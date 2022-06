Boeing a dezvăluit oficial noul său ecoDemonstrator. Aeronava va testa modalităţi de a face călătoria cu avionul mai sigură şi mai eficientă

Potrivit sursei citate, EcoDemonstrator va trece printr-o serie de teste timp de şase luni atât pe sol, cât şi pe cer, începând din această vară.

Printre cele aproximativ 30 de tehnologii stabilite pentru testare în timpul campaniei se numără proiecte menite să reducă consumul de combustibil, emisiile şi zgomotul, încorporând în acelaşi timp materiale mai durabile.

De exemplu, Boeing colaborează cu NASA pentru a produce generatoare de vortex SMART – nişte palete mici verticale pe aripă concepute pentru a îmbunătăţi eficienţa aerodinamică în timpul decolării şi aterizării.

Alte proiecte includ un sistem conceput pentru a conserva apa gri la bord -- apa care a curs la chiuvetă va fi folosită pentru a spăla toaletele - , ceea ce reduce şi greutatea aeronavei.

Avionul va fi, de asemenea, folosit pentru a efectua teste pe un agent frigorific „preferat din punct de vedere ecologic”, un nou agent de suprimare a incendiilor pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi un sistem de viziune îmbunătăţit pentru piloţi pentru a îmbunătăţi eficienţa operaţională.

Între timp, Boeing va continua studiul său cuprinzător privind impactul combustibilului durabil pentru aviaţie asupra reducerii emisiilor.

Producătorul de avioane spune că echipa intenţionează să alimenteze 777-200ER pe tot parcursul perioadei de testare folosind un amestec 30/70 de combustibil pentru aviaţie sustenabil (SAF) şi combustibil convenţional pentru avioane.

Programul ecoDemonstrator de la Boeing a început în urmă cu un deceniu şi scoate tehnologiile din laborator pentru a le testa într-un mediu operaţional.

Au fost testate aproximativ 230 de tehnologii în total „pentru a ajuta la decarbonizarea aviaţiei, la îmbunătăţirea eficienţei operaţionale şi la îmbunătăţirea siguranţei şi a experienţei pasagerilor”.

Avionul ecoDemonstrator din 2022, care poartă numărul de înregistrare N861BC, a fost livrat pentru prima dată către Singapore Airlines în 2002, apoi a petrecut timp zburând cu Air New Zealand şi Suriname Airways pe durata sa de 20 de ani.

A fost revopsit cu o imagine pe tema Pământului, despre care Boeing spune că simbolizează un deceniu de teste pentru a reduce consumul de combustibil, emisiile şi zgomotul.

„Boeing se angajează să sprijine clienţii noştri şi să permită industriei aviaţiei comerciale să îşi îndeplinească angajamentul comun de a reduce emisiile nete de carbon până în 2050”, a declarat Stan Deal, preşedinte şi CEO Boeing Commercial Airplanes.

„Testarea riguroasă a noilor tehnologii de către programul ecoDemonstrator îmbunătăţeşte şi mai mult

performanţa de mediu a produselor şi serviciilor noastre şi este de nepreţuit pentru îmbunătăţirea continuă a siguranţei.”

Industria aviaţiei face eforturi de mult timp pentru a crea un mediu de zbor mai durabil în faţa criticilor tot mai mari.

Diverse rapoarte ale organelor de supraveghere din industrie şi ale grupurilor de mediu estimează că aviaţia generează 2-3% din emisiile globale de CO2.

La reuniunea sa anuală din octombrie 2021, IATA, Asociaţia Internaţională de Transport Aerian, a anunţat o rezoluţie în sprijinul emisiilor nete de carbon zero până în 2050.

La AGA IATA din acest an, care va avea loc în perioada 19-21 iunie la Doha, Qatar, o sesiune „Focus on Sustainability” va aborda probleme relevante ale industriei, inclusiv materialele plastice de unică folosinţă, SAF-urile şi provocările atingerii durabilităţii – inclusiv emisiile nete de carbon zero până în 2050. .