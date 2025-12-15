search
Luni, 15 Decembrie 2025
Ungaria dă în judecată Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, nemulțumită de o decizie privind migrația

Publicat:

 Ungaria a depus o plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE din cauza unei decizii a curţii privind migraţia, a anunţat luni ministrul justiţiei Bence Tuzson, relatează agenţia ungară de ştiri MTI.

Curtea de Justiție a UE FOTO: Profimedia
Curtea de Justiție a UE FOTO: Profimedia

În decizia sa din 2020, CJUE a decis împotriva Ungariei pentru operarea de zone de tranzit pentru migranţi de-a lungul frontierelor Ungariei cu Serbia.

Ungaria primit o amendă "fără precedent în istoria UE": 200 de milioane de euro de euro plus un milion de euro zilnic până când se va conforma, a precizat el, potrivit Agerpres.

Ungaria nu poate face apel împotriva deciziei deja intrate în vigoare dar dă în judecată CJUE pentru daune. Tratatul privind operaţiunile UE stipulează că ţările trebuie să fie compensate pentru pagubele provocate de instituţiile UE, a mai afirmat ministrul.

CJUE a încălcat mai multe reguli şi a ignorat principii, încălcând astfel drepturile Ungariei, a mai spus Bence Tuzson, lăsând să se înţeleagă că în cazul unei decizii favorabile CJUE ar plăti o mare parte din amenzi către UE în locul Ungariei.

"În realitate, nu este o chestiune legală: decizia CJUE are rădăcini mai degrabă în cauze ideologice şi politice decât legale. Bruxellesul vrea ca Ungaria să le permită migranţilor să vină în ţară. Noi nu putem şi nu vom permite, de aceea am declanşat procesul", a spus Tuzson.

