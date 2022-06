Polonia va majora de două ori salariul minim în 2023. La ce nivel va ajunge

Oficiul de Statistică a anunţat recent că în mai rata inflaţiei în Polonia a urcat la 13,9%.

Guvernul de la Varşovia a introdus o serie de măsuri pentru a ajuta gospodăriile afectate de inflaţia ridicată, inclusiv reducerea TVA la zero la alimentele de bază, şi posibilitatea amânării plăţii ratelor de către cei care au credite ipotecare.

Conform Eurostat, 13 state membre din estul şi sudul UE aveau la începutul acestui an salarii minime sub 1.000 de euro pe lună: Bulgaria (332 euro), Letonia (500 euro), România (515 euro), Ungaria (542 euro), Croaţia (624 euro), Slovacia (646 euro), Cehia (652 euro), Estonia (654 euro), Polonia (655 euro), Lituania (730 euro), Grecia (774 euro), Malta (792 euro) şi Portugalia (823 euro).

Parlamentul European şi statele membre ale UE au ajuns marţi la un acord politic referitor la Directiva privind salariile minime adecvate, propusă de Comisie în octombrie 2020.

In the Political Guidelines, we promised a law to ensure fair minimum wages in the EU.



With today’s political agreement about our proposal on adequate minimum wages, we deliver.



The new rules will protect the dignity of work and make sure that work pays. pic.twitter.com/vx1kRDfIYL