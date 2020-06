Firma din România care a angajat 700 de oameni în plină pandemie şi încă recrutează personal

Pe plan local, numărul de şomeri înregistrat în luna aprilie a fost de 432.000, în creştere atât faţă de luna precedentă (414.000 persoane), cât şi faţă de aceeaşi lună a anului anterior (355.000 persoane), potrivit ultimelor date furnizate de către Institutului Naţional de Statistică. Iar retailul este unul dintre domeniile care, în genere, se confruntă cu mai multe probleme în ceea priveşte recrutarea, în special din cauza salariilor mici şi al programului de lucru. Aici intervine ESSA, firma prin care Eugen Saulea recrutează şi selectează personal pentru toate categoriile de retaileri.

„Ce facem noi la ESSA? Practic, preluăm produsul din recepţie, punem produsul în raft, promovăm ofertele, recomandăm optim consumatorilor, transportăm şi plasăm materiale de comunicare, formăm şi delegăm personal pentru structurile punctelor de vânzare”, a declarat Eugen Saulea,fondatorul companiei de leasing de personal ESSA.

„ESSA angajează oameni pe care îi închiriază pe o anumită perioadă de timp, însă obligaţia plăţii salariilor rămâne la noi.

Mi s-a tot pus întrebarea de ce ar prefera cineva să se angajeze la noi şi nu direct la retailer. Răspunsul este destul de simplu. Mega Image are nevoie de un angajat pentru două luni. Omul acesta nu rămâne fără job după cele două luni, întrucât noi îl trimitem pe alt proiect”, explică Saulea

„În timp ce toţi clienţii noştri erau acasă şi echipele lor de vânzări nu aveau voie să iasă în magazine, noi am suplinit majoritatea activităţilor lor”.

Mai mult decât atât, pentru a se adapta solicitărilor din piaţă, antreprenorul a inventat chiar şi un job nou: Personal Curăţenie şi Dezinfectare.

„De asemenea, angajaţii noştri au mers să negocieze în locul acestora, să se asigure că există marfă în fluxul de aprovizionare, iar ei au fost mulţumiţi pentru că era cineva în magazine. Noi am fost printre singurii, ca agenţie de profil, care am oferit acest tip de serviciu şi am reuşit să ne mulăm instant pe proiecte şi să ne mulţumim clienţii”, conchide Eugen Saulea.

În prezent, ESSA oferă personal în sistem leasing si outsource pentru peste 30 de clienţi, dintre care 11 sunt din retail, printre aceştia din urmă regăsindu-se lanţuri precum Carrefour, Kaufland, Brico Depot, Auchan, Metro Cash & Carry, Cora şi Mega Image.

Fondata în 2010, ESSA este astăzi unul dintre cei mai mari jucători din piaţa serviciilor logistice şi de management POSM (point of sale materials – o metodă rapidă de promovare indoor a produselor noi sau a celor promoţionale) din ţară. Printre serviciile din portofoliul companiei se numără recrutare de personal, formare, motivare şi carieră.

Compania a înregistat o creştere a cifrei de afaceri de 6% în primul trimestru din acest an, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, de la 3,1 milioane euro, la 3,3 milioane de euro.

Până la finele anului, Eugen Saulea se aşteaptă la afaceri de 14,7 milioane de euro, mai mult cu 3% faţă de cifra de afaceri raportată la finele anului trecut, 14,3 milioane euro