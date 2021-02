Telekom: Vânzarea către Orange se va încheia în a doua parte a anului. Ce trebuie să ştie cei 1,24 milioane de clienţi

„Până atunci, nimic nu se schimbă pentru clienţi, compania continând să ofere aceleaşi servicii, ca şi până acum”, a informat compania.

Serviciile tradiţionale de voce au dat semne suplimentare de stabilizare, scăderea anuală a veniturilor încetinind în 2020, în ciuda impactului negativ determinat de pandemia Covid-19.

Reducerea trimestrială a numărului de abonaţi ai serviciilor de televiziune a încetinit şi mai mult în 2020, baza totală de clienţi rămânând stabilă în T4 2020, la 1,24 milioane de clienţi, în ciuda declinului continuu al tehnologiilor mai vechi, precum serviciile DTH. Numărul de abonaţi la produsul inovator Smart TV Stick a continuat să crească pe parcursul întregului an, ajungând la 70.000 de clienţi la finalul anului trecut. Smart TV Stick le permite clienţilor să îşi transforme fără efort televizorul obişnuit într-unul inteligent, fără a fi nevoie de instalare tehnică, cum este în cazul produselor de televiziune clasice.

În acelaşi timp, veniturile din internet fix au crescut cu 6,7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, ajungând la 70,3 milioane euro în 2020, ca efect al concentrării asupra clienţilor care au generat venituri mai mari. Un alt produs inovator al companiei, Smart Wi-Fi, care permite instalarea simplă şi rapidă a internetului acasă, fără a fi nevoie de nicio intervenţie tehnică, a continuat să câştige clienţi, numărul de abonaţi crescând cu peste 300% în comparaţie cu 2019.

Numărul de contracte postpaid de telefonie mobilă a crescut cu 6,3% faţă de anul 2019, ajungând la 1,65 milioane în 2020, cu trei trimestre consecutive de creştere a numărului de abonaţi. În acelaşi timp, veniturile din serviciile mobile au fost afectate negativ de reducerea tarifelor de terminare a apelurilor în reţelele mobile, impusă de reglementări, precum şi de scăderea traficului din roaming şi a traficului internaţional, generate de reducerea turismului în 2020, pe fondul pandemiei Covid-19. Ca urmare, veniturile totale din serviciile mobile au scăzut cu 6,5% faţă de anul precedent, înregistrând o valoare de 400,2 milioane euro.

Pe segmentul de servicii convergente fix-mobil (FMC), Telekom Romania şi-a reafirmat creşterea continuă, cu o majorare a bazei de abonaţi cu 10% anual, până la 931.000 de clienţi în 2020, înregistrând pentru al treilea an consecutiv o creştere cu două cifre a numărului de abonaţi pe acest segment.

Un factor cheie care a stat la baza îmbunătăţirii continue a rezultatelor companiei a fost succesul programului de transformare a costurilor, care a fost iniţiat în a doua jumătate a anului 2018. Prin îmbunătăţiri structurale pe toate segmentele, Telekom Romania a diminuat costurile indirecte cu 8,6% în 2020, comparativ cu anul precedent, implementând şi finalizând paşi importanţi ai procesului de transformare, cum ar fi cei referitori la optimizarea operaţiunilor IT şi producţiei TV. În plus, pentru a atenua cât mai mult impactul pandemiei Covid-19, Telekom Romania a iniţiat măsuri suplimentare de optimizare a costurilor în 2020.

Performanţa companiei în trimestrul 4 al anului trecut a fost semnificativ afectată de efectele unice. Veniturile totale s-au ridicat la 240,8 milioane euro, în timp ce EBITDA după IFRS-16 a atins 30,4 mililoane euro în T4 2020.

„În ciuda unei situaţii economice foarte dificile cauzate de pandemia globală, suntem bucuroşi să raportăm că ne-am continuat creşterea EBITDA şi a fluxului de numerar. Rezultatele financiare bune obţinute în 2020 arată nu numai că strategia noastră funcţionează, ci şi că transformarea companiei, pe care am început-o în urmă cu doi ani, ne-a ajutat să devenim rezistenţi în faţa perturbărilor externe”, a declarat Nicolas MAHLER, Chief Financial Officer Telekom Romania.

