Cum îşi explică succesul Alexandru Panait, tânărul care a digitalizat peste 500 de primării din România

Platforma e-PrimariaTa este practic o soluţie software de digitalizare a administraţiei publice, ce permite o digitalizare accelerată a administraţiei. Orice primărie poate fi înregistrată în cadrul platformei în doar câteva minute, având acces instant la toate instrumentele necesare interacţiunii cu cetăţenii.

După cum spune Alexandru Panait, proiectul ePrimariaTa a pornit de la dorinţa de unitate. „Unitate a statului cu cetăţeanul, dar şi a cetăţenilor între ei. Am observat o separare nefirească între funcţionarii publici şi cetăţeni. De regulă, din interacţiunea acestora ies de multe ori frustrări justificate de ambele părţi. Cetăţenii îşi doresc că interacţiunea lor cu statul să fie rapidă şi eficientă pentru că timpul este cea mai preţioasă resursă. Iar pe de altă parte funcţionarii îşi doresc să facă cât mai bine muncă lor, iar sistemul din care fac parte fiind foarte rigid, nu le permite acest lucru”, spune antreprenorul.

Alexandru consideră că este evident pentru oricine cât de mult ne dorim să avem cât mai puţin de interacţionat cu acest sistem rigid din administraţia publică şi cât de mare este necesitatea de digitalizare şi automatizare în sectorul public.

„Am rămas şocat cât de ineficiente pot fi procedurile administraţiei publice”

„Ca tânăr crescut în mediul online nu cunoşteam acest lucru până când mi-am deschis o firmă şi am rămas şocat cât de ineficiente pot fi toate procedurile administraţiei publice prin care am trecut. Am simţit în acel moment cum fiecare antreprenor care are o idee de inovare, o dorinţă de a contribui în viaţa semenilor, este blocat de acest sistem rigid, şi cum mor din faşă foarte multe idei ce ne-ar putea îmbunătăţi vieţile, dacă statul ar fi mai flexibil”, precizează Alexandru.

Tânărul antreprenor a încercat să inventarieze mental toate aspectele nefireşti peste care a dat. Şi a înţeles că prin digitalizarea responsabilă a cinci elemente principale, totul poate fi mutat cu uşurinţă în online. „Odată ce concepi un model flexibil şi scalabil pentru conturile de cetăţeni, instituţii, organigrame, proceduri şi documente, poţi scala sistemul digital extrem de rapid la nivel Naţional”, spune Alexandru.

Platforma e-PrimariaTa fiind deja în versiunea BETA, dar neavând primării care o foloseau în mod oficial, după ce din cauza ineficienţei sistemului a ars spitalul din Piatra Neamţ, oraşul său natal, Alexandru a luat decizia de a-şi schimbă modul de abordare şi am configurat în platformă în doar trei zile toate cele peste 300 de primării ale oraşelor din România, dar şi toate primăriile din judeţele Timiş şi Bihor, pentru a demonstra că există şi soluţii reale la problemele pe care le au cetăţenii.

„Pe lângă cele aproximativ 500 de primării configurate în aplicaţie, în momentul de faţă doar trei dintre acestea folosesc în mod oficial aplicaţia pe website-ul primăriei, şi procesează solicitările cetăţenilor direct din platformă. Pentru restul funcţionăm că un terţ, trimiţându-le pe emailul registraturii toate solicitările din Ghişeul Online trimise de către cetăţenii pe care îi deservesc”, adaugă Alexandru.

Ca feedback întâlnit în administraţia publică de când a lansat platforma, Alexandru dezvăluie că cea mai întâlnită reacţie a funcţionarilor a fost de a fi curioşi şi a-şi pierde rapid curiozitatea având multe alte lucruri de făcut: „Atunci când interacţionezi cu un funcţionar public, te simţi parcă pe o altă linie temporală, unde timpul nu îţi este niciodată suficient în comparaţie cu volumul de muncă. Atunci când volumul de stres al funcţionarilor este la maxim din cauza ineficienţei aparatului administrativ, şi calitatea interacţiunii acestora cu cetăţenii se diminuează pe bună dreptate”.

Cele trei primării ce folosesc oficial aplicaţia, Primăria Ghiroda, Primăria Darova şi Primăria Giarmata din judeţul Timiş, au trimis un feedback pozitiv către Alexandru şi echipa sa şi au venit chiar cu sugestii de a îmbunătăţi sistemul.

Cum se poate înregistra o primărie pe platformă

Investiţia realizată până acum în platforma e-PrimariaTa se ridică la 200.000 de euro, fondurile provenind din investiţii private.



