Glovo îşi extinde reţeaua de dark stores din Spania, Italia, Portugalia şi România

Acordul vizează ca Stoneweg să investească 100 de milioane de euro în construcţia şi renovarea bunurilor imobiliare din oraşele principale ale pieţelor cheie Glovo. Acest lucru va ajuta la accelerarea extinderii infrastructurii brandului şi a spaţiilor de stocare şi livrare, pe măsură ce mai mulţi parteneri de retail se alătură diviziei Q-Commerce.

Glovo se va concentra iniţial pe creşterea reţelei sale de spaţii de stocare şi livrare din Spania, Italia, Portugalia, România şi alte ţări în curs de examinare în Europa. În prezent, operează 18 spaţii de stocare şi livrare la nivel global - în oraşe precum Barcelona, Madrid, Lisabona şi Milano - şi doreşte acum să deschidă spaţii similare în Valencia, Roma, Porto şi Bucureşti. Compania îşi propune să deţină 100 de astfel de spaţii de stocare şi livrare până la sfârşitul anului 2021.

Pionier în domeniul livrării “multi-category”, care a făcut parte din serviciile sale de la începuturi, Glovo colaborează cu unele dintre cele mai mari companii din lume, inclusiv Unilever, IKEA, Nestle şi L'Oréal, şi supermarketuri precum Kaufland, Carrefour şi Continente. Până în prezent, platforma a livrat peste 12 milioane de comenzi din mai multe categorii la nivel global şi în 2020 a înregistrat o rată de creştere de peste 300% de la an la an. Angajamentul companiei de a-şi consolida divizia Q-Commerce vine ca un răspuns direct la schimbarea comportamentului consumatorilor şi a cererii de livrare rapidă sau în aceeaşi zi.

Oscar Pierre, cofondator şi CEO al Glovo, a declarat: „Credem cu tărie că am intrat deja în cea de-a treia generaţie de comerţ. După încheierea investiţiei Stoneweg, ne vom consolida angajamentul strategic faţă de Q-Commerce, ceea ce ne va permite să conectăm mai bine oamenii cu o mare varietate de produse disponibile în oraşele lor.’’

„În urma pandemiei de COVID-19, credem că magazinele de tip “dark stores” reprezintă viitorul comerţului post-pandemic şi credem că vom vedea o schimbare permanentă a obiceiurilor consumatorilor către livrarea în aceeaşi zi sau imediată. Suntem încântaţi să continuăm să extindem oferta noastră, astfel încât toate tipurile de afaceri, de la magazine independente locale la lanţuri multinaţionale, să poată ajunge la tot mai mulţi clienţi datorită noilor soluţii tehnologice şi infrastructurii extrem de eficiente. ”

Joaquín Castellví, Founding Partner şi Head of Acquisitions for Europe for Stoneweg, a declarat: „Suntem încântaţi de acest parteneriat cu Glovo, o companie dinamică cu o cultură similară cu a noastră: să fim în fruntea nevoilor pieţei sale. Divizia Q-Commerce Glovo răspunde cerinţelor în creştere ale consumatorului modern. Pentru Stoneweg, reprezintă, de asemenea, o oportunitate de a oferi clienţilor noştri diversitate cu o nouă clasă de active prin oraşe consolidate în care operează Glovo”.