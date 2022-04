Profitul net al OMV Petrom s-a triplat în primul trimestru, la 1,75 milioane de lei

Potrivit acestora, rezultatul din exploatare în T1/22 a crescut la valoarea de 2.185 mil lei, comparativ cu 707 mil lei in T1/21, în principal ca urmare a mediului de piaţă caracterizat prin preţuri ridicate.

Rezultatul financiar net a fost o pierdere de (82) mil lei in T1/22 comparativ cu (34) mil lei in T1/21 in principal ca urmare a cheltuieilor mai mari cu dobanzile in legatura cu actualizarea creantelor.

Prin urmare, profitul inainte de impozitare in T1/22 a fost in suma de 2.104 mil lei, mai mare comparativ cu valoarea de 672 mil lei din T1/21.

Impozitul pe profit a fost in suma de (355) mil lei, in timp ce rata efectiva a impozitului pe profit a fost de 17% in T1/22 (T1/21: 15%).

Profitul net atribuibil actionarilor OMV Petrom S.A. a fost de 1.748 mil lei (T1/21: 573 mil lei).