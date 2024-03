Avansul tehnologic se măsoară în securitate energetică și reactoare mici

„Prin finalizarea proiectului SMR de la Doiceşti, România are oportunitatea de a deveni un lider regional pentru dezvoltarea acestor tehnologii, cu oportunităţi majore, nu doar pentru securitatea energetică a României, dar şi pentru dezvoltarea lanţului de furnizori, putând deveni potenţial centru de producţie şi asamblare a componentelor şi centru de pregătire a viitorilor operatori, precum şi operator preferat pentru celelalte centrale SMR în dezvoltare în Europa“ – Cosmin Ghiţă, Director General Nuclearelectrica.

Există un interes global tot mai mare pentru energia nucleară, iar țările acționează pe baza acestui interes. În contextul luptei împotriva schimbărilor climatice, Reactoarele Modulare Mici (SMR) sunt de fapt răspunsul industriei nucleare globale la necesităţile actuale de sistem energetic şi la reducerea emisiilor de CO2, zeci de ani de experienţă cumulată, pentru asigurarea flexibilităţii şi adaptabilităţii.

Progresele înregistrate în domeniul tehnologiilor energetice curate, cum ar fi stocarea bateriilor, rețelele inteligente și soluțiile de eficiență energetică, oferă oportunități de îmbunătățire a accesului la energie, a fiabilității și a accesibilității. Sectorul nuclear își sporește, de asemenea, potențialul de inovare prin proiectarea și implementarea viitoare a reactoarelor modulare de mici dimensiuni. Această tehnologie răspunde nevoilor pieței pentru o producție de energie mai descentralizată, localizată și ușor de construit. România își propune să se numere printre primele țări din lume care vor implementa SMR-uri până în 2030 și Comisia Europeană sprijină această tehnologie prin crearea unei platforme industriale în UE.

„Prin SMR, scopul iniţial a fost necesitatea de a asigura energie în zone indepărtate, de a dezvolta reactoare care să fie integral portabile şi mobile, transportabile. Unul dintre primele reactoare mici, PM1 a alimentat o staţie radar pe vârful unui munte în Sundance, Wyoming, timp de 6 ani, până în 1968, furnizând 1 MWe. Scopul iniţial de acum 60 de ani a devenit în prezent scop comercial pentru că paradigma energetică, la nivel global, dar mai ales european, este 100% modificată. Prin urmare, industria energetică a trebuit să vină cu soluţii în cadrul acestei paradigme, nu în afara acesteia. Pornind de la tehnologii nucleare aflate în operare comercială de 60 de ani, tehnologia PWR, în cazul celor mai multe tehnologii SMR, e operată în prezent în peste 300 de reactoare la nivel global“ – Cosmin Ghiţă, Director General Nuclearelectrica

SMR-urile vor schimba peisajul energiei curate, deoarece sunt mai ușor de construit decât un reactor tradițional, componentele lor putând fi construite în fabrici și apoi expediate. Potrivit NIA, „construcția în fabrică permite o calitate superioară la costuri mai mici și permite construirea simultană a clădirilor și a reactoarelor, reducând timpul de implementare“. De asemenea, SMR-urile pot utiliza o varietate de tipuri de combustibil și de agenți de răcire, spre deosebire de reactoarele tradiționale.

Competiţia internaţională

Securitatea energetică are două coordonate principale: una este disponibilitatea energiei, inclusiv capacitatea de reacție la schimbări sau întreruperi bruște, iar cealaltă este accesibilitatea.

Tranziția energetică și decarbonizarea profundă a sectorului energetic necesită, în primul rând, securitate energetică, care trebuie să fie supradimensionată prin investiții în surse nepoluante și inovație tehnică, în cadrul unei cooperări globale extinse pentru o reglementare și o armonizare de susținere, precum și pentru gestionarea riscurilor.

„Riscul geopolitic a jucat un rol important și, până în prezent, având în vedere războiul din Ucraina și din Orientul Mijlociu, precum și schimbările bruște aferente în aprovizionarea cu energie, cu impact semnificativ asupra prețurilor și politicilor, este puternic asociat cu securitatea energetică. Din punctul meu de vedere, securitatea energetică se bazează pe reziliența sistemelor energetice, pe abordarea neutră a resurselor curate, pe modernizările sistemului energetic, pe progresul tehnologic, pe reziliența climatică și pe reziliența cibernetică“ – Cosmin Ghiţă, Director General Nuclearelectrica

Statele Unite, Canada, Franța, Marea Britanie, Polonia, Cehia, Estonia, Slovacia, Bulgaria sunt state care sunt interesate să dezvolte SMR și fac deja primii pași în dezvoltare. Există o competiție a țărilor pentru a avea întâietate în dezvoltare, pentru că prima țară din Europa care va instala SMR va câștiga și numeroase beneficii: industria și forța de muncă locală vor putea fi implicate în dezvoltarea proiectelor regionale – asta însemnând locuri de muncă și taxe plătite la bugetul de stat și local, dezvoltare regională. Asta vrea România să obţină, pe lângă energie curată şi dezvoltarea şi reenergizarea zonelor pe care activau foste centrale pe cărbune. Ceea ce vrea şi Uniunea Europeană. În data de 6 februarie 2024, în conformitate cu obiectivul de neutralitate climatică al UE și cu strategia REPowerEU, Comisia Europeană a analizat rolul surselor de energie cu emisii reduse de dioxid de carbon. Conform analizei, reactoarele SMR pot completa tehnologiile nucleare convenționale și pot avea o contribuție esențială la reducerea cu cel puțin 90% a emisiilor de carbon până în 2040, sporind în același timp autonomia strategică și reziliența economiei europene.

