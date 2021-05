Giganţii IT se pregătesc să achiziţioneze „piticii“ din industria jocurilor

Se apropie vara, timp al călătoriilor şi vacanţelor, pentru adulţi şi copii. Şi de 1 iunie, şi în vacanţa de vară, dorinţa de a petrece timpul în aer liber va fi mare, după lungi perioade de restricţii. Independent de, sau cel puţin slab corelat cu dorinţele părinţilor, cei mici vor avea, totuşi, cel puţin în parte, planuri de joc pe console, calculatoare sau telefoane.

Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, consideră că: „Bursele internaţionale oferă o varietate de companii producătoare de jocuri video, console, servicii asociate, pentru toate gamele de vârstă. Iar performanţele unora dintre ele, alături de perspectivele pe termen lung, creează dorinţe de expansiune pentru firmele cu resurse financiare. Potrivit unor informaţii recente (CTFN), companii cu o valoare de piaţă sub 20 de mld. de dolari ar putea fi ţinte de preluare pentru giganţi precum Microsoft, Sony sau Tencent. Între numele posibil vizate s-ar putea afla Zynga, Ubisoft sau Take Two. Interesate de o eventuală preluare a acestora ar fi şi dezvoltatorii de jocuri Electronic Arts sau Activision Blizzard, înteţindu-se astfel competiţia şi potenţialul preţ plătit pentru a prelua active din domeniu.”

Perioada de glorie pare să fi trecut pentru Zynga, Ubisoft sau Take Two

„Deşi piaţa oferă şi nume valoroase, cu potenţial de creştere, unele dintre ţinte sunt la distanţă de perioada lor de glorie”, argumentează Claudiu Cazacu. „Zynga, realizator de jocuri distribuite pe reţele sociale, a fost listat în 2011 la 9.5 dolari pe acţiune, pe un val de entuziasm referitor la produsele sale distribuite pe Facebook. De atunci, a încercat greu răbdarea investitorilor: ani de zile s-a aflat pe trend descendent, coborând sub 2 dolari în 2016. În 2019, a trecut pe rând de 4, 5 şi 6 dolari, şi abia anul acesta a revenit la peste 10 dolari pe acţiune. Înregistrează pierderi de 348 mil. de dolari la venituri de 2.25 mld. de dolari, în ultimele 4 trimestre şi are o capitalizare de 11.4 mld de dolari (25 mai)”, explică analistul XTB România.

Cazacu atrage atenţia şi că: „Ubisoft, dezvoltator francez de jocuri care a cunoscut în trecut o largă popularitate, a pierdut în ultimii ani pe bursă mai bine de 40% de la vârful atins în iulie 2016. Vânzările sub aşteptări şi întârzierile în lansarea unor noi titluri şi-au pus amprenta asupra încrederii investitorilor. Compania are o capitalizare de 7,11 mld. Euro, venituri în ultimele 4 trimestre de 1.65 mld Euro şi pierderi de 105 mil. Euro.”

„Take Two, dezvoltator american, este, spre deosebire de Zynga sau Ubisoft, profitabil, cu un raport Profit/Venituri de 36.27, venituri şi profituri în creştere în ultimii 4 ani. La o capitalizare de 21.5 mld. dolari, a avut vânzări de 3.37 mld. dolari în ultimele 4 trimestre, cumulat, şi profit de 588 mil. dolari. Pe baza estimărilor de profit în următorul an (Refinitiv) P/E ar fi de 25.8, la cotaţiile de pe 25 mai”, subliniază Claudiu Cazacu.

