Maşini SH vs. maşini noi. Cum a evoluat piaţa în 2021 şi ce mărci şi combustibili preferă românii

Din a doua jumătate, anul 2021 a început să arate din ce în ce mai dificil pentru piaţa auto. Criza semiconductorilor s-a agravat şi au început să apară întârzieri în livrarea modelelor noi de maşini. Timpul de aşteptare a ajuns chiar şi la un an.

În paralel, cererea a început să crească pe piaţa de maşini rulate. Dealerii au epuizat rapid stocurile, pentru că erau, deja, mai mici, din cauza cererii temperate care s-a instalat pe piaţa auto, încă din 2020. În ciuda cererii şi interesului clienţilor, stocurile de maşini second-hand nu au putut fi refăcute la aceleaşi volume, pentru că lipsa maşinilor noi i-a făcut pe proprietarii de maşini rulate să-şi mai păstreze maşinile vechi până le primeau pe cele noi, şi, astfel, să nu le introducă, încă, în circuitul de maşini la mâna a doua.

Totuşi, în 2021, piaţa maşinilor SH din import a crescut, iar tranzacţiile cu maşini second-hand pe plan intern au avut cel mai bun an din istoria lor.

Criza semiconductorilor

Efectul crizei semiconductorilor asupra industriei mondiale este fără precedent, unele studii arătând că pierderile vor depăşi pe plan mondial peste 200 miliarde dolari, cifra reprezentând valoarea de vânzare a maşinilor ce nu au putut fi produse din cauza lipsei microprocesoarelor. Unele cabinete de analiză spun că vor fi produse cu peste 7 milioane de maşini mai puţin în lume, iar altele indică un număr de peste 10 milioane.





Piaţa auto SH întâmpină şi ea aceleaşi probleme ca piaţa maşinilor noi, odată cu criza semiconductorilor, pentru că cei care îşi doresc o maşina nouă, de obicei, o schimbă pe cea veche, care intră în circuitul second-hand. Iar atâta timp cât maşina nouă are o întârziere foarte mare de punere pe piaţă, nici maşina rulată nu intră în circuit şi nu alimentează piaţa second-hand.

Numărul de cumpărători de pe platforma Autovit.ro a rămas la aproximativ acelaşi nivel ca anul anterior. Dar este important de precizat că în a doua jumătate a lui 2020 s-a înregistrat o creştere spectaculoasă a cererii pe Autovit.ro, atât în ceea ce priveşte volumul de anunţuri postate, cât şi numărul de tranzacţii realizate. Practic, pentru Autovit.ro creşterea înregistrată anul trecut era estimată pentru anul 2021. De aceea cifrele, chiar dacă par liniare pe alocuri, ele indică, în esenţă, o creştere semnificativă a cererii de maşini second-hand pe piaţa din România.





Luna Înmatriculări maşini noi 2021 Ianuarie 6.004 Februarie 6.897 Martie 7.861 Aprilie 6.862 Mai 8.221 Iunie 11.853 Iulie 15.493 August 16.129 Septembrie 8.942 Octombrie 9.608 Noiembrie 11.480 Decembrie 11.858 Conform analizei datelor de pe platforma Autovit.ro, odată cu problemele pe care le-a întâmpinat industria producătoare de maşini noi, s-au remarcat pe piaţa de maşini rulate două efecte importante: creşterea cererii pentru maşinile SH (se înregistrează aproximativ acelaşi număr de clienţi ca anul trecut, dar pentru stocuri mai mici de maşini rulate) şi creşterea preţurilor, ca efect imediat al creşterii cererii. În 2021, pe Autovit.ro au fost publicate peste 239.984 anunţuri, cu 16% mai multe faţă de 2020. Iar în urma unei analize realizate pe 6 luni (mai – octombrie 2021) de Autovit.ro, se înregistra o creştere de aproximativ 14% (cu 1.770 euro) a preţului mediu la maşinile diesel şi de 17,5% (cu 2.694 euro) la preţurile pentru maşinile pe benzină. „ preţul mediu al maşinilor electrice din platformă a crescut cu aproape 8%, de la 34.000 euro la 36.681 euro. Piaţa de maşini noi – 2021 Cea mai bună lună pentru maşinile noi a fost august, cu peste 16.000 de unităţi lansate în circulaţie, în timp ce luna cea mai slabă a fost ianuarie când abia s-a trecut de 6.000 de maşini. A fost o evoluţie interesantă, pentru că şase luni consecutive - din martie până în august - cifrele din 2021 au fost mai mari decât în 2020 şi se părea că anul acesta va aduce o creştere de peste 10-15% pe piaţa maşinilor noi din România. Din septembrie până în noiembrie piaţa maşinilor noi a scăzut faţă de 2020, mai ales din cauza crizei semiconductorilor, care a făcut ca unele modele auto să fie livrate cu întârzieri mai mari de 6 luni. Totuşi, anul 2021 s-a încheiat cu un total de 121.208 de maşini noi înscrise în circulaţie. Aproximativ, la nivelul anului trecut, încheiat în România cu un total de 127.000 de maşini noi, dar care a însemnat şi o scădere de 22% faţă de 2019.