Comisarul pentru Piaţa Internă, Thierry Breton, a subliniat: „În contextul în care ne confruntăm cu o cursă pentru a genera suficientă energie electrică decarbonizată pentru a ne îndeplini ambițiile în materie de climă, energia nucleară și, în special, reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMR) au un rol central de jucat. În contextul unei concurențe comerciale tot mai mari la nivel mondial în ceea ce privește SMR-urile, Europa reacționează prompt, valorificându-și competența nucleară, inovarea și capacitatea de producție puternice“.

„Cred că SMR-urile pot fi, de asemenea, o soluție pentru țările în curs de dezvoltare, având în vedere consumul redus de apă și caracteristicile de siguranță pasivă. Un alt mare avantaj este că expansiunea nucleară are efecte secundare strategice. Producția pe scară largă de combustibili sintetici de origine nucleară cu zero emisii nete ar putea contribui la sectoare greu de decarbonizat, cum ar fi transporturile, care sunt responsabile pentru 27% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, conform unui raport al NIA. Același raport prevede o piață globală a combustibililor sintetici de 15,3 miliarde USD până în 2030 și de 600 de miliarde USD până în 2050. Dacă ne dorim o decarbonizare eficientă a unui sector greu de redus, trebuie să folosim întregul potențial al energiei nucleare prin înlocuirea combustibililor fosili cu echivalenți cu zero emisii de carbon, în special în sectoare precum aviația, transportul maritim și transportul greu“ – Cosmin Ghiţă, Director General Nuclearelectrica

Prin înființarea Alianței industriale europene pentru SMR, Comisia Europeană își propune să creeze condiții pentru accelerarea dezvoltării în UE a acestei tehnologii, astfel încât primele proiecte să fie puse în funcțiune la începutul anilor 2030, contribuind la crearea unui lanț de aprovizionare solid în Europa și valorificând competențele și capabilitățile existente.

Alianța își propune, printre altele: să faciliteze și să accelereze dezvoltarea proiectelor de SMR sigure și eficiente; să consolideze condițiile favorizante pentru dezvoltarea SMR-urilor prin evaluarea lanțului de aprovizionare european, inclusiv cu privire la materii prime critice, combustibil nuclear și eliminarea unor bariere în dezvoltarea proiectelor; să identifice necesarul de forță de muncă calificată; să promoveze colaborarea cu parteneri internaționali de încredere în scopul creării unui potențial de export pentru tehnologii SMR.

România, cu un pas înaintea UE

România deja dezvoltă primul proiect SMR la Doiceşti, o tehnologie certificată, care va contribui semnificativ la atingerea ţintelor de decarbonizare şi securitate energetică, permiţând, în acelaşi timp, dezvoltare socio-economică locală, chiar dezvoltarea unui centru local de energie curată prin asocierea tehnologiilor nucleare inovative cu energie regenerabilă şi atragerea de alţi investitori orientaţi către o amprentă redusă de carbon, pe fostul amplasament al unei centrale pe cărbune, contribuind astfel semnificativ la decarbonizarea profundă şi fiind un exemplu de valorificare a infrastructurii existente prin tehnologii sigure şi avansate. De asemenea, România are oportunitatea de a-şi dezvolta lanţul de valori, furnizând regional know-how de proiect şi operaţional. Proiectul SMR de la Doiceşti va avea 6 module, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW. Proiectul SMR va crea aproape 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 de locuri de muncă pe perioada construcției si 2.300 de locuri de muncă în producție și asamblarea componentelor, precum și locuri de muncă pentru exploatarea și mentenanța instalațiilor pe durata de viaţă a SMR, de 60 de ani. Obiectivul României este de a dezvolta proiectul în acest deceniu, în linie cu obiectivul recent exprimat al Comisiei Europene prin Alianţa industrială pentru SMR.

„Decarbonizarea profundă se poate realiza eficient şi la timp valorificând la maximum potenţialul energiei nucleare. Revigorarea economică a zonelor în care au funcţionat centrale pe cărbune sau care urmează să fie scoase din uz se poate realiza la un nivel fără precedent prin noile tehnologii nucleare. Energia nucleară este esenţială în UE pentru securitate şi independenţă energetică. În România, 4 reactoare CANDU şi 6 module SMR vor genera, ulterior anului 2031, 66% din energia curată a ţării, devenind, astfel, un exemplu de strategie de decarbonizare şi dezvoltare zonală. De aceea, sunt convins că o analiză şi un demers realizate la timp pot influenţa decisiv dezvoltarea şi poziţionarea unui stat“ – Cosmin Ghiţă, Director General, SN Nuclearelectrica SA

România avansului tehnologic este România avantajului competitiv regional: