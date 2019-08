Măsuri de austeritate la rectificarea bugetară: Teodorovici taie fondurile din 11 ministere

Influenţele pe principalii ordonatori de credite ai bugetului de stat se prezintă astfel:

b1) s-au diminuat creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, între care menţionăm, în principal:

 Ministerul Educaţiei Naţionale: -1,03 miliarde de lei. Execuţia la semestrul I este de 46% din bugetul aprobat. S-au propus reduceri ale cheltuielilor bugetare astfel:

 titlul ”Cheltuieli de personal” -400,0 mil. lei (suma rămasă asigură plata salariilor până la sfârşitul anului, titlurile executorii şi aplicare Legii nr. 85/2016),

 titlul ”Bunuri şi servicii” – 7,5 mil lei, media lunară rămasă pentru semestrul al doilea este cu 12% mai mare decât media plăţilor pe primele 6 luni, reducerea propusă reprezentând suma blocată de 10% potrivit Legii 500/2002 privind finanţele publice.

 titlul ”Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” -109,4 mil. lei, reprezentând suma blocată de 10% potrivit Legii 500/2002 privind finanţele publice.

 titlul ”Alte cheltuieli”- 80 mil lei ca urmare a economiilor înregistrate la dobânzi legale aferente sentinţelor judecătoreşti,

 titlul ”Active nefinanciare” – 20 milioane lei, media lunară rămasă pentru semestrul al doilea este cu 226% mai mare decât media plăţilor pe primele 6 luni.

 titlul ”Asistenţă socială” se propune diminuarea cu -440 milioane lei, din cauza nederulării programului ”Merg la şcoală” întrucât până în prezent actul normativ necesar derulării programului nu a fost promovat. Media rămasă de cheltuit pentru semestrul II la acest titlu, cu 84% mai mare decât media lunară a plăţilor pe primul semestru permite derularea în continuare a actualului program pentru rechizite şcolare destinat copiilor din familii cu venituri reduse aflaţi în învăţământul primar şi gimnazial.

 la cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă se propune suplimentarea creditelor bugetare cu +30 milioane de lei şi a celor de angajament cu 250 milioane lei pentru proiectul privind educaţia timpurie şi proiectul ROSE privind învăţământul secundar.

Totodată, pentru învăţământul universitar prin rectificare se propune majorarea cheltuielilor cu suma de 500 milioane lei asigurată prin majorarea veniturilor proprii cu suma de 250 milioane lei şi reglementarea utilizării disponibilităţilor din anii anteriori în limita sumei de 250 milioane lei.

 Ministerul Fondurilor Europene: -681,9 milioane lei. Execuţia la semestrul I este de 18% din bugetul aprobat.

Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuţia pe primul semestru al anului 2019.

S-au identificat economii în principal la:

 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile -663,2 milioane lei). Propunerea de rectificare are in vedere, de asemenea, gradul de execuţie al cheltuielilor pe primele 6 luni de, 17,62%, media plăţilor lunare fiind de 65,46 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 195,34 milioane lei/lună;

 cheltuieli de personal -17 milioane lei, media plăţilor lunare fiind de 1,28 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 1,65 milioane lei/lună. Sumele la titlul cheltuieli de personal, asigură plata în integralitate a salariilor până la finele anului.

 bunuri şi servicii -1,7 milioane lei, media plăţilor lunare fiind de 0,37 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 0,55 milioane lei/lună.

 Ministerul Cercetării şi Inovării: – 369,1 milioane lei. Execuţia la semestrul I este de 26 % din bugetul aprobat. Se propun reduceri ale cheltuielilor bugetare astfel: cheltuieli de personal -2,1 milioane lei (suma rămasă după rectificarea bugetară asigură plata drepturilor salalriale până la finalul anului), bunuri şi servicii – 1,8 milioane lei; la acest titlu de cheltuieli a fost avută în vedere menţinerea în semestrul II al unui nivel al cheltuielilor la un nivel comparabil cu plăţile efectuate pe primul semestru al anului. La titlul ”Alte transferuri” s-a anulat suma de - 65,2 mil lei reprezentând reţinerea de 10%, asigurându-se o medie lunară rămasă de cheltuit în semestrul II cu 91% mai mare decât media plăţilor pe primele 6 luni. De asemenea, au fost efectuate reduceri la proiecte cu finanţare din FEN postaderare 2014-2020: -300 mil lei, având în vedere atât gradul de utilizare în primul semestru (1,4% din prevederile anuale), cât şi nedemararea unor proiecte pe care ministerul şi le-a propus să le implementeze începând cu acest an.

