Coca-Cola a pierdut 4 miliarde de dolari din cauza lui Cristiano Ronaldo. Ce a făcut fotbalistul VIDEO

La conferinţa de presă de luni, cu o zi înainte meciului de la Budapesta, Ronaldo a îndepărtat din faţa sa două sticle de Coca-Cola şi luat una de apă, spunând "apă!", un îndemn la a nu bea celebra băutură răcoritoare.

Marca notează că acţiunile Coca-Cola au deschis, luni, la Bursa de la New York la valoarea unitară de 56,10 dolari şi, după gestul lui Ronaldo, au scăzut la 55.20. Scăderea de 1,6 la sută reprezintă o pierde de patru miliarde de dolari.

Coca-Cola a răspuns la acest gest, spunând că toată lumea are dreptul să aibă propriile preferinţe în ceea ce priveşte băutura favorită, cu "gusturi şi nevoi" diferite.

Un purtător de cuvânt al Euro-2020 a afirmat că jucătorilor li se oferă apă, alături de Coca-Cola şi Coca-Cola Zero Zahăr, la sosirea la conferinţele de presă.

Reprezentativa Portugaliei, deţinătoarea trofeului, a învins, marţi, la Budapesta, cu scorul de 3-0, selecţionata Ungariei, într-un meci din grupa F a Campionatului European.

Ronaldo a marcat două goului, în minutele 87 (penalti) şi 90+2, în timp ce a treia reuşită i-a aparţinut lui Guerreiro, în minutul 84.

