România reprezintă una dintre cele mai importante ţări pentru Huawei, din punctul de vedere al investiţiilor realizate, compania având o prezenţă constantă aici de 18 ani. Compania noastră a investit peste 750 de milioane de EUR în România şi a construit un centru de servicii globale, un centru comun de servicii de contabilitate, un centru global de resurse umane şi un centru global pentru operaţiuni de e-commerce. Valoarea taxelor plătite în anul 2019 a depăşit 53 de milioane EUR. Numărul locurilor de muncă pe care le-a creat compania direct şi indirect se ridică la 6.300. Anul trecut, compania de consultanţă Randstad ne-a evaluat drept cel mai bun angajator din România din domeniul TIC.

Huawei România are în prezent peste 2.200 de angajaţi care lucrează alături de operatorii de telecomunicaţii şi de partenerii noştri pentru a construi infrastuctura TIC din România. Vitezele de download pentru reţelele de bandă largă au plasat România pe locul 4 în lume, penetrarea serviciilor de 100Mb/s a atins 70%, costul acestora este cel mai redus la nivelul UE, iar industria telecomunicaţiilor din România a atins un nivel de leadership la nivel mondial. Aceste realizări reprezintă rezultate ale parteneriatului solid, pe termen lung, al Huawei cu operatorii de telecomunicaţii.

Huawei se axează pe filozofia “în România, pentru România”, iar prin proiecte educaţionale precum “Seeds for the Future” şi “1000 dreams” am cooperat cu universităţi de top din România şi am şcolarizat peste 1.000 de studenţi din domeniul TIC.

De la izbucnirea epidemiei, Huawei şi partenerii săi şi-au continuat misiunea, facând faţă provocărilor legate de creşterea traficului şi a numărului de utilizatori, menţinând funcţionarea stabilă a reţelei şi asigurându-se că oamenii pot lucra şi studia de acasă. Telemunca şi şcoala online au devenit esenţiale pentru continuarea funcţionării societăţii şi a economiei, iar Huawei a făcut tot posibilul pentru a sprijini eforturile românilor prin tehnologiile sale avansate, care asigură conexiuni stabile, rapide şi sigure.

În acelaşi timp, pentru a-i sprijini pe românii care se află în linia întâi în lupta cu pandemia, Huawei a donat 100.000 de măşti medicale, 10.000 de măşti de tip N95 şi 500 de seturi de îmbrăcăminte de protecţie. Principiul nostru este simplu: cât timp putem proteja cel puţin un cetăţean român, eforturile noastre sunt utile.

Securitatea cibernetică şi protejarea datelor este prioritatea nr. 1 a Huawei, care depăşeşte interesele noastre de afaceri. De 30 de ani, Huawei deserveşte 3 miliarde de utilizatori în 170 de ţări din întreaga lume, menţinând un istoric bun de securitate a reţelelor. De asemenea, în ultimii 18 ani Huawei a înregistrat o reputaţie bună în România în ceea ce priveşte securitatea cibernetică, fără a avea incidente majore sau istoric negativ.

În prezent, Huawei este singurul producător de echipamente end-to-end care a obţinut certificarea pentru securitate cibernetică. Echipamentele companiei au fost testate minuţios în centre de securitate din Marea Britanie, Germania şi Belgia. Huawei este compania cu cele mai complexe audituri de securitate cibernetică din lume. Faptele demonstrează că în echipamentele Huawei nu există backdoors.

Huawei este o companie privată, deţinută în proporţie de 100% de peste 90.000 de angajaţi, fără niciun fel de intervenţie din partea guvernului. Niciuna dintre falsele acuzaţii aduse Huawei în ceea ce priveşte riscurile de securitate cibernetică nu au fost demonstrate.

Recomandăm ca securitatea reţelelor 5G să urmeze strategia unificată a UE, iar abordarea acesteia să se bazeze pe fapte şi standarde. De exemplu, catalogul de securitate al Legii Telecomunicaţiilor, publicat recent de autoritatea germană BSI, abordează securitatea reţelelor prin specificaţii tehnice clare şi prin standarde unificate, tratând toţi furnizorii în mod egal.

5G este motorul dezvoltării viitoare a economiei digitale. Din poziţia de lider al pieţei de echipamente 5G, Huawei îşi propune să utilizeze cea mai avansată tehnologie 5G pentru a construi avantajul competitiv al unei economii digitale orientate spre viitor şi pentru a susţine evoluţia industriei digitale a României.

George Zhang – CEO Huawei Romania