Proteste inedite în faţa casei lui Jeff Bezos, organizate de milionarii care cer taxe mai mari pentru bogaţi

Protestele sunt organizate de grupul Patriotic Millionaires, ai cărui membri au venituri anuale de peste 1 milion de dolari sau active în valoare de peste 5 milioane de dolari.

Grupul a lansat luni campania Tax Day, care a inclus transportarea unor panouri mobile în faţa caselor lui Bezos din New York şi Washington.

Liderii Patriotic Millionaires au declarat că au organizat un grup de până la 30 de protestatari pentru a protesta în faţa locuinţei lui Bezos din New York, cu o pancartă pe care scria ” Cut the bull----. Tax the rich.”

Protestul din faţa casei lui Bezos a avut loc în timp ce preşedintele Joe Biden şi parlamentarii democraţi vor să mărească taxele impuse corporaţiilor şi persoanelor cu venituri de peste 400.000 de dolari, pentru finanţarea programului de investiţii în infrastructură, în valoare de 2.000 de miliarde de dolari.

Biden a declarat recent că vrea să mărească taxa pentru corporaţii de la 25% la 28% şi impozitul pe venit de la 37% la 39,6%. Republicanii nu sunt de acord că majorarea taxelor pentru finanţarea investiţiilor în infrastructură.