate milioanele de căutări şi oamenii care intrau pe www.google.com.ar ajungeau acum, teoretic, pe site-ul lui.

„Vreau să fie clar că nu am avut intenţii rele, doar am încercat să cumpăr domeniul şi NIC mi-a permis asta", spune tânărul.

Gestul lui Nicolas a ajuns, în doar câteva minute, subiect de ştiri. „Când am terminat procesul de achiziţie şi mi-au apărut datele pe site am ştiut că ceva urma să se întâmple. Am devenit foarte nerăbdător", a spus el.





Misterul nu a fost elucidat

O variantă ar fi că Google ar fi uitat să-şi reînnoiască proprietatea asupra domeniului. Cu toate astea, compania spune că licenţa sa urma să expire abia în iulie 2021.

Open Data Cordoba, un grup care urmăreşte domeniile expirate din Argentina şi le monitorizează pe cele înregistrate, susţine afirmaţiile Google. Nu se ştie exact cum domeniul Google din Argentina a ajuns să fie disponibil.

Nicolas spune că nu ştie ce s-a întâmplat, însă se simte „ciudat" să fie în central atenţiei. A fost denumit erou de unii utilizatori de Twitter, iar postarea în care a explicat ce s-a întâmplat a adunat peste 80.000 de aprecieri.

Tânărul este mulţumit că nu a avut probleme în urma incidentului. Google a anunţat că investighează ce s-a întâmplat săptămâna trecută.