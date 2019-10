Airbus Helicopters ar putea renunţa la construcţia fabricii din Braşov. Care este motivul

În 2016, la Ghimbav a fost inaugurată fabrica Airbus Helicopters Industries, destinată să producă elicoptere H215M, iar şeful Airbus pe Europa afirmă că nu a primit nici până acum o ofertă concretă din partea autorităţilor române, pentru a putea demara construcţia de elicoptere. Mai mult, la acel moment, spune el, erau trei state în regiune care îşi doreau această fabrică, însă Olivier Michalon este chiar cel care a insistat ca fabrica să se facă în România. Dacă nu va ajunge la o înţelegere cu viitorul Guvern, Airbus ar putea decide chiar să mute fabrica în altă ţară.

Fabrica a fost de la început destinată realizării elicopterului militar H215M, pentru orice viitoare comandă primită din partea Ministerului Apărării Naţionale al României. Modelul H215M este un elicopter robust, bimotor, capabil să execute atât misiuni utilitare, cât şi acţiuni de luptă, susţin producătorii.

"În 2015, am avut o viziune, să ne extindem amprenta industrială în Braşov. Şi astfel am materializat ideea care a condus la decizia de a începe acest nou proiect, care în 2016 a fost inaugurat de primul ministru de atunci, dar şi de preşedintele Franţei la acea vreme, François Hollande şi de către mine. La acel moment, impresia noastră a fost că România va înlocui vechile elicoptere Puma Socat. Înţelegem însă că e vorba de o investiţie mare şi că e nevoie de timp şi am fost extrem de răbdători. Iar în august 2017, când preşedintele Emmanuel Macron a venit la Bucureşti, unde a purtat discuţii cu preşedintele României şi a existat confirmarea că proiectul va continua. Şi noi am fost foarte optimişti în această privinţă. Din păcate, nimic altceva nu s-a întâmplat", a declarat într-un interviu pentru News.ro Olivier Michalon, senior vicepresident,, şef pe regiunea Europa la Airbus Helicopters.

Michalon a fost prezent miercuri seara în România la un eveniment pentru aniversarea a 50 de ani de istorie a companiei.

Clădirea a fost construită, Airbus a început să transfere echipamente acolo, însă "oferta nu mai venea", spune Olivier Michalon.

El afirmă că Airbus a investit deja în fabrica de la Ghimbav 10 milioane euro, pentru care a primit şi subvenţii de la autorităţile locale. În plus, a plătit şi taxe la bugetul de stat.

"Dar am observat că proiectul nu va merge mai departe. Astfel că am decis imediat să dăm înapoi subvenţiile primite, pentru că proiectul nu a fost lansat şi noi nu am vrut să pară că am luat bani pe care nu i-am folosit pentru producţia aparatelor. Ne-am dorit să fim total cinstiţi. De atunci am avut multe, foarte multe discuţii cu politicieni, cu oameni din sectorul militar, cu diplomaţi care ne-au susţinut, asupra a ceea ce era nevoie ca proiectul să demareze. Investiţia era câştigătoare din multe puncte de vedere, economic, social, diplomatic, educaţional, pentru industrie şi pentru Airbus, dacă îl realizam, dar şi pentru România. Din nefericire, nimic nu s-a întâmplat. Aşa că am decis să fim mai flexibili. am înţeles că a comanda 40 sau 50 de elicoptere presupune o sumă mare de bani. Aşa că am propus (autorităţilor române, n.r.) un contract de minimum 16 elicoptere. Fabrica noastră urma să producă 15 elicoptere pe an. Şi acum deja ar fi fost fabricate elicopterele. Este o şansă ratată de România. Iar azi am decis să suspendăm proiectul", a subliniat el.

Însă aceasta poate fi doar o etapă înainte de a decide să mute fabrica în altă ţară.

"Însă este etapa de dinainte de a decide să relocăm fabrica. Pentru că şi asta este o posibilitate. Dar nu a fost asta prima mea opţiune. Eu ştiam că ea urma să fie un succes, mai ales că Airbus lucrează cu România de 50 de ani, iar aici există mulţi oameni competenţi. Iar eu am vrut ca fabrica să se dezvolte aici. Dar nu pot forţa factorii de decizie să lanseze un astfel de proiect grandios. Şi dacă nu este o prioritate ca industria de apărare sau cea spaţială să se dezvolte, atunci trebuie doar să respect decizia", a mai spus reprezentantul Airbus Helicopters pe Europa.

Întrebat dacă ia în calcul să renunţe la proiect, el afirmă că "aceasta este ceva ce compania trebuie să ia în calcul".

"Este ceva ce trebuie să luăm în calcul. Până acum am decis să punem proiectul pe hold. Dacă în viitorul apropiat primim un semn pozitiv să lansăm proiectul, atunci vom fi pregătiţi să o facem. Dar vreau să subliniez ceva. Aici nu e vorba doar despre Airbus. Am semnat un memorandum cu IAR Braşov pentru 15 ani (în 2017, Airbus Helicopters şi IAR au semnat un Acord General privind cooperarea exclusivă pentru producerea în România a elicopterului multirol H215M, un aparat de zbor greu, bimotor, n.r.). Asta înseamnă că în această fabrică Airbus doar vom construi elicopterele, care ulterior ar fi fost transferate la IAR, unde ar fi fost personalizate, noi am fi transferat tehnologie şi am fi creat alte câteva sute de job-uri la IAR. Iar IAR s-ar fi putut dezvolta pentru câteva zeci de ani. IAR este cea care ar fi vândut aparatele către Ministerul Apărării şi poate chiar şi pe alte pieţe", mai explică Olivier Michalon.

