Christina Verchere, CEO OMV Petrom: Proiectele din Marea Neagră, unul din motoarele de recuperare economică a României, după criza creată de COVID-19

Lumea trece printr-o criză fără precedent. Cum vedeţi impactul generat de pandemia de coronavirus asupra idustriei de petrol şi gaze?

La nivel global, ne confruntăm cu o situaţie complet nouă şi plină de provocări. Au trecut doar puţine luni de la primele stiri despre Wuhan ca epicentru al epidemiei, iar vieţile noastre s-au schimbat total. Este probabil pentru prima dată în istorie când vedem că oameni şi guverne din toată lumea iau măsuri similare ca reacţie împotriva răspândirii coronavirusului, de la măsuri de distanţare socială la carantină totală precum şi eforturi comune şi schimburi de informaţii utile în lupta cu pandemia. Mai mult decât oricând, oamenii din toată lumea vorbesc aceeaşi limbă, care este solidaritatea: suntem în această situaţie împreună. Pentru că este o situaţie care ne afectează profund atât pe noi, ca indivizi, dar pune şi o presiune enormă la nivel economic.

Industria de petrol şi gaze se confruntă cu o criză fără precedent, probabil cea mai gravă criză din ultimii 100 de ani. Pentru noi, ca industrie, există un efect triplu: gestionarea situaţiei generate de pandemie şi de măsurile de izolare în timp ce continuăm să asigurăm energie, la care se adaugă scăderea rapidă a preţurilor la ţiţei şi scăderea drastică a cererii de produse petroliere.

Într-o perioadă foarte scurtă de timp, am văzut cum preţul ţiţeiului a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele două decenii, sub 20 de dolari pe baril. Marile companii petroliere au anunţat deja măsuri care variază de la securizarea finanţărilor la reducerea investiţiilor sau a costurilor. Raportările de până acum arată o reducere generală a investiţiilor de aproximativ 25% comparativ cu estimările iniţiale pentru 2020. Unele companii renunţă la distribuirea de dividende către acţionari şi anunţă viitoare reduceri de producţiei şi concedieri.

Mai mult, această criză a venit într-o perioadă în care exista deja o presiune asupra industriei generată de intensificarea reglementărilor în ceea ce priveşte reducerea emisiilor.

Care este impactul asupra OMV Petrom? Veţi fi nevoiţi să operaţi reduceri de costuri, având în vedere preţul scăzut al petrolului?

Avem un rol important în economia României, atât din punct de vedere energetic – deoarece asigurăm 40% din cererea de carburanţi şi gaze, dar şi din punct de vedere economic, ţinând cont de impozitele, investiţiile şi locurile de muncă pe care le generăm prin operaţiunile noastre. Deşi avem o experienţă dovedită de gestionare a crizelor (cum a fost cea din 2008-2009 sau preţul scăzut al petrolului din 2014-2016) şi un model integrat de business care s-a dovedit de succes, suntem afectaţi de aceleaşi trei provocări cu care se confruntă industria în întreaga lumea.

În primul rând, trebuie să protejăm sănătatea angajaţilor noştri, a clienţilor şi a partenerilor noştri. Am învăţat că, dacă vrem să rămânem în siguranţă, trebuie să punem accent pe distanţarea socială ca măsură de protecţie pentru sănătatea noastră. Nu am mai experimentat acest lucru niciodată. A trebuit să ne adaptăm rapid la un stil de viaţă şi la un mediu de afaceri total opuse faţă de cele cu care eram obişnuiţi, până de curând. Şi a trebuit să luăm aceste măsuri, în timp ce continuăm să asigurăm energia de care societatea are nevoie. O parte din angajaţii noştri au trecut la lucrul de acasă, dar mulţi dintre ei sunt pe teren, în zonele de producţiede ţiţei şi gaze naturale, în rafinărie, la centrala electrică sau în benzinării. Pentru aceştia şi pentru clienţii noştri, am implementat toate măsurile recomandate de autorităţi precum acces la dezinfectanţi şi măşti de protecţie.

Cum este afectată activitatea OMV Petrom de scăderea masivă a preţului ţiţeiului?

Trebuie să reacţionăm la scăderea abruptă a preţurilor la ţiţei care au atins niveluri minime record din ultimii 20 de ani. Aşa cum am mai spus, marile companii petroliere din toată lumea şi-au redus investiţiile cu 25%, iar noi ne prioritizăm de asemenea investiţiile şi căutăm soluţii pentru reducerea costurilor şi optimizarea portofoliului. Nu e un lucru uşor în această industrie în care sondele nu pot fi oprite aşa cum stingi un bec, în timp ce avem responsabilitatea de a continua să furnizăm energie pentru oameni.

