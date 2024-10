Risc major la înscrierea în Casa Verde: Nu mai dați actele casei speculanților care vă promit succesul!

Sesiunea Casa Verde din 2024 este cea mai riscantă de până acum, înscrierea transformându-se într-o adevărată „olimpiadă” de IT, în care tot mai multe persoane și firme recurg la tactici neortodoxe.

Pentru a se înscrie în program, foarte mulți folosesc softuri specializate, pentru a obține finanțare pentru sisteme fotovoltaice, avertizează Kilowat, una dintre principalele firme de sisteme fotovoltaice din România. Situația devine alarmantă, întrucât datele personale a zeci de mii de români ajung pe mâna unor speculanți care promit înscrierea rapidă în program și obținerea finanțării de 30.000 lei pentru panouri solare și baterii.

„Din păcate, procesul de depunere a proiectelor a devenit o adevărată ‘olimpiadă’ în domeniul IT, cu multe firme și persoane fizice care promit soluții rapide celor care doresc să scape de povara facturilor. Aceștia oferă acces la diverse softuri care permit depunerea proiectelor într-un timp extrem de scurt, uneori în doar 10-15 secunde. Înscrierea în Casa Verde nu ar trebui să fie o cursă contracronometru unde riscurile pentru siguranța datelor personale sunt ignorate. În această luptă pentru finanțare, mulți români sunt dispuși să plătească chiar și până la 5.000 de lei pentru a accesa diverse softuri sau servicii care le promit depunerea proiectelor în cel mai scurt timp posibil. Aceste practici, însă, ridică probleme morale și chiar legale, deoarece au dus la blocarea serverelor AFM, lăsând mulți oameni de bună credință fără acces la finanțare. Mai grav, datele personale ale zecilor de mii de români au ajuns să circule liber pe internet, un fapt interzis de legislație. Facem un apel către AFM și către cetățenii care au considerat să apeleze la astfel de persoane: fiți foarte atenți cui încredințați documentele personale. Riscurile sunt enorme”, explică Albert Soare, fondator Kilowat, instalator autorizat în programul Casa Verde Fotovoltaice.

Datele personale și actele caselor românilor pot fi folosite iresponsabil de speculanți

Problema majoră este că în această grabă de a obține finanțare, datele personale și actele locuințelor românilor – inclusiv CNP, copii ale actelor de identitate sau contracte – sunt colectate și folosite în mod iresponsabil de către speculanți. Această situație încalcă grav legislația privind protecția datelor cu caracter personal și expune cetățenii la riscuri semnificative.

Kilowat face un apel ferm către toți cetățenii să fie extrem de atenți la persoanele sau firmele cărora le încredințează documentele personale. Orice promisiune de înscriere rapidă, în schimbul unor taxe, trebuie privită cu scepticism. Riscurile sunt mari, iar cei care apelează la astfel de practici pot ajunge să își compromită securitatea datelor și, implicit, șansele de a obține finanțarea dorită.

Simulator pentru antrenament de înscriere în programul Casa Verde 2024

„Ne dorim ca toți românii care vor să participe în programul Casa Verde să aibă șanse egale și să nu fie nevoiți să apeleze la soluții nesigure sau la speculanți. Pentru a-i sprijini am organizat o serie de webinarii informative și am creat un simulator de înscriere care le permite cetățenilor să exerseze rapiditatea și corectitudinea procesului de aplicare. Românii pot astfel să se pregătească pentru a depune cererile într-un timp cât mai scurt, ideal sub 2 minute, astfel încât să își crească șansele de a obține finanțare pentru instalarea sistemelor fotovoltaice. Prin aceste webinarii și simulatorul de înscriere, le oferim un sprijin real pentru a se pregăti și a depune cererile corect și rapid pentru a obține finanțare ca sa scape de grija facturilor la energie”, punctează Albert Soare, fondator Kilowat, instalator autorizat în programul Casa Verde.

Totodată, Kilowat le recomandă beneficiarilor Casa Verde să lucreze numai cu instalatori autorizați ANRE pentru a evita defectarea sistemului fotovoltaic. O investiție într-un sistem fotovoltaic este o decizie pe termen lung, de aceea este crucial ca românii să se asigure că lucrează cu un furnizor responsabil, care respectă toate normele de siguranță și eficiență. În ultimii ani, Kilowat a instalat panouri solare pentru peste 3.000 de beneficiari Casa Verde, din care peste 2.000 în sesiunea 2023. Pentru sesiunea din 2024, estimează o creștere a numărului de beneficiari pentru instalarea de sisteme fotovoltaice și de baterii de stocare a energiei.

Acte necesare pentru înscrierea în programul Casa Verde 2024

Înscrierile pe regiuni în sesiunea Casa Verde 2024 au loc între 27 septembrie și 8 octombrie, sesiunea de anul acesta având un buget record de 2 miliarde de lei și o finanțare per beneficiar eligibil de 30.000 de lei pentru panouri solare și baterii de stocare a energiei.