Întrebat dacă mai sunt şi alte ţări în regiune cu care România ar putea concura, el a afirmat că nu poate furniza această informaţie, care este confidenţială.

"Ce vă pot spune însă, este că la început, în 2015, ne aflam în situaţia în care erau trei ţări care puteau să o facă. Nu mă întrebaţi care. Dar una din ele era România. Şi foarte rapid decizia mea s-a îndreptat spre România. Alţii se gândeau la altă ţară, dar eu am insistat ca România să o facă. Am fost ambasadorul al industriei aerospaţiale din România, deoarece aşa credeam că aici ar fi avut cel mai mare succes. Şi poate că într-o zi voi fi nevoit să recunosc că am greşit. Şi alte ţări continuă să ne întrebe. Unele sunt credibile, altele nu la fel de mult. Dar chestia asta a generat ceva interes. Ei se uită la ce s-a întâmplat aici şi spun: 'Uite, nu e gata încă, poate că avem o şansă să punem noi mâna pe contract, pe acest proiect industrial'. Ca manager, rolul meu e să fac cum e mai bine pentru companie. Oricât de corect ar fi fost să selectez România pentru acest contract, dacă mâine va trebui să iau decizia că nu se va întâmpla nimic aici şi deci nu avem motive să stăm, atunci nu vă vom mai deranja cu asta", a precizat el.

Întrebat când a purtat discuţii ultima dată pe tema acestui subiect, el a spus că miercuri, fără a preciza cu cine anume.

"Nu prea am sentimentul că va exista o decizie prea curând. Înţeleg că poate e şi din cauză că se schimbă Guvernul. Asta nu ne ajută deloc. Dar interesul naţional al României rămâne acelaşi, indiferent cine e la guvernare. Ceea ce e benefic pentru ţară, ar trebui recunoscut de orice partid. Şi lansez o provocare către oricine să îmi demonstreze că propunerea noastră nu este cea mai bună pentru industria aerospaţială română, pentru educaţie, pentru economie", mai declară Olivier Michalon.

Nu se ştie însă când anume Airbus va emite o decizie.

"Sper ca noul Guvern să ia decizia potrivită. Dar nu ţine doar de Guvern. Nu există un termen limită pentru când ne vom retrage. M-am mai gândit la asta. Am decis să acord timp subiectului. Pentru că uneori trebuie să gândeşti înainte de luarea unor decizii importante, dar nu putem aştepta la nesfârşit. Este în funcţie de oportunităţi. Şi oricât consider că România este locul potrivit pentru acest proiect, dacă mâine am putea să îl derulăm în alt loc, pentru binele companiei, o vom face. Am unele regrete, dar am face-o", a mai adăugat el.

Orice avion Airbus care zboară în lume are o piesă făcută în România

Fiecare aeronavă Airbus din lume conţine componente produse în România, spune el.

Întrebat care impactul business-ului din România pentru compania Airbus, el afirmă: "România este o ţară importantă, este unul din puţinele state ce deţine o cultură aerospaţială, una foarte, foarte puternică. Apreciem asta şi de aceea avem un parteneriat lung de 50 de ani în derulare. Cât despre elicoptere, după cum ştiţi, peste 360 de elicoptere au fost fabricate la Braşov sub licenţa Airbus. Şi contează foarte mult. Lângă fabrica din Braşov este Premium Aerotec, care produc piese esenţiale pentru avioane. Fiecare aeronavă Airbus care zboară în lume are cel puţin o piesă fabricată în România. Şi asta e important! România ar trebui să fie mândră de asta. Pentru sateliţi, există iarăşi colaborare, pentru partea de comunicaţii. România este un stat important. Este o ţară atât membră UE, cât şi NATO, cu o moştenire importantă în sectorul aerospaţial. Aşadar, România contează cu adevărat!", subliniază Olivier Michalon.

Airbus este principalul partener al României în sectorul aeronautic, generând peste 6.300 locuri de muncă, direct şi indirect, prin Airbus Helicopters Romania, Premium Aerotec şi Airbus Defence and Space în România.

Airbus Helicopters Romania, un joint venture înfiinţat în 2002, în Braşov, exportă în prezent peste 75% din producţie. Acest centru pentru mentenanţă, reparaţii şi revizii pentru elicoptere civile şi militare deserveşte clienţi din peste 30 de ţări.

Fabrica Premium Aerotec, companie deţinută în totalitate de Airbus, produce la Braşov componente complexe pentru aeronave.

De asemenea, acum 27 de ani, Tarom şi Airbus au început o colaborare cu o aeronavă de cursă lungă A310 pentru zboruri din România către SUA şi Asia. În prezent, Tarom operează aeronave Airbus A318, introduse în 2006 pentru curse scurte.

Cooperarea Airbus cu România a fost extinsă în 2005, când Divizia Defense and Space a deschis un birou în ţară, care de atunci a devenit un hub de inginerie şi servicii pentru toate produsele şi serviciile Airbus Defence and Space.

În România, Airbus investeşte şi cooperează îndeaproape cu instituţii educaţionale pentru a dezvolta viitoare talente. Astfel, Airbus Helicopters România, în parteneriat cu Colegiul Tehnic Transilvania din Braşov, a implementat un program educaţional care urmăreşte dezvoltarea unei noi generaţii de tehnicieni în aviaţie. În acest an şcolar, în colegiu sunt opt clase specializate în aeronautică.

Airbus este lider în aeronautică, spaţiu şi servicii conexe. În 2018, a generat venituri de 64 miliarde de euro şi a avut aproximativ 134.000 de angajaţi.