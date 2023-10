Alibaba, suspectat de spionaj. Serviciile de securitate belgiene monitorizează situația

Serviciile de securitate belgiene monitorizează principalul hub logistic al Alibaba Group Holding din Europa din cauza preocupărilor legate de un potenţial spionaj, relatează Financial Times (FT), citat de Reuters.

Referindu-se la filiala logistică a companiei de pe aeroportul de marfă din oraşul Liege, serviciile de securitate au anunţat că lucrează pentru a detecta "posibile activităţi de spionaj sau interferenţă" ale unor entităţi chineze, inclusiv Alibaba, precizează Financial Times.

Alibaba a semnat un acord cu guvernul belgian în 2018 pentru a lansa un hub de comerţ electronic - condus de filiala sa de logistică Cainiao - care ar include investiţii în infrastructura logistică.

Serviciul belgian de Securitate a Statului (VSSE) a precizat pentru FT că prezenţa Alibaba "constituie un punct de atenţie pentru VSSE", din cauza legislaţiei care obligă companiile chineze să-şi partajeze datele cu autorităţile şi serviciile de informaţii chineze.

Alibaba neagă că ar fi încălcat legea, adaugă FT. Alibaba şi VSSE nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii făcută de Reuters.

Partidul Comunist (PCC) aflat la putere la Beijing şi-a întărit în ultimii ani controlul asupra giganţilor internetului din China şi mizează pe bogăţiile acestora atât în scop politic, cât şi pentru a-şi reduce dependenţa de tehnologiile americane şi europene.

Măsurile anti-monopol şi privind securitatea datelor luate de PCC la ordinul lui Xi Jinping începând cu sfârşitul anului 2020 au dat peste cap giganţii IT din China care au înflorit timp de două decenii într-un cadru prea puţin reglementat. Ca urmare a acestor măsuri, valoarea de piaţă platformei de comerţ electonic Alibaba, a operatorului de jocuri, social-media şi inteligenţă artificială Tencent, precum şi a altor giganţi ai internetului a scăzut cu 1,3 trilioane de dolari. În pofida acestei contracţii, care afectează inclusiv creşterea economică a Chinei, regimul comunist de la Beijing intenţionează să meargă până la capăt cu aplicarea măsurilor anti-monopol, considerate o prioritate până în 2025, relatează The Associated Press.