Concret, pentru a se înscrie și a fi eligibili în programul Casa verde, aplicanții trebuie să aibă următoarele documente:

• Formular de aplicare în program - completată cu datele necesare (va fi disponibilă odată ce va fi publicat ghidul de înscriere în sesiunea 2024)

• Act de identitate al solicitantului (proprietar al locuinței)

• Certificat de atestare fiscală, obținut de la ANAF - dovada că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat; se obţine de la ANAF din județul solicitantului, iar pentru cei care deţin semnătură electronică documentul se poate obține de pe site-ul ANAF, accesând SPV – persoane fizice, se poate crea cont şi fără semnătură electronică urmând paşii prezentaţi în ghidul de pe site-ul instituției

• Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale - DITL - dovada faptului că nu sunt datorii la bugetul local; se solicită la direcția taxe și impozite, completând cererea pentru obținerea certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, iar documentul se eliberează pe loc

• Extras de carte funciară - ANCPI - se poate obţine online de pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (www.ancpi.ro) sau fizic la instituție; extrasul de Carte Funciară nu trebuie să fie mai vechi de 60 de zile, iar din acesta trebuie să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea.

Casa Verde 2024 - finanțare nouă, neclarități noi și riscuri mai mari

Cum prin Casa Verde 2024 sunt finanțate și bateriile de stocare a energiei, beneficiarii care își doresc autonomie energetică completă au o responsabilitate majoră - alegerea unor baterii adecvate și colaborarea cu instalatori autorizați de ANRE pentru a evita riscuri severe.

Utilizarea unor acumulatori deficitari sau instalarea necorespunzătoare a acestora poate duce la reducerea capacității de stocare a energiei cu peste 50%, la funcționarea deficitară a întregului sistem fotovoltaic sau chiar la incendii. Mai mult, alegerea este cu atât mai importantă cu cât finanțarea prin programul Casa Verde este permisă o singură dată pentru beneficiari.

„La cea mai mică eroare de montaj, bateriile își pot pierde peste 50% din capacitatea de stocare, astfel că investiția inițială și contribuția beneficiarilor devin practic inutile. Recomandarea noastră este ca românii care își doresc să scape de grija facturilor la energie să acționeze responsabil și să lucreze doar cu instalatori autorizați, care au în stoc echipamente omologate. Dacă nu sunt setate corect, bateriile se pot deteriora rapid. În loc să funcționeze 10 ani sau 20 de ani cât au garanție, se pot defecta în doar câteva zile. Mai mult decât atât, dacă nu sunt instalate și exploatate corect, își pierd foarte repede puterea, o simplă eroare putând să scadă capacitatea de stocare. Dacă bateriile nu funcționează corect, sistemul fotovoltaic își pierde practic jumătate din utilitate. Deja nu mai putem vorbi de independență energetică sau facturi zero la curent. Iar acest lucru e cu atât mai riscant cu cât, conform legii, o persoană poate beneficia o singură dată de un astfel de program de finanțare. Altfel spus, Casa Verde este unica noastră șansă de a nu plăti minim 7.000-10.000 de euro pe un sistem fotovoltaic complet”, explică Albert Soare, fondator Kilowat.

Așadar, Casa Verde 2024 vine cu un mare beneficiu, dar cu o responsabilitate majoră pentru beneficiari: alegerea bateriilor potrivite și a instalatorilor pricepuți.

Beneficiile utilizării bateriilor vor avea efecte maxime în viitor, subliniază specialiștii Kilowat, mai ales atunci când va fi eliminată plafonarea prețului la energie și când prețul la energie va fi mai mare în anumite ore din zi, când consumul este mai mare, adică seara sau anumite ore de vârf. În acest caz, bateriile de stocare vor deveni de interes pentru obținerea independenței energetice și de către românii care nu le folosesc sau nu au sisteme fotovoltaice pe case.

Fondată de fondatorii companiei SanoVita, Kilowat este una dintre cele mai mari companii de soluții de energie regenerabilă din România. Cu o echipă de specialiști în consultanță și în instalarea sistemelor solare, compania oferă soluții complete de la vânzarea de sisteme fotovoltaice la instalarea panourilor solare și consultanță și mentenanță post-instalare ale sistemelor fotovoltaice. Până în prezent, Kilowat a montat peste 3.000 de sisteme fotovoltaice, pentru 700 de beneficiari în întreaga țară, din care 30% prin programul Casa Verde. Compania are autorizația B și pentru medie tensiune și pentru verificare și control, dar și autorizație de instalator pentru gama Huawei, Deye, Growatt etc și colaborează cu furnizori autorizați de suporți metalici (K2 Germania, Aerocompact, Grup Simex).

Kilowat oferă asistență pentru monitorizarea online a sistemului fotovoltaic, urmărind și optimizând sistemul prin update-uri și parametrizare adaptată, fiind ajustate setările tehnice pentru o eficiență maximă, având și un serviciu dedicat asistenței post vânzare, asigurând astfel tot suportul necesar unei funcționări ideale pe termen mediu și lung.