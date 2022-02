Preşedintele băncii centrale olandeze anticipează că BCE va majora dobânda cheie în trimestrul patru

Într-un interviu la programul de televiziune olandez Buitenhof, Knot, cunoscut drept unul dintre cei mai conservatori membri ai consiliului de administraţie al BCE, a declarat că sprijină lichidarea programului de cumpărare de active al băncii centrale din zona euro cât mai repede posibil.

”Personal, mă aştept ca prima noastră creştere a dobânzii cheie să aibă loc în trimestrul patru al acestui an... În mod normal, am creşte dobânda cu un sfert de punct procentual, nu am niciun motiv să mă aştept că vom face un pas diferit”.

El a adăugat că o a doua creştere a dobânzii de politică monetară o va urma pe prima în scurt timp, probabil în primul trimestru din 2023.

Remarcile lui Knot urmează celor exprimate joi de preşedinta BCE Christine Lagarde, care a deschis posibilitatea unei creşteri a ratei dobânzii în 2022, o schimbare faţă de poziţia ei anterioară conform căreia era ”puţin probabil” să să întâmple acest lucru.

Joi, Lagarde a declarat că banca nu va fi grăbită într-o decizie de majorare a dobânzii de politică monetară, dar nu a exclus în mod explicit posibilitatea unei majorări în 2022.

„Vom continua să respectăm secvenţa pe care am convenit-o şi vom acţiona treptat cu orice decizie pe care o vom lua”, a spus ea.

Banca trebuie mai întâi să îşi încheie programele de achiziţie de active, care în prezent urmează să fie lichidat în trepte, până la 20 de miliarde de euro pe lună ,până în al patrulea trimestru.

Cu toate acestea, de joi, pieţele de obligaţiuni au început să ia în considerare o majorare a dobânzii cheie cu 0,4 puncte procentuale până în decembrie. O astfel de mişcare ar apropia dobânda pentru depozitele băncilor la BCE aproape de nivelul zzero, după ani de zile în care s-a aflat în teritoriu negativ.