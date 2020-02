Vouchere în loc de alocaţii pentru copii. Cât de bună ar fi o astfel de măsură

Intenţia de înlocuire a alocaţiei cu vouchere a fost anunţată de deputatul PNL Florin Roman şi a fost confirmată de Ludovic Orban. Premierul a precizat că nu s-a luat încă o decizie asupra dublării alocaţiilor, măsură care este aşteptată să intre în aplicare din luna august. În schimb, el a menţionat că s-a uitat şi în alte ţări cum se acordă alocaţiile pentru copii şi că unul din modelele interesante este de acordare sub formă de vouchere, în aşa fel încât banii să fie cheltuiţi în interesul copilului. „Nu am luat nicio decizie în privinţa alocaţiilor, am vorbit doar despre faptul că există şi alte modele. În alte ţări există un stimulent pentru familiile cu mai mulţi copii, ca de exemplu o reducere a impozitelor. Este, de fapt tot un stimulent. Mai există şi varianta în care alocaţiile să fie acordate sub formă de vouchere, care să poată fi folosite doar în interesul copiilor“, a spus, luni, Ludovic Orban.

Ministrul propus al Finanţelor, Florin Cîţu, a afirmat că ar susţine varianta înlocuirii alocaţiilor pentru copii cu vouchere. „Propunerea domnului premier este o propunere interesantă, este un sistem folosit şi în SUA pentru a se asigura că banii nu vor fi folosiţi de părinţi în alte scopuri şi vor fi direcţionaţi către sănătate, educaţie etc. Este un sistem folosit şi în SUA şi în Finlanda. Nu e o încă o decizie. S-a mai discutat despre acest lucru, cred că mai multe detalii are doamna ministru de la Muncă (ministrul Muncii, Violeta Alexandru). Este o variantă pe care eu aş susţine-o dacă este o decizie să mergem în această direcţie. Dar nu înseamnă că sunt bani mai puţini. Vouchere înseamnă tot bani. Vrem să ne asigurăm că aceşti bani sunt folosiţi în beneficiul copiilor şi nu în alte scopuri“, a explicat Cîţu la Digi24. Ministrul Muncii Violeta Alexandru nu a răspuns solicitării „Adevărul“ de a da mai multe clarificări.

PSD a reacţionat imediat la propunerea Guvernului Orban, precizând că se va opune categoric acestei măsuri, despre care spune că este un tertip pentru a amâna sau a diminua dublarea alocaţiilor.

În schimb, Adrian Câciu, un economist susţinător de obicei al social-democraţilor, susţine că măsura ar trebui să fie dezbătută, pentru că poate fi o soluţie. „Trebuie văzută logistica necesară, ce se poate cumpăra de ele, este nevoie de o listă bine detaliată de bunuri care pot fi cumpărate cu ele. Pentru că nu e în regulă dacă te poţi duce la cumpărături cu ele cum faci cu bonurile de masă, cu care cumperi şi alcool. E o idee, o soluţie, care vine să restrângă acele derapaje când părinţii îşi bagă banii în buzunare, fără să îi direcţioneze către copii, dar trebuie o analiză serioasă. Cine ia voucherele, ce cumperi cu ele, etc”, a declarat Câciu, potrivit DC News.

Şi economistul liberal Cristian Păun este de acord cu această măsură. „Mereu am spus-o: banii daţi către copii trebuie să fim siguri că ajung la ei şi nu sunt daţi pe băutură sau ţigări, nu îngroaşă profitul bodegilor de la sate, şi nu numai”, a spus el.