„În timp ce am experimentat unele efecte generate de pandemia Covid-19 asupra veniturilor noastre, am reuşit totuşi să ne creştem profitabilitatea în ultimul an, focusându-ne în principal pe trei piloni strategici: orientarea către client, digitalizarea şi transformarea costurilor”.

Nicolas MAHLER a continuat: „Orientarea către client se află în centrul afacerii noastre, fiind un element de bază al culturii organizaţionale. Acest lucru se reflectă în efortul pasionat şi implicarea angajaţilor noştri din prima linie, care au continuat să ofere clienţilor servicii la calitatea de care au nevoie şi pe care o merită - chiar şi în ciuda situaţiei extraordinare din timpul pandemiei din 2020. Îmi exprim recunoştinţa pentru toate acestea. În 2020, am continuat să le oferim clienţilor noştri produse noi şi inovatoare pentru a-şi îndeplini toate nevoile de comunicare, iar reacţia din piaţă arată că acest lucru este apreciat de către români.

Produsele Smart WiFi şi Smart TV Stick atrag abonaţi într-un ritm foarte rapid. În acelaşi timp, observăm o creştere semnificativă a numărului de abonaţi pe segmentele cheie de clienţi strategici pentru contractele de telefonie mobilă şi serviciile convergente, care stau la baza dezvoltării viitoare”.

„Pentru clienţii persoane juridice, continuăm să ne valorificăm poziţia unică pe piaţă pentru a oferi soluţii personalizate de ICT. În special în mediul actual, multe companii caută să-şi digitalizeze operaţiunile şi am dovedit că suntem partenerul potrivit în această călătorie. În acelaşi timp, continuăm să colaborăm cu autorităţile locale din întreaga ţară pentru a implementa proiecte de tip Smart City, care îmbunătăţesc calitatea vieţii românilor. De exemplu, am început să instalăm staţii de încărcare rapidă pentru maşini electrice în mai multe oraşe din România, Telekom fiind prima companie de telecomunicaţii din ţara noastră care a iniţiat un astfel de proiect”.

„În 2020, am continuat, de asemenea, să implementăm propriile iniţiative de digitalizare, atât ale operaţiunilor interne, cât şi pentru clienţi. Cu ajutorul roboţilor pentru automatizarea proceselor (RPA), continuăm să creştem rata de automatizare a proceselor interne. În 2020, pentru al treilea an la rând, am dublat numărul de roboţi activi din cadrul companiei. În plan extern, ne propunem să simplificăm cât mai mult experienţa clienţilor noştri în gestionarea interacţiunilor cu produsele şi serviciile companiei din confortul caselor lor, făcând-o mai rapidă, mai uşoară şi cel mai important - mai sigură. Astfel, numărul clienţilor care îşi primesc factura în format digital a crescut cu peste 60% şi am mărit ponderea clienţilor care utilizează canale de plată digitale cu aproximativ 30% faţă de 2019”.

„În cele din urmă, pilonul cheie al strategiei noastre de schimbare este concentrarea continuă pe transformarea costurilor structurale. Prin programul Cash for Growth, pe care l-am implementat în a doua jumătate a anului 2018, ne-am îmbunătăţit fundamental baza de costuri, aducând reduceri semnificative, în special pe categoriile de costuri indirecte. Prin disciplină şi concentrare riguroasă a implementării, împreună cu transformări cheie, cum ar fi externalizarea activităţilor IT, ne-am dezvoltat baza structurii financiare la un nivel stabil şi rezistent. Transformarea costurilor va continua să joace un rol vital şi în viitor, pentru a ne asigura consolidarea financiară”.

Nicolas MAHLER a concluzionat: „Am demonstrat în mod constant că strategia noastră oferă rezultatele necesare, chiar şi în circumstanţe externe dificile. Prin eforturi concentrate, am reuşit să ne îmbunătăţim performanţa financiară, demonstrând în mod constant creştere pe principalii indicatori de performanţă ai EBITDA şi FCF. Cu toate acestea, procesul de transformare merge mai departe. Vom continua să executăm iniţiativele noastre şi să asigurăm o bază financiară sănătoasă, necesară pentru viitoarele investiţii care sunt semnul distinctiv al industriei noastre. Suntem pe o cale bună şi începem 2021 dintr-o poziţie puternică, pentru a ne îmbunătăţi atât zona fixă, cât şi pe cea mobilă”.