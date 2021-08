Grupul care operează brandurile KFC şi Pizza Hut deschide încă 10 restaurante în România

Potrivit sursei citate, trei restaurante vor fi deschise în acest an, alte trei anul viitor şi patru restaurante noi Pizza Hut în 2023.

Potrivit sursei citate, Sphera Franchise Group („Sphera”) raportează vânzări de 444,5 milioane de lei pentru primul semestru al anului, reprezentând o creştere de 46% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Vânzările consolidate ale Grupului în al doilea trimestru au înregistrat o creştere de 119%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, atingând 233,1 milioane de lei, fiind cel mai bun trimestru din istoria companiei.

De asemenea, Sphera Franchise Group, a încheiat primele şase luni ale anului cu un profit net de 5.2 milioane de, cu 123% peste nivelul din primul semestru al anului trecut.

Restaurantele Taco Bell România au înregistrat un profit de exploatare de 0,4 milioane de lei în prima jumătatea a anului, însă cheltuielile generale şi administrative precum şi costurile financiare au dus la o pierdere netă de 1,8 milioane de lei.

Performanţa KFC Italia a continuat să fie afectată de evoluţia pandemiei de COVID-19 şi de restricţiile impuse de autorităţile italiene. Astfel, deşi în T2 vânzările au crescut cu 115% comparativ cu al doilea trimestru din 2020, la finalul primei jumătăţi a anului, KFC Italia a înregistrat o pierdere netă de 13,5 milioane lei.

Concepte noi de restaurante

Pizza Hut România a continuat să-şi îmbunătăţească performanţele, înregistrând o altă perioadă de creştere de la trimestru la trimestru, însă a încheiat primele şase luni cu o pierdere de 5,6 milioane de lei.

În ceea ce priveşte planul de dezvoltare al Pizza Hut România, în urma negocierilor cu francizorul Yum!, pe piaţa locală vor fi lansate două noi concepte de restaurante, respectiv fast-casual delivery şi express.

De asemenea, în următorii trei ani, vor fi inaugurate 10 restaurante, după cum urmează: 3 locaţii în 2021, 3 în 2022 şi 4 în 2023.

„După o perioadă de instabilitate cauzată de pandemia de Covid-19, care a afectat puternic industria HoReCa, anul acesta vedem primele semne de stabilitate şi revenire. Rezultatele excelente înregistrate în trimestrul doi ne oferă încredere şi optimism în continuarea investiţiilor şi în dezvoltarea reţelei noastre de restaurante.

În acest context, ne bucurăm să anunţăm lansarea unor noi tipuri de restaurante Pizza Hut pe piaţa locală: fast-casual delivery şi express. Spre deosebire de restaurantele clasice Pizza Hut, conceptul fast-casual delivery oferă clienţilor posibilitatea de a comanda la casă, în restaurant şi de a mânca tot acolo, la masă sau în altă parte în afara locaţiei, în funcţie de preferinţă.

Este un concept care se adresează clienţilor care nu au timp pentru ceremonia formală a unui restaurant, care preferă comoditatea şi viteza de a se putea bucura oriunde de mâncarea preferată”, a declarat Călin Ionescu, Directorul General al Sphera.

Livrările au scăzut ca urmare a relaxării restricţiilor

În T2, livrările prin intermediul serviciilor proprii de livrare ale Sphera, dar şi prin intermediul platformelor de comenzi online – Glovo, Food Panda, Takeaway sau Tazz – au reprezentat peste 29% din totalul vânzărilor, adică 68,3 milioane de lei.

Faţă de T1 ponderea comenzilor de livrare a scăzut cu 2pp, ca urmare a relaxării restricţiilor.

„Trimestrul doi din 2021 a adus vânzări record pentru noi, dar în ciuda creşterii cifrei de afaceri am ţinut evidenţa cheltuielilor cu restaurantele şi administrative, care au crescut într-un ritm mai lent.

Evoluţia până în acest moment este în conformitate cu aşteptările noastre, şi, de aceea, ne menţinem obiectivele în ceea ce priveşte cifra de afaceri şi profitul pentru acest an. În ciuda anului 2020 foarte dificil, suntem mulţumiţi de recuperarea accelerată a business-ului, precum şi de performanţa Sphera la Bursa de Valori Bucureşti.

În acest context suntem bucuroşi să oferim acţionarilor noştri, după o scurtă pauză, un dividend. Suntem de asemenea optimişti în ceea ce priveşte lichiditatea viitoare a acţiunilor Sphera având în vedere introducerea serviciilor Market Maker luna aceasta”, a adăugat Valentin Budeş, Directorul Financiar al Sphera.

În primul semestru al acestui an, Sphera a inaugurat 4 restaurante: 2 restaurante KFC în România, la Brăila (de tip Drive Thru) şi Sfântu Gheorghe (în incinta Sepsi Value Center), 1 restaurant în Italia – primul Drive Thru din afara ţării în Pomezia, regiunea Lazio şi un restaurant Taco Bell în Iaşi.

La 30 iunie 2021, Sphera opera 161 de restaurante cu 8 mai multe comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, dintre care 140 în România, 19 în Italia şi 2 în Republica Moldova.

La aceeaşi dată, Sphera avea 4.392 de angajaţi dintre care 4.058 în România, 253 în Italia şi 81 în Republica Moldova.