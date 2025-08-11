Băncille grecești renunţă la comisioanele pentru retragerile de numerar de la ATM-uri. Ce amenzi au primit în 2023

Băncile grecești nu vor mai percepe cetăţenilor comisioane pentru retragerile de numerar de la ATM-uri, începând de luni, conform unui plan de reforme anunţat de Ministerul de Finanţe, pentru protejarea consumatorilor şi utilizarea tranzacţiilor bancare digitale.

Autorităţile de la Atena au stabilit o taxă unificată de 0,50 euro la transferurile de bani prin dispozitive mobile, web, sau internet banking prin furnizori terţi, şi un plafon de 1,50 euro la retragerilor de numerar operate de furnizori terţi, cum ar fi Euronet sau Cashflex, informează publicaţiile To Vima şi Kathimerini. De asemenea, extrasul de cont va fi gratuit pentru toţi deţinătorii de carduri.

Pentru transferuri interbancare de până la 5.000 euro pe zi, comisioanele sunt plafonate la 0,50 euro per tranzacţie. Din 11 august, acest plafon nu mai este doar pentru bănci, ci se aplică tuturor furnizorilor de plăţi care operează în Grecia.

În cazul transferurilor de peste 5.000 euro pe zi rămân în vigoare comisioanele stabilite de fiecare bancă. Aceste reglementări nu se aplică conturilor de companii.

Dacă un ATM (al unei bănci sau furnizori terţi) este singurul dintr-o municipalitate, nu se percep comisioane deţinătorilor eleni de carduri. Cei care au carduri la bănci străine vor continua să se confrunte cu comisioanele stabilite în mod independent de operatorii de ATM-uri.

Regulamentul, care a fost adoptat pe 25 iulie, a fost însoțit de o scurtă perioadă de adaptare pentru a asigura o implementare rapidă și beneficii imediate pentru cetățeni, a declarat ministerul.

„Eliminăm taxele nedrepte și excesive, asigurându-ne că toți cetățenii, oriunde ar locui, vor avea acces liber la banii lor”, a declarat ministrul Finanțelor, Kyriakos Pierrakakis.

Ce spune legea

Potrivit fakti.bg, regulamentul prevede următoarele:

Zero comisioane pentru retragerile de numerar între toate băncile incluse în sistemul bancar DIAS.

Eliminarea tuturor comisioanelor de la furnizorii terți dacă aceștia au o relație de capital directă sau indirectă cu banca clientului.

Zero comisioane de la furnizori terți în așezările în care există un singur bancomat.

Un prag de 1,50 euro pentru retragerile de la bancomate terțe la nivel național.

O taxă fixă de 0,50 euro pentru transferurile bancare digitale (web, mobil sau internet banking) de la furnizori terți, în conformitate cu comisioanele bancare.

Legea garantează că nicio bancă nu poate percepe comisioane pentru retragerile de numerar de la clienții săi.

Băncile au fost amendate în 2023

Comisia de Concurenţă din Grecia a amendat cu 41,7 milioane de euro cinci bănci elene, inclusiv patru de importanţă sistemică, şi Asociaţia bancară elenă pentru practici concertate în sistemele interbancare, serviciile de plăţi şi cele de tranzacţii electronice, informează publicaţia Ekathimerini.

Amenzile de aproape 42 de milioane de euro au rezultat în urma unei înţelegeri. Amenzile pentru bănci sunt următoarele: 9,1 milioane de euro pentru Alpha Bank, 7,9 milioane de euro pentru Eurobank, 9,9 milioane de euro pentru National Bank, 12,9 milioane de euro pentru Piraeus Bank şi 143.182 euro pentru Attica Bank.

Asociaţia bancară elenă a propus o amendă de 1,5 milioane de euro şi a propus implementarea unui program intern de investigare iar Comisia de Concurenţă a acceptat, scrie Agerpres.

Conform hotărârii Comisiei de Concurenţă, băncile reduc de la 1 ianuarie 2024 comisionul de acces direct (DAF). Acest comision se referă la tranzacţiile în care clienţii îşi folosesc cardurile pentru a retrage bani de la ATM-urile care aparţin altor bănci. Autorităţile au cerut băncilor să menţină mai redus acest comision timp de trei ani. În plus, într-un comunicat separat Comisia a informat că ajustarea comisionului se aplică şi turiştilor care folosesc carduri bancare străine la ATM-urile din Grecia, de la 1 ianuarie 2024 taxa fiind redusă la doi euro.

Ministrul Dezvoltării, Kostas Skrekas, declara în urmă cu doi ani că amenzile „confirmă determinarea statului, prin oricare din agenţiile sale instituţionale, de a efectua continuu inspecţii pentru a verifica implementarea legislaţiei. Inspecţiile vor continua şi când va fi necesar vor fi intervenţii rapide şi eficiente, în beneficiul cetăţenilor şi pentru a asigura buna funcţionare a pieţei la toate nivelurile".