Nu în ultimul rând, ne confruntăm cu scăderea semnificativă a cererii de produse petroliere. În urma carantinei generale impusă începând cu jumătatea lui martie, cererea de carburanţi s-a redus semnificativ din cauza reducerii mobilităţii ceea ce a condus la o scădere de peste 30% a vânzărilor noastre cu amănuntul în a doua jumătate a lunii martie, precum şi la ajustări a ratei de utilizare a rafinăriei la puţin peste 80%.

Veţi fi nevoiţi să operaţi reduceri de costuri, având în vedere preţul scăzut al petrolului?

Industriea de petrol şi gaze este afectată grav de-a lungul întregului lanţ valoric, de la producţia de ţiţei şi gaze, la rafinării şi centrale electrice pe gaze, până la vânzările de gaze şi produse petroliere. Am luat măsuri care sunt în linie cu răspunsul industriei şi continuăm în această direcţie, urmărind evoluţiile contextului şi ţinând cont de rolul nostru în România. Nu uităm insa că este momentul în care noi toţi trebuie să contribuim în societate şi să oferim sprijin acolo unde nevoie cel mai mult. Am făcut acest lucru prin donaţia către Crucea Roşie, şi cei de-acolo au toată admiraţia mea pentru rapiditatea cu care au cumpărat şi distribuit echipamentele de testare către 10 spitale din Romania, sau prin acţiuni directe – şi aici vreau să le mulţumesc echipelor noastre din retail care au împărţit mâncare şi cafea mai multor spitale. De asemenea, în aceste vremuri dificile, ne aducem contribuţia şi în comunităţile în care operăm.

OMV Petrom lucrează la parametri normali sau există unele restricţii ale activităţii? Mai ţineţi deschise benzinăriile?

Ne-am actualizat planurile de continuare a activităţii care iau în considerare diverse scenarii potenţiale şi lucrăm permanent să ne asigurăm că toate elementele sunt acoperite. Planurile de continuare a activităţii includ măsuri specifice pentru asigurarea funcţionării operaţiunilor noastre esenţiale, ţinând cont de etapele diferite ale situaţiei generate de coronavirus.

O echipă dedicată de management monitorizează zilnic situaţia şi lucrează intens să ţină sub control impactul asupra operaţiunilor şi infrastructurii critice. Activitatea în zonele de producţie din Upstream, în rafinărie şi în centrala electrică a fost organizată astfel încât să asigure continuitatea operaţiunilor, implementând în acelaşi timp măsurile impuse de autorităţi.

În ceea ce priveşte benzinăriile, ambele noastre reţele, OMV şi Petrom, funcţionează conform programului normal de lucru.

Ce măsuri aţi luat pentru protejarea activităţii şi a angajaţilor?

Oamenii reprezintă inima activităţii noastre şi vreau să le mulţumesc tuturor colegilor mei pentru eforturile neîncetate pe care le depun în aceste vremuri pline de provocări. Peste şase mii din angajaţii noştri sunt pe teren şi pentru a asigura electricitatea din case, spitale şi afaceri, precum şi carburanţii pentru transport. Prioritatea noastră este să le protejăm sănătatea şi siguranţa. Implementăm măsuri stricte de igienă în toate unităţile noastre, dezinfectanţi, mănuşi şi măşti sunt disponibile pentru toţi cei care au nevoie, în conformitate cu recomandările autorităţilor.

Pentru acei angajaţi care pot lucra de la distanţă, am implementat lucrul de acasă. Folosim în mare măsură aplicaţii online şi instrumente video şi electronice pentru şedinţe şi pentru semnarea documentelor, asigurând astfel, pe cât de mult posibil, distanţarea socială. Cred cu tărie că este foarte important să rămânem conectaţi în această perioadă. Suntem obişnuiţi să ne vedem unii cu alţii, iar lucrul la distanţă nu este un motiv să uităm cât de importantă este conexiunea umană. De aceea, îi încurajăm pe colegii noştri să păstreze legătura în fiecare zi prin intermediul tuturor instrumentelor IT de care dispunem.

Vă afectează măsurile anunţate prin ordonanţă militară de a plafona preţurile carburanţilor?

Sperăm că perioada în care sunt impuse aceste măsuri excepţionale va fi cât mai scurtă şi că ne vom întoarce la mecanismele de piaţă liberă. Doar o piata libera poate asigura dezvoltarea sănătoasă a industriei, cu investiţii pe termen lung, care vor ajuta economia României să revină la o creştere sustenabilă.

Dacă ne uităm înapoi, vedem că, până la momentul plafonării temporare a preţului pentru benzină şi motorină, preţul carburanţilor scăzuse cu aproape 20%. La începutul acestui an, am reflectat în preţ eliminarea accizei suplimentare, iar, începând cu luna martie, am reflectat şi scăderea cotaţiilor la produsele petroliere, generată de contextul internaţional.

