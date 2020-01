Ce salarii vor angajatorii să dea şi ce domenii se plătesc cel mai bine în 2020

Industria cu cele mai mari salarii pentru juniori este IT Software FOTO Shutterstock

Companiile caută în acest an mai mulţi angajaţi cu experienţă, ceea ce creşte competiţia internă, dar şi tineri pentru programele de internship, iar criteriul esenţial pe care îl doresc este experienţa de muncă anterioară şi oferă la schimb în special beneficii extrasalariale, păstrând majorările salariale după primul an de muncă.

Domeniile cu cele mai multe angajări

70% din companii au planuri de creştere a numărului de angajaţi, în timp ce doar 5% vor să scadă efectivele de angajaţi.

Jumătate (49%) din companii caută juniori (studenţi, absolvenţi, candidaţi cu experienţa sub trei ani), iar aproape jumătate (47%) vor să recruteze specialişti cu experinţă (cu peste trei ani experienţă), în timp ce doar 4% caută manageri.

Pentru al doilea an consecutiv, top trei domenii în care se vor face cele mai multe angajări a rămas constant: IT software, vânzări şi customer support. Contabilitate - finanţe a coborât pe poziţia cinci, fiind înlocuit pe locul patru de inginerie-tehnic. Topul este completat de: resurse umane - training, administrativ, marketing - PR - publicitate, producţie, IT hardware, achiziţii şi juridic.

Cum vor evolua salariile în 2020

Circa 70% din angajatori consideră că salariile se vor mări în cursul anului 2020, ei fiind mai optimişti faţă de anul anterior, când doar 68% preconizau măriri. Doar 1% din companii prevăd scăderi salariale în acest an, în timp ce o treime (29%) susţin că lefurile vor rămâne constante.

În ceea ce priveşte beneficiile pe care le oferă companiile în 2020 pe lângă salariu, principalele sunt: tichete de masă, abonament de sănătate la clinici private, program de lucru flexibil, muncă de acasă, prime de Paşte/Crăciun, zile libere suplimentare şi cursuri dezvoltare/limbi străine.

Cele mai multe companii (41%) susţin că abia după un an de la angajare reevaluează şi cresc pachetul salarial al unui angajat. Doar o treime (32%) fac o evaluare la şase luni după venirea unui angajat în companie, doar 12% fac acest lucru după mai puţin de şase luni, iar circa 20% evaluează pachetul salarial şi după un an şi jumătate sau chiar doi ani. Totodată, 6% din companii spun că nu fac o astfel de evaluare sau nu oferă creşteri salariale.

Cele mai mari salarii pentru juniori

Industria cu cele mai mari salarii pentru juniori era, precum era aşteptat, cea de IT software. Aceasta este urmată de vânzări şi inginerie, IT hardware şi contabilitat - finanţe. De exemplu, salariul net pe care îl oferă un angajator unui angajat junior cu studii în IT este de 774 euro. Salarii medii se oferă pentru juniori în customer support, contabilitate şi marketing - PR. În schimb, juniorii care vor să se angajeze în resurse umane, achiziţii, producţie, administrativ şi juridic trebuie să se aştepte la lefuri mici.

Un junior cu studii domeniile inginerie/tehnic poate primi un salariu net de 661 euro, în timp ce unul cu studii în economie primeşte până la 531 euro. Cei cu studii sociale sunt recompensaţi cu 474 euro, în timp ce candidaţii care vorbesc o a doua limbă străină primesc până la 582 euro.

Mai mult de jumătate din companiile participante au declarat că vor recruta juniori pentru programele de internship în 2020.

Cel mai important criteriu în selecţia şi recrutarea juniorilor este, pentru al doilea an consecutiv, experienţa de lucru anterioară (job-uri part time, programe de internship, stagii de practică, implicare în ONG-uri). O noutate, situată pe locul doi în top, este cunoaşterea limbii engleze.

Mai puţin contează pentru angajatori specialitatea de la facultatea sau masteratul urmat, rezultatele academice bune sau deţinerea de certificări sau atestate.

Specializările pentru care sunt multe poziţii disponibile în 2020 sunt: informatică, inginerie, cibernetică, contabilitate/audit şi finanţe - bănci.