Biriș: Noile măsuri fiscale vor lovi sever sectorul energetic

Noile măsuri fiscale, care includ și un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri a companiilor cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro, va afecta puternic sectorul energetic, a afirmat Gabriel Biriș.

Ministerul Finanţelor a publicat marţi proiectul de Lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

Actul normativ introduce, începând de anul viitor, un impozit minim pe cifra de afaceri pentru companiile cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro care determină un impozit pe profit mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri.

"Vreau să trag un semnal de alarmă cu privire la noul impozit minim pe cifra de afaceri, care va lovi sever sectorul energetic, în special partea de furnizare şi distribuţie, sever. Nu sunt marje care să treacă de 6%. N-au de unde să plătească impozitul ăsta de 1% din cifra de afaceri", a spus Biriş la conferinţa "România şi noua ordine energetică europeană", eveniment organizat de Curs de Guvernare.

La rândul său, Volker Raffel, directorul general al E.ON România a declarat că atât în România cât şi la nivel european trebuie realizate investiţii în reţelele de distribuţie.

"Există o veste bună. Vestea bună este că în factura voastră de electricitate doar 10% este tarif de distribuţie. Dacă creştem tariful de distribuţie cu aproximativ 10% înseamnă că factura voastră va creşte doar cu 1%. Şi cu acest ban putem să investim în reţelele noastre şi cu acest ban putem să aplicăm pentru fonduri europene, cu acest ban putem să folosim capital privat şi cu toate acestea putem să facem ce trebuie. Aşteptările ANRE sunt că vom conecta în România 700 de MW de panouri fotovoltaice în fiecare an. 700 de MW înseamnă o unitate de la Cernavodă.

Dacă suntem capabili să evacuăm această energie în sistemul naţional, ajunge această energie la consumatori, înseamnă că putem să avem un preţ la electricitate mai mic. Cu această creştere de tarif de distribuţie putem să ajungem să avem un preţ de electricitate mai mic. Recent am vorbit cu un politician local care mi-a zis: nu vrem să creştem tariful de distribuţie pentru că nu vrem să crească preţurile pentru consumatorii casnici şi noncasnici. Dar dacă facem această greşeală, aceeaşi greşeală pe care am făcut-o acum doi ani, am blocat investiţiile în România cu îngheţarea tarifelor de distribuţie cu o decizie greşită şi din această cauză sunt în întârziere cu prosumatorii. Dacă facem aceeaşi greşeală încă o dată nu rezolvăm problema. Vestea bună este că dacă facem alegerea corectă putem să o rezolvăm", a spus Volker Raffel.