Câte din priorităţile de investiţii se vor schimba din cauza pandemiei?

Ne confruntăm cu un context foarte volatil care necesită o calibrare continuă şi rapidă şi avem nevoie să înţelegem mai bine direcţia spre care se îndreaptă lumea în timp ce ne adaptăm planurile în consecinţă. Ne vom concentra pe implementarea deciziilor corecte pentru a ne proteja oamenii şi operaţiunile, în timp ce vom continua să oferim energie consumatorilor. Datoria noastră este să ne asigurăm că furnizăm energia de care are nevoie România şi că există suficientă energie pentru locuinţe, spitale şi afaceri. Acest lucru nu se va schimba.

Care sunt perspectivele pentru investiţia în Marea Neagră în aceste noi circumstanţe?

Credem cu tărie că proiectele din Marea Neagră pot reprezenta unul din motoarele pentru recuperarea economică a României, după criza generată de coronavirus. Este o oportunitate unică, unul din puţinele proiecte majore de investiţii din sectorul privat care este gata să înceapă. Deblocarea investiţiilor în Marea Neagră înseamnă noi locuri de muncă, venituri suplimentare la buget şi gaze naturale pentru România.

Cu toate acestea, dispunem de un timp limitat pentru a transpune acest proiect în realitate şi avem nevoie de paşi concreţi către un cadru fiscal competitiv şi stabil. Aşa cum am mai spus, este nevoie de modificări ale legii offshore pentru înlăturarea barierelor ce stau în calea proiectelor din Marea Neagră. Nu ne permitem să aşteptăm la infinit, şi nici România.

Care este situaţia în privinţa parteneriatului cu ExxonMobil, în urma anunţului de retragere a companiei americane din proiectul Neptun Deep?

Nu s-a schimbat nimic în ceea ce priveşte joint venture-ul. ExxonMobil este în prezent operatorul.

Credeţi că economia îşi va reveni rapid după pandemie sau vă aşteptaţi la o perioadă lungă de criză?

Această pandemie afectează deja vieţile a milioane de oameni din întreaga lumea şi vedem că toate sectoarele economic, de la retail la linii aeriene, de la restaurante la energie, resimt efectele acestui context fără precedent. Viaţa aşa cum o ştim s-a schimbat drastic, iar economiile sunt sub presiune, fără a putea şti durata exactă a acestei crize. Sperăm cu toţii la revenirea creşterii economice, dar nu putem prezice în acest moment cum va arăta comportamentul de consum. Ce este sigur este că, din cauza pandemiei de coronavirus, economia globală a intrat într-o perioadă caracterizată de schimbări profunde. Rezultatul va depinde foarte mult de măsurile pe care le vor lua guvernele şi companiile împreună pentru stimularea revenirii economiei. La nivel de asociaţie a industriei, deja am început să investigăm proiecte şi propuneri care pot sprijini recuperarea economiei, fără a pune presiune pe bugetul de stat.

Pot deveni petrolul şi gazele naturale un nou motor pentru dezvoltarea economică pentru România în condiţiile tranziţiei spre producţia de energie din resurse nepoluante?

Voi spune fără ezitare: sectorul românesc de petrol şi gaze are potenţial de a deveni un motor extrem de puternic pentru revenirea economică. România beneficiază de o istorie extraordinară în producţia de ţiţei şi gaze şi acest lucru trebuie să continue. Industria energetică generează o parte importantă din PIB-ul României, cu mii de angajaţi, investiţii la scară largă, la care se adaugă impozite şi efectul de multiplicare. În ultimii 20 de ani, am lucrat în industria de petrol şi gaze în diverse locuri din lume. Ştiu că această ţară beneficiază de o oportunitate pe care puţine ţări din lume o au: resursele de gaze din Marea Neagră. Ele sunt resurse descoperite şi evaluate care stau la baza securităţii energetice a României şi care vor alimenta creşterea multor altor industrii, pe orizontală. În plus, investiţiile necesare pentru deblocarea investiţiilor în Marea Neagră înseamnă beneficii pentru România în ceea ce priveşte locuri de muncă şi impozite. Potrivit unui studiu independent efectuat de Deloitte în 2018, proiectele potenţiale din offshore pot genera venituri anuale la bugetul de stat de aproximativ 1,2 miliarde de dolari, luând în considerare efectul de multiplicare în economie.

Să nu uităm, de asemenea, că gazele naturale sunt cruciale în lupta împotriva schimbărilor climatice. Gazele naturale contribuie nu numai la o energie curată dar şi la un transport mai curat sau la o agricultură mai curată. Toate acestea se pot traduce într-un un model de dezvoltare mai curat şi eficient din punct de vedere economic.