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: – 310,4 milioane lei. Execuţia la semestrul I este de 34% din bugetul aprobat. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuţia pe primul semestru al anului 2019 raportată la prevederile bugetare anuale şi diminuarea sumelor reţinute în proporţie de 10%. S-au identificat economii în principal la:

o transferuri între unităţi ale administraţiei publice -277,4 milioane lei, sumă mai mică decât reţinerea de 10%. Propunerea de rectificare are in vedere gradul de execuţie al cheltuielilor pe primele 6 luni de 33%, media plăţilor lunare fiind de 109,7 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 176,6 milioane lei/lună;

o subvenţii -29,4 milioane lei, sumă mai mică decât reţinerea de 10% respectiv 30,0 milioane de lei. Această sumă nu este angajată prin acte normative;

o cheltuieli de capital -4,2 milioane lei unde execuţia a reprezentat 3,2% din prevederile anuale, media plăţilor lunare fiind de 0,2 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 6,1 milioane lei/lună.

 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat: -243 milioane lei. Execuţia la semestrul I este de 1,5% din bugetul aprobat. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuţia pe primul semestru al anului 2019 raportată la prevederile bugetare anuale şi diminuarea sumelor reţinute în proporţie de 10%. S-au identificat economii în principal la:

 Alte transferuri -232,6 milioane lei. Propunerea de rectificare are in vedere, gradul de execuţie al cheltuielilor pe primele 6 luni de 1,2%, media plăţilor lunare fiind de 0,7 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 24,3 milioane lei/lună;

 Bunuri şi servicii -2,2 milioane lei. Propunerea de rectificare are in vedere, reţinerea de 10%, suma nefiind angajată;

 Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 2014-2020 -10 milioane lei. Propunerea de rectificare are in vedere, de asemenea, gradul de execuţie al cheltuielilor pe primele 6 luni de 6%, media plăţilor lunare fiind de 0,2 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după reducerea de la rectificare, fiind de 2 milioane lei/lună.

 Ministerul Economiei: -225,6 milioane lei per sold. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuţia scăzută pe primul semestru raportată la prevederile bugetare aprobate pe anul 2019. S-au identificat economii în principal la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (-200 milioane lei, unde execuţia semestrială raportată la prevederile anuale a fost de 0,1%), investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat (-122,5 milioane lei, unde execuţia semestrială raportată la prevederile anuale a fost de 0,9%), investiţii ale ministerului şi instituţiilor subordonate (-20,0 milioane lei, unde execuţia semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 10,4%), bunuri şi servicii (-7,0 milioane lei, unde execuţia semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 22,8%) şi cheltuieli de personal (-3,8 milioane lei unde execuţia semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 45%). S-au asigurat sume pentru majorarea contribuţiei statului la operatorii economici din industria de apărare de sub autoritatea ministerului (105,2 milioane lei) şi pentru programele de conservare şi închidere a minelor (8,7 milioane lei).

 Secretariatul General al Guvernului: -143,6 milioane lei per sold. Principalele diminuări au avut în vedere execuţia scăzută pe primul semestru al anului 2019. S-au identificat economii în principal la bunuri şi servicii (-100 milioane lei) titlu la care se înregistrează o execuţie de 21,2% din programul anual, proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (-30 milioane lei) - execuţie 16,7%, subvenţii (-30 milioane lei) şi alte transferuri (-56,6 milioane lei) aceste titluri înregistrând execuţii de 0,6%, respectiv 0,7%, cheltuieli de personal (-11 milioane lei) execuţie 47% şi cheltuieli de capital (-10 milioane lei) execuţie 23,2%. Pentru finanţarea cultelor religioase recunoscute în România s-au alocat suplimentar 97 milioane lei.

 Ministerul Apelor şi Pădurilor: -138,9 milioane lei. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuţia scăzută pe primul semestru al anului 2019 raportată la prevederile anuale. S-au identificat economii în principal la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (-61,9 milioane lei, unde execuţia a reprezentat 6,1%), cheltuieli de capital (-60 milioane lei unde execuţia a reprezentat 8,2%), cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (-10 milioane lei unde execuţia a reprezentat 31,4%), bunuri şi servicii (- 6 milioane lei unde execuţia a reprezentat 39%) şi cheltuieli de personal (-1 milion lei).

