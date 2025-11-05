ANRE a aprobat planul național de dezvoltare a rețelei de gaze până în 2033. Proiecte majore în toată țara

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru perioada 2024 - 2033, actualizat 2025, transmite Transgaz. Documentul definește și următoarele investiţiile în sistemul de transport gaze naturale pe care societatea a decis să le realizeze.

„În şedinţa Comitetului de Reglementare, din data de 04.11.2025, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în conformitate cu prevederile art. 125, alineatul (8) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, a aprobat prin Decizia nr. 2310/04.11.2025, Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale pentru perioada 2024-2033 - actualizat 2025", precizează Transgaz într-un comunicat remis, miercuri, Bursei de Valori Bucureşti, citat de Agerpres.

Planul rezintă proiectele majore de dezvoltare ale sistemului de transport gaze naturale în următorii zece ani şi defineşte investiţiile în sistemul de transport gaze naturale pe care societatea a decis să le realizeze în următorii trei ani (PMDI 2025-2027), se menţionează în documentul publicat pe site-ul Transgaz.

Transgaz a avut în vedere la elaborarea planului atât situaţia existentă precum şi viitorul previzionat pentru cererea şi producţia de gaze naturale. S-a analizat evoluţia producţiei, furnizării, importului şi exportului de gaze naturale, ţinând seama de dezvoltarea sistemelor de transport şi distribuţie, de dezvoltarea planificată a instalaţiilor de stocare a gazelor şi de previziunile privind utilizarea hidrogenului în industrie şi transport.

Pentru dezvoltarea durabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România, prin Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pe următorii 10 ani, Transgaz propune un amplu program investiţional care să permită alinierea SNT la cerinţele de transport şi operare europene urmărind totodată şi conformitatea cu cerinţele reglementărilor europene în domeniul protecţiei mediului şi al reducerii amprentei de carbon.

Ce urmărește Transgaz

În acest sens, Transgaz urmăreşte: promovarea unor proiecte de investiţii care contribuie la realizarea unui sistem durabil de transport gaze naturale în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare, cu limitarea impactului asupra mediului şi populaţiei; realizarea proiectelor astfel încât impactul asupra mediului natural şi a celui antropic să fie minim; realizarea proiectelor astfel încât impactul asupra biodiversităţii să fie minim; realizarea proiectelor de investiţii necesare pentru conectarea şi adaptarea sistemului naţional de transport gaze naturale la reţeaua europeană Hydrogen Backbone.

Proiectele majore avute în vedere

Printre proiectele majore avute în vedere se numără: amplificarea Staţiilor de Comprimare Podişor şi Bibeşti în vederea creşterii capacităţii de transport în SNT pentru alimentarea cu gaze naturale a centralelor de producere energie electrică în ciclu combinat de la Mintia, Işalniţa şi Turceni, inclusiv a unităţilor administrativ teritoriale şi a altor consumatori industriali din zonă; amplificarea Staţiei de Comprimare Jupa şi construcţia conductei de transport gaze naturale pe direcţia NT Recaş - NT Horia în vederea creşterii capacităţilor de transport şi a siguranţei în alimentarea cu gaze naturale în zona de Vest a României; dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre; dezvoltare-modernizare infrastructura de transport gaze naturale în zona de Nord Vest a României; creşterea capacităţii de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcţia Giurgiu-Ruse; Eastring-România; sistem de monitorizare, control şi achiziţie de date pentru staţiile de protecţie catodică aferente Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale; dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Naţional de Transport Gaze Naturale; modernizare SMG Isaccea 2 şi SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii bidirecţionale pe conductele T2 şi T3; interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre; terminal GNL amplasat la malul Mării Negre.

Proiecte care vizează modernizarea unor conducte

De asemenea, mai sunt proiecte care vizează modernizarea conductelor Isaccea - Jupa, Giurgiu - Nădlac, Marea Neagră - Podişor, Oneşti - Ungheni, Coroi - Medieşu Aurit, Negru Vodă - Isaccea, Vadu - T1 şi a a interconectării România - Serbia pentru transportul hidrogenului, culoar pentru transport hidrogen pe direcţia Giurgiu-Podişor-Bibeşti-Jupa-Horia-Nădlac şi culoar pentru transport hidrogen pe direcţia Marea Neagră - Podişor.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) al gazelor naturale care asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale privind transportul intern şi internaţional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora precum şi cercetarea şi proiectarea în domeniu, cu respectarea cerinţelor legislaţiei europene şi naţionale, a standardelor de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.