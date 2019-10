Cele mai avantajoase fonduri de pensii facultative Pilon III

Românii îşi pot completa veniturile din pensii contribuind la fonduri facultative, cunoscute şi drept Pilonul III de pensii. Aceasta este o alternativă complet opţională, cu scopul de a economisi pentru a avea o pensie mai mare la bătrâneţe şi pentru a nu conta exclusiv pe pensia de la stat.

Oricine poate deveni participant la un fond de pensii facultative, poate contribui fie personal, fie prin intermediul angajatorului şi are posibilitatea să vireze până la 15% din veniturile brute realizate lunar.

Pensia facultativă se va acumula într-un cont individual din Pilonul III şi va fi plătită periodic celui care a contribuit, în mod suplimentar şi distinct de pensia furnizată de sistemul public, atunci când atinge vârsta de 60 de ani. Este nevoie ca aceasta să fi efectuat cel puţin 90 de contribuţii lunare (nu neapărat consecutive) la fond şi să deţină o sumă minimă acumulată pentru a beneficia de o pensie minimă, în caz contrar i se va acorda o plată unică.

Participanţii pot, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuţiile la un fond de pensii facultative Pilon III. Banii acumulaţi vor fi plătiţi ca pensie, atunci când participanţii fac 60 de ani.

Cele mai recente date arată că 479.700 de români şi-au făcut pensie facultativă, până la 31 martie 2019, un avans de 1,25% faţă de finalul anului 2018. Circa 9.500 de persoane au intrat în sistem doar în primele trei luni din 2019. În medie, un român contribuie cu circa 118 lei pe lună la pensiile facultative, având strânşi în cont 4.788 lei. Majoritatea (82%) celor cu pensie facultativă au peste 35 de ani, iar raportul femei-bărbaţi este aproape egal (51%-49%).

În prezent, există zece fonduri de pensii facultative în România, dintre care două investesc cu risc mai ridicat – AZT Vivace şi NN Activ –, iar celelalte opt au un risc mediu, respectiv Aegon Esenţial, BCR Plus, BRD Medio, Stabil, NN Optim, Pensia Mea, AZT Moderato şi Raiffeisen Acumulare.

Atunci când un român alege un fond de pensii facultative Pilon III, trebuie să ţină cont de elemente precum: comisioanele de administrare percepute de administrator, politica de investiţii, comisioanele de transfer, dar şi modalitatea de informare şi raportare către participant şi, nu în ultimul rând, experienţa administratorului.

Ce comisioane încasează fondurile de pensii

„Adevărul“ a realizat, cu ajutorul datelor agregate de portalul financiar FinZoom.ro, o comparaţie între comisioanele încasate de fondurile de pensii facultative Pilon III din România, după cum se poate vedea în tabelul alăturat.

Schemele de pensii facultative prevăd în prezent comisioane din contribuţiile plătite de participanţi, care sunt cuprinse între 3-5%. De asemenea, există şi comisioane lunare, din activul net total al fondului, cuprinse între 0,091% şi 0,195%.

Pe lângă acestea, administratorii de fonduri de pensii facultative calculează şi alte comisioane (comision de depozitare, comision de custodie, taxă de audit, comision de tranzacţionare, penalităţi de transfer, tarife de informare), însă cuantumul acestora este mai redus şi nu afectează direct contribuţiile participanţilor.

FinZoom.ro a făcut o comparaţie între două fonduri cu cele mai mici comisioane de administrare: AZT Moderato şi BCR Plus. A fost luat în calcul cazul unei contribuţii lunare de 150 lei, timp de 90 luni (minim legal). Am presupus că randamentul obţinut de fond din investirea banilor este zero, pentru a vedea cum sunt afectate doar contribuţiile de aceste comisioane.

Astfel, un român care contribuie lunar cu 150 de lei la AZT Moderato, după 90 de luni va fi acumulat în cont 13.500 lei, dar va plăti comisioane de 891 lei. Drept urmare suma rămasă pentru pensie va fi de 12.609 lei.

În schimb, un român care contribuie lunar cu 150 de lei la BCR Plus, după 90 de luni va fi acumulat în cont tot 13.500 lei, dar va plăti comisioane de 1.142 lei. Drept urmare, lui îi vor rămâne în cont doar 12.358 lei.

În concluzie, BCR Plus este în momentul de faţă cel mai avantajos fond de pensii facultative Pilon III, din punct de vedere al comisioanelor şi ţinând cont că riscul investiţiilor este mediu.

Cele mai performante fonduri

În schimb, însă, fondurile de pensii facultative Pilon III mai şi produc, investind contribuţiile românilor care le-au dat banii spre păstrare. Profitabilitatea investiţiilor lor este măsurată prin rata de rentabilitate anualizată, care ilustrează rezultatul investiţiilor pe care le-a facut respectivul fond astfel încât să poată aduce un surplus de bani în contul individual de pensie al unui român.

Cele mai recente date publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată că cea mai mare rată de rentabilitate, adică cel mai mare profit, îl aduce fondul de pensii AZT Vivace: 4,1844%. Trebuie să ţinem cont totuşi că acesta este un fond care investeşte în active cu risc ridicat, adică există oricând posibilitatea ca profitul să scadă şi să o facă puternic. În schimb, dintre fondurile Pilon III cu risc mediu, cel mai semnificativ profit îl aduce AZT Moderato: 3,9806%.