Înmatriculări maşini noi în 2021 Înmatriculări maşini noi în 2020 Diferenţa % 2021 vs. 2020 121.208 126.311 - 4%

Luna Înmatriculări maşini SH din import 2021 Ianuarie 32.366 Februarie 32.375 Martie 36.558 Aprilie 34.240 Mai 31.562 Iunie 32.454 Iulie 35.633 August 34.828 Septembrie 35.124 Octombrie 33.101 Noiembrie 30.280 Decembrie 27.238

Piaţa maşinilor second-hand din import – 2021

Piaţa maşinilor second-hand din import a crescut de la 381.495 unităţi în 2020 la 395.759 unităţi în 2021. Variaţia între luna cu cele mai mari volume şi cea cu cele mai mici este mult mai redusă decât la maşini noi. Minimul a fost atins în decembrie, cu puţin peste 27.000 de maşini, iar maximul a fost în martie, când au fost înmatriculate în România peste 36.000 de maşini second-hand din import.

Anul 2021 s-a încheiat cu aproximativ 400.000 de unităţi, ceea ce reprezintă o creştere de 3,74% faţă de 2020, când totalul a fost de 381.495 de maşini. Dar şi aici, cifrele din 2020 au însemnat o scădere de 14% faţă de 2019.

Cu acest total de aproximativ 400.000 de unităţi, piaţa maşinilor SH creşte după 3 ani consecutivi de declin. Recordul pentru maşinile second-hand din import s-a înregistrat în 2017, când au fost înmatriculate în România 518.000 de unităţi

Înmatriculări maşini SH din import 2021 Înmatriculări maşini SH din import 2020 Diferenţa % 2021 vs. 2020 395.759 381.495 3,74%

Piaţa reînmatriculărilor – 2021 Pentru reînmatriculări (tranzacţii cu maşini SH pe plan intern) 2021 este cel mai bun an din istorie, totalul fiind de 655.804 unităţi, cu aproape 20% mai mult decât în 2020. Luna martie, cu 63.998 de maşini reînmatriculate, a fost luna cu cele mai multe maşini înmatriculate din istoria României, această valoarea nefiind depăşită niciodată, nici de maşinile noi, nici de cele rulate din import. Chiar şi cea mai slabă lună din acest an a înregistrat cifre foarte mari: peste 50.000 de maşini, în luna noiembrie.

Luna Reînmatriculări în 2021 Ianuarie 53.799 Februarie 57.575 Martie 63.998 Aprilie 56.170 Mai 51.469 Iunie 51.375 Iulie 52.372 August 53.945 Septembrie 57.638 Octombrie 52.107 Noiembrie 50.559 Decembrie 54.797

Anul 2021 s-a încheiat cu un total record pentru maşinile second-hand de pe plan intern: peste 655.000 de maşini. Această creştere a fost generată, în special, de criza de pe piaţa de maşini noi.

Cumpărătorii din ţară, care nu au acceptat termenele mari de livrare, au preferat să facă achiziţii masive de pe piaţa de maşini rulate.

2021 este al doilea an în care piaţa auto a reînmatriculărilor depăşeşte 600.000 de unităţi, primul fiind 2019. În total, volumul de maşini din 2021 este cât cel combinat din trei ani consecutivi: 2013, 2014 şi 2015.

Reînmatriculări 2021 Reînmatriculări 2020 Diferenţa % 2021 vs. 2020 655.804 547.625 19,76%



Cele mai populare mărci auto

În topul maşinilor noi, cea mai populară este Dacia, 27% dintre români preferând marca autohtonă. Surprizele apar în top 3, unde locul doi este ocupat de Hyundai, iar următorul de Toyota, fiecare, cu aproape 8% din piaţă. Ford şi Volkswagen completează top 5, Renault a fost pe locul 7, în timp ce pe locul 8 în clasamentul celor mai populare mărci auto s-a aflat marca Suzuki. Hyundai şi Toyota erau, în general, în a doua jumătate a top 10 cele mai populare mărci, în anii trecuţi.

Conform datelor DRPCIV, la maşinile second-hand din import, cea mai populară marcă este Volkswagen cu 25% din dintre preferinţele românilor. Audi şi BMW au fiecare câte 9%, iar Ford şi Opel au înregistrează fiecare aproximativ 7% cotă de popularitate.