Orice primărie poate fi înregistrată în cadrul platformei în doar câteva minute, oferind acces instant oficialilor la toate instrumentelor necesare procesării solicitărilor cetăţenilor online. Cetăţenii pot interacţiona de la distanţă cu orice instituţie prin iniţierea unei cereri către oficiali printr-un formular digital standard furnizat în cadrul platformei.

După completarea documentului prin contul de cetăţean, sistemul va aplică automat documentului o semnătură electronică avansată asociată cu identitatea digitală a cetăţeanului. Documentul primeşte instantaneu un număr de înregistrare şi este atribuit structurii responsabile de rezolvarea acelui tip de document. Astfel, intră în procesul de gestionare internă a documentelor la care toţi funcţionarii pot accesa şi opera prin utilizarea semnăturii lor electronice.

Toate operaţiunile efectuate pe platformă sunt semnate electronic de către utilizatori, În baza operaţiunilor se generaza indicatori reali de performanţă pentru fiecare structură, angajat şi fişier. În funcţie de tipul formularului digital standard, instituţia poate configura procedura de soluţionare a cererii pentru a fi manuală sau automatizată. Astfel, fiecare pas al circuitului documentelor din instituţie poate fi predefinit şi chiar complet automatizat pentru a reduce timpul de aşteptare sau chiar a elibera documente oficiale instantanee.

„Cetăţeanul va avea acces în timp real din contul său la starea cererilor şi va putea vedea progresul cererilor sale. Când solicitarea este soluţionată, cetăţeanul va fi informat prin e-mail sau sms, în funcţie de opţiunea sa”, mai spune Alexandru Panait.

„O instituţie ce îşi doreşte să înceapă procesul de digitalizare cu noi, trebuie să ne contacteze la numărul afişat pe website. Oferim un pachet accesibil pentru orice instituţie indiferent de mărimea acesteia. Pachetul de bază (Ghişeul Online) este oferit gratuit către instituţii, singurul cost fiind pentru fiecare formular publicat, pentru care se va achita 10 lei/bucată, indiferent de câţi cetăţeni vor interacţiona cu acest formular”, precizează Alexandru.

Fondatorul platformei e-PrimariaTa a făcut şi un calcul legat de cât de mare ar fi reducerea cheltuielilor de la bugetul local dacă primăriile din România ar fi digitalizate.

„Statistic vorbind, în România, o primărie mare consumă anual în medie 150.000 de euro pe hârtie, tonere, dosare, pixuri şi alte consumabile care susţin sistemul birocratic în fiecare an. Prin digitalizare, întregul sistem birocratic va fi mai eficient şi puţin costisitor. De exemplu dacă 10 dintre aceste instituţii care împreună cheltuie aproximativ 1,5 milioane euro, s-ar hotărî să dezvolte la comun o soluţie, atunci costul de dezvoltare este mai mic, şi de asemenea mentenanţa cât şi dezvoltările ulterioare vor fi tot achitate la comun. Astfel, şi instituţiile achită mai puţin, şi mediul privat dispune de suficiente resurse pentru a genera soluţii la cele mai înalte standarde, pliate pe nevoile reale ale utilizatorilor sistemului”, consideră Alexandru.

„Planificăm să facem ceea ce a eşuat statul să facă”

Aproximativ 45% dintre primăriile de oraşe din România nu au un sistem integrat naţional de plăţi. Legat de închistarea în trecut a acestor primării, Alexandru Panait consideră că această problema porneşte de la lipsa investiţiei în oameni: „Odată ce statul angajează un funcţionar, se concentrează prea mult pe exploatarea acestuia, în loc de a se concentra pe creşterea abilităţilor lui. Munca la stat ar trebui să fie o activitate de nişă, acesta fiind structura principala a societăţii. Iar pentru că acest lucru să devină realitate, eficientizarea economică este necesară”.

Pe termen lung, Alexandru vede e-PrimariaTa că fiind în viitor o platforma naţională unde se întâlnesc cetăţenii, instituţiile şi mediul privat pentru a servi eficient evenimentelor de viaţă a cetăţenilor: „Planificăm să facem ceea ce a eşuat statul şi foştii lideri ai acestuia să facă, şi anume să creeze un sistem sănătos, flexibil schimbărilor legislative, ce poate să se mobilizeze extrem de rapid schimbărilor. Pentru asta trebuie că noi să scalăm rapid şi să aducem în instituţiile publice bunele practici ale prezenţei tehnologiei în vieţile noastre”.

Vă mai recomandăm şi:

Năsui: Declararea beneficiarului real este inutilă, dar a fost reintrodusă în lege. Birocraţia este transferată mediului privat

Primarul unei comune din Gorj, exasperat de birocraţie: „Aştept de un an şi opt luni un aviz de la Ministerul Educaţiei“