Blue Air anunţă 14 noi destinaţii „Soare & Mare” din vara acestui an

„Blue Air este pregătită să răspundă cererii în creştere cu peste 50 de rute noi adăugate la programul de vară, cu capacitate crescută, cu o flotă reînnoită de Boeing 737-8 MAX de ultimă generaţie şi o infrastructură digitală îmbunătăţită, oferind clienţilor experienţa Better Way to Fly”, a anunţat compania.

Programul de vară Blue Air (27 martie – 29 octombrie 2022) cuprinde peste 50 de rute noi şi include 16 destinaţii noi din Bucureşti, 7 destinaţii noi din Cluj şi 6 destinaţii noi din Iaşi.

Krassimir Tanev, Chief Commercial Officer a declarat: „În ultimii doi ani, libertatea de a zbura ne-a fost luată tuturor, iar zborul a fost accesibil doar unui grup mic de persoane care au putut zbura către un număr limitat de destinaţii. Noi, la Blue Air, credem că am depasit cea mai grea perioada şi, luând în considerare tendinţele de rezervare, clienţii noştri se aşteaptă ca restricţiile de calatorie să fie ridicate până în aprilie. Ştim că pentru mulţi oameni zborul este esential, fie că este vorba despre reunirea cu cei dragi, evadare departe de vremea rece, zile de naştere si aniversari, răsfăţ cultural sau gastronomic sau pur şi simplu relaxare la plajă - toate acestea au ne-au fost luate de ceva vreme.

Noi, cei de la Blue Air, trăim pentru a zbura şi zborul este întotdeauna o experienţă interesantă. Este timpul să zburăm din nou”

Sub sloganul „Live to Fly” Blue Air lansează cea mai recentă campanie pentru a sărbători revenirea aviaţiei la normalitate. Toate rutele Blue Air vor beneficia de o reducere specială şi toti clientii pot folosi această reducere aplicând codul special LIVE2FLY în timp ce îşi fac rezervarea pentru următorul zbor Blue Air cu date de calatorie începând cu 1 aprilie.

Programul Blue Air Vara 22 oferă o selecţie atractivă de destinaţii, care include locuri de agrement renumite, optiuni exclusive pentru turism cultural şi gastronomic, vacante pe insulă, oportunităţi captivante pentru cei care caută adrenalină şi activitati în aer liber şi alegeri vibrante pentru citybreak, oferind cele mai bune opţiuni pentru călătorii de leisure la cele mai bune preţuri.

În Vara lui 22, Blue Air introduce 14 noi destinaţii Soare & Mare:

• NOU PORTUGALIA

Bucuresti – Porto

• NOU CROATIA

Bucureşti – Split, Dubrovnik

• NOU SPANIA

Bucureşti – Palma de Mallorca, Ibiza, Alicante, Bilbao, Sevilla, Tenerife

Cluj-Napoca – Malaga, Valencia

Iasi - Barcelona

• NOU GRECIA

Bucuresti - Santorini, Corfu, Skiathos, Chania

Cluj - Zakynthos, Heraklion, Rodos

Iasi - Mykonos, Zakynthos, Heraklion

• NOU FRANTA

Bucuresti – Bordeaux