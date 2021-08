Ce bonusuri acordă autorităţile din toată lumea pentru a stimula vaccinarea: de la lingouri de aur la pui şi ouă sau vacanţe plătite

Astfel, Grecia mizează şi pe bonusuri, cu cifre diferite: 150 de euro pentru a încuraja aproape un milion de tineri între 18 şi 25 de ani să se vaccineze înainte de sărbători.

Serbia: „Banii în schimbul vaccinurilor”stabilit în Serbia de preşedintele Vucic: 3.000 de dinari (25 de euro) pentru cei care se vaccinează pentru a „recompensa persoanele care au demonstrat că sunt responsabile”.

La Praga, funcţionarii publici care se vaccinează au două zile suplimentare de concediu plătit.

Japonia - premii substanţiale, de la apartamente de lux până la lingouri de aur.

În Statele Unite, companiile mari şi mici au ales să ofere angajaţilor recompense în numerar. Un exemplu în acest sens îl reprezintă lanţul alimentar Red Rooster, care oferă angajaţilor un bonus de 250 de dolari şi două zile de concediu plătit. Giganţi precum AT&T, Instacart, Target, Trader Joe’s, Chobani, Petco, Darden Restaurants, McDonald’s şi Dollar General oferă bani în plus angajaţilor care se imunizează.

Ipoteza bonusului de vacanţă de o mie de euro de cheltuit în Italia, ca stimulent pentru vaccinare. Dezbaterea din comisiile mixte de finanţe ale Camerei şi Senatului pe marginea propunerii de a introduce un bonus de vacanţă de o mie de euro pentru toate persoanele vaccinate, pe lângă bonusul curent de vacanţă de până la 500 de euro, continuă să fie activă.

Începând cu 14 iunie, în fiecare săptămână până la 11 iulie, au fost puse în joc cinci maşini, în valoare de aproximativ un milion de ruble fiecare, echivalentul a 11.500 de euro. Pentru a stopa cursa infecţiilor, iniţiativa a fost însoţită de cinci zile de oprire a lucrului – în perioada 15-19 iunie – pentru toate activităţile neesenţiale.

De la baseball la canabis

Alte recompense cuprind o gamă extrem de variată, de la bere la popcorn, jocuri video sau reduceri de până la 50% la restaurante.

New Jersey a lansat formula „Shot and a Beer”, adică berea şi vaccinul gratuit, pentru rezidenţii cu vârste de peste 21 de ani.

Washington oferă şi o bere celor care se vaccinează.

Conneticut - o băutură gratuită la alegere .

New York - un bilet gratuit la un meci de baseball, la partidele echipelor New York Yankees şi New York Mets.

Virginia de Vest - obligaţiuni de 100 de dolari pentru a stimula tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 35 de ani să se vaccineze

“Pot for shot” este oferta unor dispensare medicale, chiar şi în capitală, care distribuie canabis celor vaccinaţi, în timp ce lanţul Kryspy Kreme oferă clienţilor vaccinaţi tradiţionala gogoaşă americană.

California, cei care se vaccinează pot închiria gratuit echipamente pentru sporturi nautice.

România mizează în schimb pe un bonus culinar, oferindu-le celor care se vaccinează chiftele condimentate (tradiţionalii mici - n. red.) cu pâine şi muştar.

Indonezia, stimulentul este un pui viu, oferit gratuit în zonele rurale pentru a convinge persoanele de peste 45 de ani să se vaccineze. , stimulentul este un pui viu, oferit gratuit în zonele rurale pentru a convinge persoanele de peste 45 de ani să se vaccineze.

Sicilia, un borcan de sos de roşii „Siccagno di Valledolmo”, roşii culese manual şi produse fără apă, o tehnică unică de cultivare a hinterlandului sicilian.

China- după inocularea dozei de vaccin sunt distribuite ouă sau îngheţată.

Japonia oferă celor care vor fi vaccinaţi Gyoza, tipicii ravioli pe bază de carne.

La periferia Beijingului se distribuie două cutii de ouă persoanelor peste 60 de ani care au finalizat ciclul de vaccinare, în timp ce în zona comercială de lângă Piaţa Tiananmen, persoanele vaccinate primesc un voucher pentru o îngheţată gratuită.

Agrafe de aur şi reducere la restaurant

În India, în Rajkot, aurarii s-au unit pentru a produce agrafe de aur pe care le dăruiesc femeilor care sunt vaccinate. Bărbaţilor li se oferă în schimb un blender manual.

În alte regiuni, accentul este pus pe gustări, papetărie, dulciuri, feluri de pui, tipicul orez condimentat biryani şi reduceri la reparaţiile auto. Municipalitatea din North Delhi a optat pentru o reducere de 5% a impozitului. În Emiratele Arabe, în Dubai, există restaurante care aplică o reducere de 10% celor care au primit deja prima doză şi 20% după a doua.

În Israel, la Tel Aviv, locuitorii vaccinaţi au fost recompensaţi cu un concert în aer liber şi cu redeschiderea sectorului cultural. De asemenea, israelienilor vaccinaţi li s-a oferit o cutie de Coca-Cola, bere alcoolică sau nealcoolică, o pâine de Challah, pizza, produse de patiserie sau colent, o tocană consumată în mod tradiţional sâmbăta.

În Mexico City, premiul a constat într-o experienţă colectivă: posibilitatea de a dansa gratuit, toţi împreună, pe muzica unei formaţii.

Pachetul fitness pentru a convinge persoanele de peste 60 de ani

La Borgosesia, în provincia Vercelli, primarul-deputat al Ligii Nordului, Paolo Tiramani, pentru a convinge să se vaccineze persoanele de peste 60 de ani este dispus să le ofere accesul gratuit la sala de gimnastică şi la piscină.

Astfel, cei peste 60 de ani care se vaccinează îşi vor putea ridica abonamentul gratuit într-un centru sportiv afiliat direct din birourile municipale. Intrare gratuită la plajă în satul turistic La Cucaracha din Catania pentru cei care se vaccinează. Doza este administrată direct la intrare, după care, toată lumea la plajă. Iniţiativa face parte din planul preşedinţiei regiunii siciliene şi al Departamentului de Sănătate de a contracara declinul fiziologic al vaccinărilor legate de vară.