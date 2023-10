ANRE desfășoară trei proiecte pilot pentru sistemul de transport și distribuție de hidrogen

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) are trei proiecte pilot, atât la sistemul de transport, cât şi la sistemul de distribuţie pentru pregătirea conversiei cu hidrogen, a anunţat Mircea Man, vicepreşedintele ANRE.

„Pentru securitatea energetică, parte componentă din securitatea naţională, aş spune doar un singur cuvânt repetat de o mie de ori: investiţii, investiţii, investiţii. Pentru că am trecut o perioadă foarte grea de la apariţia Ordonanţei 118 şi ulterior 27, unii dintre cei mai buni specialişti din autoritate au făcut o activitate pentru care n-au fost pregătiţi: decontarea pentru ceea ce s-a întâmplat prin efectul celor două ordonanţe. Astăzi vorbim de aproape 20 de miliarde care s-au decontat de Ministerul Energiei, dar toată selecţia şi toată sita a fost cernută la autoritate, ceea ce a însemnat o muncă extrem de delicată”, a menţionat Mircea Man, la dezbaterea „Marea Industrie, contributor important la PIB-ul României”, organizată de Financial Intelligence, în parteneriat cu Asociaţia Marilor Consumatori Industriali de Energie din România.

Potrivit acestuia, în prezent „facturile sunt la decontare, însă din punct de vedere a decontării efective este apanajul Ministerului Energiei”.

El a subliniat că efectul Ordonanţei 27 a produs şi o amânare a tarifelor, ceea ce a creat în piaţă probleme pentru cash flow-ul operatorilor.

„Am reuşit în acest an să revenim şi să aprobăm tarifele dar, ţinând cont de toate provocările care sunt în faţa noastră acum - şi vorbim de prosumator, vorbim de conversia în hidrogen, am venit cu un an de tranziţie până la aprobarea perioadei a V-a de reglementare şi suntem într-un dialog permanent cu toţi operatorii din piaţă pentru a găsi, într-o nouă metodologie, să implementăm tot ce înseamnă provocare. De asemenea, purtăm un dialog cu operatorul de transport, cu operatorii de distribuţie de gaz. Avem trei proiecte pilot, atât la sistemul de transport, cât şi la sistemul de distribuţie pentru pregătirea conversiei cu hidrogen. Sigur că, astăzi, pentru foarte mulţi reprezintă doar o curiozitate, dar nu putem să nu recunoaştem că hidrogenul este viitorul şi trebuie să-l abordăm şi să nu ne găsească nepregătiţi”, a adăugat vicepreşedintele ANRE.

De asemenea, el a subliniat că autoritatea implementează Directivele europene, implementează legislaţia naţională.

„Prefer să schimb un ordin de 20 de ori decât să fie în piaţă greşit, pentru că produce efecte. Dacă la Constanţa şi la Maramureş se găseşte o greşeală într-un ordin, e greu de spus că nu suferă ordinul, îmi pun întrebarea dacă ordinul e greşit. Adică mi-e greu să cred că cinci operatori greşesc în acelaşi fel. Înseamnă că ordinul nostru trebuie revizuit şi nu ne-am oprit niciodată să ne aplecăm asupra modificărilor care se impun şi care nu le impune piaţa. (...) De asemenea, pot să spun că strategia noului preşedinte este aceea de a veni cât mai aproape de operatori, dar pe cei care nu-i reprezintă nimeni, pentru că operatorii sunt la discuţii şi la masă sunt consumatorii - va trebui să avem o grijă şi o atenţie mărită spre toate măsurile pe care autoritatea le ia”, a mai spus vicepreşedintele ANRE.