Situaţie incertă la Roblox , dar profit în creştere la Electronic Arts

Conform analizei XTB, „Roblox, creatorul unui joc şi al unei platforme care permite dezvoltarea de jocuri video, s-a listat anul acesta pe bursa americană. Compania reuşeşte să menţină un ritm de creştere ridicat, dar cu pierderi în T1 care au dus minusul pe ultimele 4 trimestre la 311 mil de dolari, la venituri de 1.15 mld de dolari, încă are de demonstrat că poate aduce recompense pe măsura aşteptărilor înalte sugerate de cotaţii. Preţul la închiderea primei zile de tranzacţionare, de 69.7 dolari, a fost cu 22% sub cel de pe 25 mai, de 89.32 dolari. Capitalizarea depăşeşte, acum, 50 de mld. de dolari. Deşi mai mare decât alte firme de profil, dimensiunea sa nu este ”nedigerabilă” pentru companii cu lichidităţi ample, precum Microsoft sau chiar Apple ori Google.”

De cealaltă parte a „lanţului trofic”, Electronic Arts a înregistrat, din T2 anul trecut până în T1 anul acesta, venituri de 5.6 mld. de dolari şi un profit de 837 mil. de dolari, având o capitalizare bursieră de 41.2 mld. dolari, cu un P/E de aproape 50. Profiturile sunt văzute în creştere puternică, astfel încât sondajul realizat de Refinitiv estimează un raport Profit/Venituri peste un an de 20.06.

Activision Blizzard este cea mai mare dintre companiile discutate până acum, având o valoare de piaţă de 75 mld. de dolari. Veniturile au atins în ultimul an 8.57 mld de dolari, iar profitul, 2.31 mld. de dolari, cu un raport Profit/Venituri de 32.6 şi aşteptări viitoare (forward P/E pe baza estimărilor de profit pentru anul în curs şi T1 2022) de 21.70”, argumentează Claudiu Cazacu.

„O preluare a unora dintre companiile mai mici poate fi făcută cu uşurinţă de firme cu resurse, precum Microsoft, sau cu finanţare prin datorie, şi de către Electronic Arts sau Activision Blizzard, şi mişcarea ar putea avea sens, oferind şansa de integrare a unor echipe capabile şi de revitalizare a unor produse care au, încă un brand foarte puternic (în special Ubisoft şi Take Two), dar cărora le-ar prinde bine o infuzie de energie în dezvoltare şi marketing”, atrage atenţia Claudiu Cazacu.

GameStop se reorientează spre comerţ electronic şi produse noi

Analistul XTB România constată că: „În cu totul alt registru se află celebrul GameStop, distribuitorul de jocuri şi console care se afla în pragul falimentului acum un an, şi este în plin proces de reorientare spre comerţ electronic şi produse noi. Rezultatele financiare, care urmează a fi anunţate pe 8 iunie, sunt un combustibil în efervescenţa redescoperită a comunităţii Reddit (unde imagini şi filmuleţe creative şi amuzante încurajează fanii să păstreze poziţii pe acţiune GME). Compania are o capitalizare de 14.6 mld. de dolari, venituri de 5.09 mld. de dolari şi pierderi de 215 mil. de dolari. O revenire a unui interes speculativ major nu este de neimaginat.”

„Value” versus „growth” şi „liga” Walt Disney

Claudiu Cazacu observă că: „Mattel şi Hasbro produc jocuri şi jucării fizice, având valoare de piaţă de aprox 7 şi respectiv 13 mld. de dolari, cu un raport Profit/Venituri de 31.50 şi respectiv 31.7 (forward 17.09, respectiv 18.30). Afacerile lor par mai "aşezate”, mai puţin dinamice dar, relativ la alte nume menţionate, cu indicatori de evaluare uşor mai atractivi, fiind mai apropiate de conceptul ”value” decât ”growth”.

Menţiune specială primeşte gigantul Walt Disney. „Cu o valoare de piaţă de peste 300 mld. de dolari, acesta se află în „altă ligă”, iar investiţiile în divizia de streaming au fost bine văzute de către investitori, propulsând acţiunea la un maxim de 203.02 dolari pe acţiune în martie anul acesta. Cotaţiile recente, de peste 176 de dolari, sunt totuşi mult peste vârful anterior, din 2019, de 153.41 dolari”, concluzionează Claudiu Cazacu.