 Ministerul Transporturilor: -128,8 milioane lei. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuţia pe primul semestru al anului 2019 raportată la prevederile bugetare aprobate pe anul 2019 (28,5% din prevederea anuală aprobată). S-au identificat economii în principal la:

 transferuri către instituţiile publice şi companiile naţionale din subordinea/coordonarea ministerului -100 milioane lei, unde execuţia semestrială faţă de prevederile anuale a reprezentat 31,5%; media plăţilor lunare pe primele 6 luni a fost de 137,9 milioane lei/lună iar media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 277,3 milioane lei /lună;

 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile -70 milioane lei, unde execuţia la nivelul primului semestru faţă de prevederile anuale a reprezentat 27,5%, media plăţilor lunare fiind de 19,2 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 38,9 milioane lei/lună;

 proiecte de investiţii finanţate din fonduri rambursabile -50 milioane lei, unde execuţia semestrială faţă de prevederile anuale a reprezentat 29,1%, media plăţilor lunare fiind de 13,9 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 25,6 milioane lei/lună;

 bunuri şi servicii -2,8 milioane lei, datorită execuţiei pe primul semestru raportată la prevederile anuale care a fost de 28,3%. Media plăţilor lunare fiind de 0,7 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după reducerea, fiind de 0,8 milioane lei/lună;

 cheltuieli de personal -2,8 milioane lei, datorită execuţiei pe primul semestru raportată la prevederile anuale care a fost de 45,8%. Media plăţilor lunare fiind de 3,2 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 3,3 milioane lei/lună). Sumele la titlul cheltuieli de personal, asigură plata în integralitate a salariilor până la finele anului.

S-au alocat fonduri pentru derularea investiţiilor agenţilor economici de sub autoritatea ministerului (83 milioane lei) şi pentru plata rambursărilor de credite externe (13,8 milioane lei).

 Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor: - 106,5 milioane lei. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuţia scăzută pe primul semestru al anului 2019 raportată la prevederile anuale. S-au identificat economii în principal la subvenţiile acordate de la bugetul de stat pentru direcţiile sanitar-veterinare judeţene (-80 milioane lei, unde execuţia a reprezentat 39,5% din prevederile bugetare anuale), proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (-20 milioane lei, unde nu s-au efectuat plăţi pe primul semestru), bunuri şi servicii (-4 milioane lei, unde execuţia a reprezentat 19,6% din prevederile anuale) şi cheltuieli de capital (-2,5 milioane lei, unde nu s-au efectuat plăţi).

Din bugetul de stat, au fost suplimentate creditele bugetare astfel:

 Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale: +2.243,6 milioane lei din care: +2.150 milioane lei contribuţia României la bugetul Uniunii Europene, +566,352 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, +56,734 milioane lei pentru rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate de Ministerul Finanţelor Publice în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, -329,446 milioane lei subvenţii - Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale şi -200 milioane lei transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat.

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: +970,5 milioane lei per sold, propunere care are în vedere asigurarea a 1.500 milioane lei pentru PNDL şi reduceri la alte naturi de cheltuieli în funcţie de gradul de execuţie precum şi necesarul de finanţare până la finalul anului al anumitor proiecte/programe.

S-au identificat economii în principal la: investiţii ale agenţilor economici (-300 milioane lei, unde execuţia semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 43,7%), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (-201 milioane lei, unde execuţia pe primul semestru raportată la prevederile anuale a fost de 26,8%), cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (-10 milioane lei, execuţia semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 39,9%), alte cheltuieli (-9,5 milioane lei, unde execuţia semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 3,8%) şi active nefinanciare (-9 milioane lei, datorită execuţiei pe primul semestru raportată la prevederile anuale de 17%).

 Serviciul Român de Informaţii: +396,5 milioane lei, per sold, astfel: cheltuieli de personal +356,8 milioane lei; bunuri şi servicii +14,0 milioane lei; subvenţii acordate instituţiilor din subordine +23,5 milioane lei; drepturi de pensie +17,1 milioane lei; proiecte FEN 2014-2020 -29,9 milioane lei; cheltuieli de investiţii +15,0 milioane lei.

 Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale: +326,4 milioane lei per sold, în principal prin majorarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 517,4 milioane lei şi a cheltuielilor de personal cu 50 milioane lei, diminuarea cu suma de 200 milioane lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice care înregistrează un nivel scăzut al execuţiei (9,9% din an, respectiv 52,7% din semestru) în principal din nerealizarea programelor de interes naţional, precum şi a cheltuielilor aferente proiectelor cu finanţare din FEN cu 30,0 milioane lei unde execuţia este de 13,5% din an

 Ministerul Mediului: + 92,2 milioane lei per sold, propunere care are în vedere, în principal, asigurarea sumei de 135,0 milioane lei pentru finalizarea procesului de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a timbrului de mediu pentru autovehicule, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018.

S-au identificat economii la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (-100,0 milioane lei unde execuţia a reprezentat 3,71% din prevederea anuală) şi active financiare (- 3,0 milioane lei).

Pentru Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Afacerilor Externe au fost actualizate fondurile alocate pentru alegerile prezidenţiale, ca urmare a modificărilor legislative aprobate în cursul acestui an.

