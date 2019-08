Budăi: Toate pensiile vor creşte de la 1 septembrie, mai puţin pensiile speciale

„Aşa cum am promis punctul de pensie se măreşte de la 1 septembrie la 1.265 de lei, ceea ce va aduce o creştere a tuturor celor aproape 5 milioane de pensii din România”, a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi, la solicitarea „Adevărul”.

Întrebat dacă şi pensiile speciale vor fi majorate, ministrul a spus că acestea nu vor creşte, pentru că majorarea punctului de pensie se referă doar la pensiile bazate pe contributivitate.

La finalul lunii iunie, 4,67 milioane de pensionari încasau, în medie, 1.188 lei, cu 1 leu mai mult decât în luna mai, potrivit ultimelor statistici furnizate de Casa Naţională de Pensii Publice.

Statul plăteşte lunar peste 80 de milioane de lei, în plus faţă de cât au contribuit privilegiaţii pensiilor speciale

Numărul beneficiarilor de pensii speciale a crescut în iunie, faţă de luna mai, ajungând la 9.312, faţă de 9.303, cât erau în luna mai, creşteri fiind înregistrate şi din punct de vedere al sumelor: Pensiile magistraţilor au ajuns la 18.225 lei, de la 18.180 lei în luna mai.

Din datele CNPP pe luna iunie, analizate de „Adevărul”, reiese că de pensii mai mari de 10.000 de lei beneficiază, în prezent, doar cei 1.453 foşti angajaţi ai Aviaţiei Civile (10.865 lei), şi cei 3.801 foşti magistraţii (18.225 lei).

Pensii medii lunare mai mari de 5.000 de lei încasează şi cei 850 de foşti consuli şi diplomaţi (5.533 lei, pensie majorată cu doar 2 lei) şi cei 605 foşti angajaţi ai Curţii de Conturi (7.745 lei, pensie micşorată cu 2 lei).

Pensia medie a celor 1.798 foşti grefieri şi alţi specialişti ai instanţelor şi parchetelor (alţii decât magistraţii) este de 4.261 lei (creştere cu 28 de lei, faţă de luna mai), cei 805 foşti parlamentari şi funcţionari din Parlament încasând în medie câte 4.467 lei (cu 16 lei mai mult decât în luna precedentă).

În ceea ce priveşte sumele plătite de stat acestor beneficiari ai pensiilor speciale, sume plătite din impozitele şi taxele tuturor românilor, acestea se ridică la 88,3 milioane de lei/lună, faţă de 80,62 milioane de lei, cât s-a „cotizat” în luna mai, ceea ce înseamnă un cost anual din partea statului (dacă s-ar păsatra acest cuantum şi nu ar mai creşte) de 1,06 miliarde de lei/an.

Raportat la cei aproximativ 6 milioane de contribuabili pesroane active, înseamnă că fiecare plăteşte lunar câte aproape 15 lei în contul pensiilor speciale şi circa 177 lei pe an.

Spre comparaţie, raportat la plăţile efectuate în conturile pensiilor speciale din luna mai, cuantumul contribuţiei anuale ale celor aproximativ 6 milioane de români activi era de câte 161 de lei.

Se vor taxa circa 6.000 de pensii speciale

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat luna trecută că pensile special vor fi impozitate, însă proiectul de act normativ nu a fost încă supus dezbaterii publice. Ministrul spunea atunci că se lucrează la definitivarea formei finale, luându-se în calcul aplicarea unor taxe suplimentare impozitului pe venit cu 30-50%.

Astfel, sub 2.000 de lei impozitul este zero, peste 2.000 lei impozitul este de 10%, între 7.000 de lei şi 10.000 de lei impozitul este de 30% pe suma care depăşeşte 7.000 de lei şi de 900 lei plus 50% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 de lei.

Teodorovici a dat şi câteva exemple de calcul pentru pensiile speciale, respectiv pentru o pensie de 8.000 de lei şi pentru una de 18.500 de lei.

În cazul pensiei de 8.000 de lei, se scade întâi plafonul neimpozabil de 2.000 lei. La rezultatul obţinut de 6.000 lei se calculează impozitul de 10%, care va fi de 600 lei. Din venitul brut de 8.000 lei se scade impozitul pe venit de 600 lei şi vom obţine pensia netă de 7.400 lei. Această pensie este cu 400 lei peste plafon. Asta înseamnă că se va reţine şi un impozit de 30% din cei 400 lei. Pensionarul va încasa, în final, doar 7.280 lei.

În cazul pensiei de 18.500 lei, în urma impozitului pe venit şi a aplicării taxei de 30% pentru 3.000 de lei (taxă aplicată pentru sumele cuprinse între 7.000 şi 10.000 de lei) şi de 50% peste plafonul de 10.000 de lei, beneficiarul pensiei va rămâne cu 12.525 lei.

Potrivit datelor CNPP, la finalul lunii iunie, existau trei categorii de pensii speciale care încasau, în medie, lunar, mai mult de 7.000 de lei: 1.453 foşti piloţi ai Aviaţiei Civile – pensie mwedie lunară de 10.865 de lei; 3.801 foşti magistraţi – pensie medie de 18.225 lei, şi 605 foşti angajaţi ai Curţii de Conturi – pensie medie de 7.745 lei.

Per total este vorba despre 5.859 beneficiari ai pensiilor speciale.

Cea mai mare pensie este în prezent de 74.219 lei, în Argeş.

