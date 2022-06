Indicele Robor a atins un nou record. Cu cât au crescut ratele bancare

La începutul lunii mai, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 5,01%, în timp ce la începutul lunii aprilie acesta era cotat la 4,60%.

Indicele ROBOR la 3 luni a început anul 2022 la 3,02%. Creşterea indicelui la nivelul actual a început în data de 24 februarie, când Rusia de declarat război Ucrainei, moment în care indicele a crescut de la 3,56% în data de 23 februarie 2022 la 3,61% în data de 24 februarie 2022.

Rate mai mari cu ~ 760 lei faţă de anul trecut Comparativ cu anul trecut, rata unui credit ipotecar dependent de ROBOR la 3 luni s-a majorat cu aproximativ 760 lei. În schimb, rata creditului dependent de IRCC este mai mică cu aproximativ 700 lei, potrivit calculelor efectuate de Finzoom





Ce soluţii avem

Pentru a putea scăpa de ROBOR se poate apela la:

1. Refinanţare cu dobândă fixă

Vezi ce dobânzi au creditele cu dobândă fixă: Top Credite ipotecare cu dobândă fixă

2. Schimbare ROBOR cu IRCC - Se poate negocia si prin CSALB trecerea de la ROBOR la IRCC

3. Apelare la CSALB

Vezi cu ce solutii vin bancile in intampinarea consumatorilor aflati in dificultate, prin CSALB (Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar): printr-un conciliator profesionist / GRATUIT / in maxim 90 zile