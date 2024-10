AFM: Platforma de înscriere în „Casa Verde" are un cod suplimentar de verificare pentru a evita utilizarea roboţilor

Platforma pe care se fac înscrierile în programul „Casa Verde Fotovoltaice" a fost optimizată, adăugându-se încă un cod de verificare pentru a evita utilizarea roboţilor la depunerea dosarelor.

„Administraţia Fondului pentru Mediu a dezvoltat şi utilizat aceeaşi aplicaţie informatică pentru înscrierea în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice ca şi anul trecut, la care a adăugat suplimentar încă un cod de verificare (captcha) tocmai pentru a evita utilizarea roboţilor în procesul de depunere a dosarelor. Platforma utilizată în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice este aceeaşi pentru toate regiunile, iar funcţionalităţile ei au fost optimizate pentru a asigura o utilizare sigură", a transmis instituţia.

Potrivit sursei citate, bugetul alocat pentru fiecare regiune a fost stabilit în funcţie de numerele cadastrale înregistrate la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI.

Astfel, în cazul Regiunii Bucureşti - Ilfov este alocat cel mai redus buget dintre toate regiunile, în valoare de 114.120.000 lei, de două sau chiar de trei ori mai mic faţă de alte regiuni care au în componenţă mai multe judeţe.

„Cererea pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice este una extrem de mare, astfel că numărul de accesări în aplicaţia informatică între orele 9:55 - 10:03 a variat între 1,26 - 2,49 milioane, în funcţie de regiune. Totodată, pentru a se asigura accesul echitabil la resurse, platforma oferă în timp real informaţii referitoare la epuizarea bugetului pe fiecare regiune, aceste date fiind publicate pe site-ul oficial al Administraţiei Fondului pentru Mediu", a adăugat AFM.

Reprezentanţii instituţiei notează faptul că, pentru a facilita crearea conturilor şi familiarizarea viitorilor beneficiari cu platforma, a pus la dispoziţie un material video explicativ de un minut şi 36 de secunde, care prezintă detaliat procesul de înscriere, demonstrând claritatea şi simplitatea etapelor necesare pentru a completa un dosar în cadrul programului "Casa Verde Fotovoltaice".

„Acest material video a fost realizat într-un mod lent de completare a datelor, însă timpul poate fi unul mult mai scurt, dacă informaţiile sunt introduse într-un ritm alert. De asemenea, după finalizarea alocării fondurilor pe fiecare regiune, AFM derulează o analiză minuţioasă a dosarelor depuse, verificând orice posibilă încercare de fraudare a aplicaţiei informatice. Până în acest moment, nu au fost identificate astfel de încercări, iar Administraţia Fondului pentru Mediu rămâne vigilentă în a păstra standarde ridicate de integritate", se arată în informarea AFM.

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie (APCE) a atras atenţia, vineri, într-un comunicat de presă, că există suspiciuni de implicare a Inteligenţei Artificiale (AI) şi a unor programe speciale pentru înscrierea rapidă în Programul "Casa Verde Fotovoltaice 2024" şi a propus ca dosarele validate de AFM în cadrul viitoarelor sesiuni Casa Verde Fotovoltaic să fie "extrase" aleatoriu, printr-un program computerizat elaborat şi securizat, posibil de către STS, pe baza numărului de dosar.

„Înscrierile în Programul Casa Verde 2024 pentru zona Bucureşti - Ilfov au coborât stacheta de timp la un nivel extrem de îngrijorător, iar numeroase persoane sunt revoltate de această situaţie. În ultimele două săptămâni, paginile de social media ale prosumatorilor au fost inundate de oferte de "ajutor" contra cost, pornind de la câteva sute de lei şi ajungând la peste o mie de lei, prin introducere directă sau folosind extensii de browser - programe dedicate pentru înscrierea super rapidă. Inventivitatea românilor, mai ales a celor care au văzut o oportunitate de a câştiga bani din această înscriere, s-a făcut simţită în special în cea mai bogată zonă a României, care are şi cei mai mulţi prosumatori", se subliniază în comunicat.

APCE a adus în discuţie, totodată, timpul de un minut în care s-a epuizat bugetul alocat regiunii Bucureşti - Ilfov.

„Faptul că înscrierea se face într-un minut nu pare exagerat, mai ales că zona are mulţi oameni "literaţi" în calculatoare. Interesant este că, din informaţiile noastre, o persoană care s-a validat în 40 de secunde a avut cronologic al 1.100-lea dosar validat. Termenul de 40 de secunde este unul de invidiat şi ridică întrebarea logică: cum şi câte dosare s-au validat sub 30 de secunde, de exemplu? Considerăm că limita de 30 de secunde este sub capacităţile umane de a înscrie informaţiile cerute pe platformă. Dacă astfel de dosare există, cu siguranţă există suspiciuni mari de implicare al unor programe speciale de înscriere rapidă în aplicaţie", susţine asociaţia de profil.