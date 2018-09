Ce joburi se plătesc cu 1.000 de euro în România fără diplomă de bacalaureat

Dacă în trecut, fără studii medii, tinerii nici nu puteau visa la venituri de mii de euro în ţară, iată că, pentru cei autodidacţi, care dau dovadă de „îndemânare, performanţă şi productivitate”, lucrurile s-au schimbat, susţin specialiştii.

Să nu ai diplomă de bacalaureat nu se traduce, automat, prin faptul că îţi lipseşte un set de compentenţe pentru care un angajator ar fi dispus să plătească un salariu de 1.000 de euro net, mărturiseşte Anca Covaciu, Senior Consultant la MMM Consulting Int’l.

„Lipsa setului de competenţe asociat BAC-ului poate fi suplinită cu dobândirea de abilităţi prin şcoli de meserii. Iar locuri de muncă bine plătite în România zilelor noastre şi pentru care nu îţi trebuie BAC sunt cele pentru care forţa de muncă este puţin disponibila (de exemplu, în construcţii – zugrav, zidar, fierar, vopsitor) sau cele pentru care nivelul de îndemânare necesar este mare (în saloanele de frumuseţe – hair stylist, cosmetician etc.; sau în construcţii metalice – sudor, electrician, mecanic sau strungar)”, explică Anca Covaciu.

Dacă aruncăm o privire, motivele pentru care salariile pentru joburi care nu pretind studii medii sunt mai mari, pr fireşti. De pildă, pe de-o parte, în România, o treime dintre candidaţii la examenul de Bacalaureat au picat. Mai exact, rata de promovare a fost de 69.7%, în scădere cu câteva procente faţă de cea raportată în anul anterior. Pe de altă parte, piaţa muncii se confruntă cu un deficit semnificativ de forţă de muncă. Aici, sectorul construcţiilor şi industria ospitalităţii suferă cel mai mult, în contextul în care cel mai mulţi muncitori merg la export, iar la majoritatea conferinţelor de profil din domeniu, antreprenorii se arată nemulţumiţi de calificările străinilor pe care i-ar putea aduce în România să ocupe sutele de mii de locuri de muncă rămase libere. Dar nici IT-ul sau industria nu se lasă mai prejos. Pentru a rămâne competitivi, angajatorii cresc salariile şi, automat, „aliniază” preţurile.

Pe platforma de recrutare Bestjobs.eu, există agenţii imobiliare (precum ARTOM EXPERT IMOBILIARE S.R.L, FASHUPP CLOTHING SRL sau MIL FASHION S.R.L., ş.a.) care au postat joburi cu salarii cuprinse între 1000 şi 2000 de euro. Profilul candidatului pentru această poziţie? „O persoană dinamică şi comunicativă, care are capacitatea de a lucra atât individual cât şi în echipă, se pricepe la negociere şi ştie Microsfot Office sau să navigheze pe Internet”.

Aceasta va fi responsabilă cu preluarea solicitărilor clienţilor, respectarea lor întocmai, analiza şi gestionarea preţurilor pieţei, cât şi de o bună comunicare pe întreaga durată a colaborării. I se oferă training permanent dacă nu are cunoştinâe în domeniu, contract de muncă şi, de cele mai multe ori, comision 50% din tranzacţie.

Pentru cei care vor să practice pe cont propriu meseria de agent imobiliar, lucrurile stau şi mai bine, în contextul în care pot câştiga de două ori mai mult decât din salariu şi comisionul pe care le-ar putea obţine într-o agenţie de profil. „Agenţii imobiliari independenţi din România au obţinut în primele şase luni ale anului venituri medii lunare de 4.000 de euro”, arată cele mai recente date ale Reţelei de Agenţi Imobiliari Independenţi (RENET).

Pe altă platformă pentru joburi, de această dată ejobs.ro, se recrutează babysitter cunoscător de limbă greacă, în Botoşani. Se oferă cazare privată, iar salariul este cuprins înre 800 şi 1000 de euro, în funcţie de calificări.

O coafeză, fără diplomă de bac, se poate angaja pe un salariu de 1.600-2.000 de euro lunar, dacă are certificări, potrivit unui alt anunţ de pe Best Jobs. La fel şi o manichiuristă, mai ales la un salon de lux. În timp ce un operator video, fără studii, dar cu experienţă de minim doi ani pe post, poate câştiga între 1000 şi 2000 de euro dacă „mânuieşte” programele Adobe Premiere sau After Effects, potrivit unui anunţ postat pe aceeaşi platformă.

Cel mai întâlnit mod de profesionalizare în IT îl constituie cursurile de certificare. Aici, nu este nevoie de vreo formă anume de învăţământ absolvită, arată specialiştii în resurse umane. De obicei, cele mai căutate forme şi certificări sunt cele tehnice, cu recunoaştere internaţională, care de regulă costă câteva sute de lei şi aduc salarii nete de minim o mie de euro. „Uneori nici nu sunt necesare aceste certificări. Câteodată este de ajuns ca angajatorul să vadă proiecte proprii ale angajatului, un portofoliu pe GitHub....sau orice îi poate dovedi experienţa”, explică Sebastian Radu, programator.

„Domeniul IT este foarte ofertant în ceea ce priveşte specializările, avem programatori, business analişti, IT support, testeri, zona de quality, designeri, administratori de reţea sau hardware guys. Într-adevăr se poate câştiga foarte bine aici şi fără diploma de bacalaureat, însă există un avantaj dacă ai luat BAC-ul şi dacă urmezi ori termini o facultate. Mai precis, eşti scutit de impozitul de 10%. Prin urmare, angajatorul te plăteşte la fel dacă ai diploma respectivă, însă tu încasezi mai mult cu 10%”, adaugă Florin Daniel Grăiţaru, programator.

El spune că pentru a lucra în IT trebuie să fii pasionat de zona asta. „Însă, este absolut necesar să porneşti la drum ştiind limba engleză. Orice persoană, fie că deţine sau nu o diplomă de bacalaureat poate lucra în domeniu. Pentru unii poate fi mai uşor, pentru alţii mai dificil pentru că lipsa diplomei poate să nu prezinte neapărat încredere, motiv pentru care înainte de a aplica la un job trebuie să ai un portofoliu, pentru a arăta ce poţi face cu adevărat”, mărturiseşte tânărul.