Articol publicitar

Banca Transilvania sprijină românii din diaspora să ajungă acasă de sărbători: 100 de vouchere pentru bilete de avion

Publicat:

Sărbătorile de iarnă reprezintă perioada în care cei mai mulți români stabiliți în străinătate se întorc în țară pentru a petrece Crăciunul și Anul Nou alături de familie. În fiecare lună decembrie, sute de mii de români revin acasă, topindu-și dorul de casă în reîntâlnirea mult așteptată cu cei dragi.

În același timp, costurile ridicate ale transportului aerian din această perioadă sunt o provocare reală pentru mulți dintre ei. Prețul biletelor de avion crește semnificativ în preajma sărbătorilor, ceea ce face ca planificarea călătoriilor spre România să fie tot mai dificilă.

Pentru a veni în sprijinul comunității de români din diaspora, Banca Transilvania a lansat o nouă campanie special dedicată lor, oferind prin tragere la sorți 100 de vouchere în valoare de 200 de euro fiecare, ce pot fi folosite la achiziția biletelor de avion.

Campania se adresează atât clienților BT aflați în diaspora, cât și celor care doresc să devină clienți prin deschiderea rapidă a unui cont direct din aplicația BT Pay.

Cum te poți înscrie în campanie?

·        Accesezi pagina oficială a campaniei;

·        Completezi procesul de înscriere;

·        Realizezi un top up (alimentare) de minimum 100 de lei pe cardul personal BT Pay.

Campania face parte din inițiativa mai amplă a Băncii Transilvania dedicată românilor din diaspora, din care face parte și platforma lansată anul acesta, un spațiu online special creat pentru ei, unde pot găsi informații, soluții bancare și servicii personalizate de suport.