Piaţa auto pe Autovit.ro - 2021

Valoarea maşinilor puse la vânzare pe Autovit.ro, anul trecut, a fost de 3.5 miliarde euro, cu 40% mai mare decât în 2020. Numărul anunţurilor a fost şi el mai mare, comparativ cu anul anterior. Au fost publicate peste 233.496 anunţuri auto pe Autovit.ro, cu 13% mai multe decât în 2020.

Mărcile auto cu cele mai multe oferte pe Autovit.ro au fost Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes şi Ford, la fel ca în 2020.

În ceea ce priveşte interesul utilizatorilor platformei, aceştia s-au concentrat mai mult pe mărcile Volkswagen şi BMW, reprezentând 28% din totalul căutărilor de pe Autovit.ro, urmate de Audi si Mercedes cu 13%, respectiv 11% din totalul căutărilor.

Marca Număr total de anunţuri postate Volkswagen 38.987 BMW 31.434 Audi 22.787 Mercedes Benz 22.677 Ford 14.235 Model Număr total de anunţuri postate Volkswagen Passat 10.151 Volkswagen Golf 9.855 Audi A4 7.259 BMW seria 3 7.018 BMW seria 5 6.520

Cei mai mulţi vizitatori Autovit.ro au căutat maşini al căror an de fabricaţie să nu fie mai vechi 2017, iar în ce priveşte valoarea, aceştia au căutat, în special, maşini cu preţuri cuprinse între 10.000 şi 25.000 de euro.

Tip de combustibil % 2021 % 2020 diesel 72.3% 74.3% benzina 24.1% 22.3% hibrid + electric 3.2% 2.2% altele 0.5% 1.2%



La fel ca în 2020, anul trecut popularitatea SUV-urilor a rămas crescută, fiind tipul de maşină cu cele mai multe anunţuri în platformă.

Principalul tip de combustibil al maşinilor puse la vânzare pe Autovit.ro rămâne dieselul, dar este în scădere cu 3% faţă de 2020. În acelaşi timp, numărul maşinilor pe benzină prezente pe platformă a crescut cu 8%, comparativ cu 2020. Dar cea mai spectaculoasă evoluţie faţă de anul anterior o au maşinile electrice şi hibrid, care au avut o prezenţă pe site cu 45% mai mare decât în 2020.

Piaţa de piese auto pe Autovit.ro – 2021

Este o categorie în continuă creştere pe Autovit.ro, valoarea pieselor din anunţurile postate în 2021 fiind de trei ori mai mare decât în 2020.

Top 5 mărci de maşini pentru care s-au postat cele mai multe anunţuri de piese sunt Volkswagen, Ford, Renault, Opel şi Audi.

În ceea ce priveşte căutările de piese, utilizatorii au fost interesaţi cel mai mult de piese pentru marca Volkswagen (12% din căutări), urmată de BMW, Mercedes şi Audi, cu 6% din căutări.

Previziuni pentru 2022

Piaţa maşinilor noi va creşte pe măsură ce se va rezolva criza semiconductorilor. Totuşi, nu sunt şanse mari ca piaţa să revină la nivelul de 160.000 de maşini noi, care a fost atins în anul dinaintea pandemiei.

2022 va fi un nou an record pentru maşinile electrice, iar asta se va întâmpla datorită primelor consistente din Programul Rabla Plus (de peste 9.000 de euro), dar şi datorită primului model electric autohton - Dacia Spring - la care livrările au început în octombrie, astfel că 2022 va fi primul an complet de vânzări.

2021 a fost anul în care mai mulţi producători auto de volum - Ford, Opel, Peugeot - au anunţat că în jurul anului 2030 vor vinde doar maşini full-electrice în Europa. La nivelul UE, anul 2022 va fi unul record pentru maşinile 100% electrice, cu un total de aproximativ 800.000. Şi va creşte numărul de maşini electrice şi pe piaţa second-hand.

În România, piaţa de maşini second-hand nu ar avea motive să scadă în 2022. Nu sunt preconizate creşteri de taxe pentru înmatriculare sau posesie în primele luni din 2022, deşi recente declaraţii politice indică posibilitatea introducerii unor taxe care să ducă la scăderea importurilor de maşini SH din import.

Spre piaţa SH s-ar putea îndrepta şi o parte dintre cei care ar fi vrut să-şi ia maşini noi, dar au fost descurajaţi de timpii mari de aşteptare sau de preţurile prea mari.

Va continua tendinţa declanşată de pandemie, astfel că o parte dintre oamenii care se tem să nu se infecteze cu COVID-19 atunci când folosesc transportul în comun, vor alege să-şi ia pentru prima oară maşină.