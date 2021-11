Maşinile noi, livrate cu un an întârziere din cauza crizei de componente. Ce soluţii de remediere există

S-a ajuns astfel în situaţia în care persoanele care au comandat o maşină nouă să fie anunţate că o vor primi chiar şi peste un an. Fabrici întregi şi-au încetinit şi chiar stopat activitatea din această cauză.

Mai mult, există cazuri în care clienţii au fost anunţaţi că modelele auto comandate nu mai sunt disponibile, şi nici maşini cu anumite dotări suplimentare. Conform datelor Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), în luna octombrie au fost înmatriculate cu 23% mai puţine autovehicule decât în aceeaşi lună a anului trecut.

Probleme de producţie şi livrare se întâlnesc şi la alte tipuri de produse electrice şi electronice, de calculatoare, telefoane mobile, până la electrocasnice de mici sau mari dimensiuni. Principala cauză o reprezintă lipsa materiilor prime pentru producţia semiconductorilor, a microcipurilor sau a altor componente. Pentru producţia acestora sunt necesare resurse naturale din ce în ce mai greu de găsit, de exploatat şi livrat.

Această criză mondială actuală a componentelor nu ar fi fost atât de acută dacă s-ar fi implementat şi respectat din timp un sistem sănătos de reciclare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE).

Mai exact, marii producători, dar şi consumatorii finali, să ofere spre colectare produsele ieşite din uz, care conţin exact acele componente atât de greu de găsit în prezent. Dacă s-ar fi procedat astfel, materiile prime din produsele ieşite din uz ar fi ajuns în centre de reciclare specializate, prelucrate şi refolosite pentru noi produse.

„Echipamentele electronice şi electrice conţin materiale valoroase şi rare, extrase în urma mineritului, adesea găsite în plăcile de circuite, microcipuri, acumulatori, cabluri şi periferice. Un smartphone conţine, spre exemplu, 72 de elemente găsite în tabelul periodic, dintre care 62 sunt metale, precum zinc, aur, cupru, paladiu, tantal. Ecranele tactile, pe care le utilizăm cu toţii în prezent, conţin indiu. Acesta este prezent şi în panourile solare. Apoi, tantalul este utilizat în micro-condensatori pentru o gamă largă de echipamente, de la telefoane mobile la turbine eoliene”, declară Cristian Pocol, Preşedintele Asociaţiei RESPO DEEE (www.respo.ro).

Aceste elemente fac parte din lista materiilor prime critice (CRM), foarte importante pentru economia unei naţiuni, regiuni sau sector şi care sunt sau ar putea deveni dificil de obţinut în viitor.

Cea mai recentă listă, publicată de Comisia Europeană în 2020, enumeră 30 de CRM-uri de importanţă strategică care necesită aprovizionare sigură şi accesibilă, în creştere îngrijorătoare faţă de doar 11 elemente, câte figurau pe aceeaşi listă în 2010.

Acestea sunt: antimoniu, hafniu, fosfor, barit, elemente grele de pământ rare, scandiul, beriliu, elemente de pământ rare uşoare, siliciu metalic, bismut, indiu, tantal, borat, magneziu, tungsten, cobalt, grafit natural, vanadiu, cărbune cocsificabil, cauciuc natural, bauxită, spat fluor, niobiu, litiu, galiu, metale ale grupului de platină, titan, germaniu, rocă fosfatică, stronţiu.

Cristian Pocol, Preşedintele Asociaţiei RESPO DEEE, explică de ce s-a ajuns la acest impas industrial internaţional şi de ce este foarte important ca produsele electrice şi electronice ieşite din uz, ajunse deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE), să nu fie aruncate la gunoi, în natură sau păstrate în casă sau depozite, ci oferite spre centre de reciclare specializate.

„Trăim într-o perioadă de consum fără precedent. Cumpărăm masiv produse electrice şi electronice, noi şi noi modele, iar pe cele ieşite din uz nu le oferim spre reciclare. Pentru că cererea de noi produse este mare, companiile au nevoie de materiale de producţie noi, de foarte multe ori materiale valoroase şi rare, care sunt din ce în ce mai greu de găsit.

Pandemia a agravat şi mai mult situaţia, prin restricţiile de circulaţie, şi astfel am ajuns în momentul în care nu se mai pot produce şi livra produsele conform contractelor, iar multe fabrici şi-au sistat activitatea din lipsa acestor noi materii prime. Nu am fi fost în această situaţie dacă toate produsele electrice şi electronice ieşite din uz, de pe toată planeta, ar fi ajuns în centrele de reciclare cuvenite, iar componentele lor ar fi fost prelucrate şi refolosite pentru noi produse. În prezent, doar 1% din materiile prime folosite sunt recuperate prin reciclare”, spune Cristian Pocol, Preşedintele Asociaţiei RESPO DEEE.

În acest context, asistăm la o cursă globală pentru a asigura furnizarea acestor materiale rare, mai ales că acestea provin doar din foarte puţine ţări. Germania şi China au concurat pentru drepturile de litiu în Bolivia, Tesla s-a orientat către extragerea propriului litiu în Nevada, există războaie comerciale între Coreea de Sud şi Japonia bazate pe resurse critice, iar SUA şi China concurează pentru metalele rare.

În plus (conform raportului “Deşeurile Electronice şi Economia Circulară” -comandat de The House of Commons), aurul, staniul, wolframul şi tantalul, folosite în electronice, sunt considerate „minerale de conflict”, deoarece exploatarea şi vânzarea lor au fost legate de finanţarea crimelor, violenţei, violurilor şi a altor abuzuri ale drepturilor omului în Republica Democrată Congo (RDC). Cobaltul, un alt mineral folosit în bateriile litiu-ion, este considerat şi el un „material de conflict” din pricina valorii sale în creştere.